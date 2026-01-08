РЕБЁНОК.РУ
Финансовая грамотность в школе: важный шаг к разумному принятию решений

Экономическое развитие страны невозможно без активного участия и финансовой грамотности населения. Обучение в школе закладывает фундамент для умения пользоваться финансовыми инструментами, стремления к независимости через предприимчивость и ответственности за свои поступки.

Автор Дети Mail
Девочка опускает деньги в копилку
Обучение финансовой грамотности с детства помогает развивать навыки нахождения оптимальных решений по разнообразным экономическим вопросам.
источник: Freepik

Качество жизни напрямую зависит от благосостояния, а важную роль играют индивидуальные финансовые решения, которые человек принимает на разных жизненных этапах, — от получения образования до выхода на пенсию. Обучение финансовой грамотности в школе помогает развивать навыки нахождения оптимальных решений по разнообразным экономическим вопросам: от разумного потребления до планирования безбедной старости. В этой статье мы обсудим цели и задачи преподавания финансовой грамотности и других предметов, которые помогают планировать доходы и расходы разумно.

Зачем преподавать детям финансовую грамотность в школе

В современном мире человек включается в экономическую систему практически с момента рождения. Первые финансовые знания ребенок получает в семье. Хорошо, если родители обсуждают с детьми, как строится семейный бюджет, как управлять личными финансами и контролировать расходы в зависимости от доходов. Даже если подобных бесед нет, к школьному возрасту дети, как правило, уже понимают, как выглядят деньги и что на них можно купить.

С возрастом потребности детей растут. Чтобы не стать бездумным потребителем товаров и услуг, важно быть финансово подкованным.

Финансовая грамотность включает не только навыки планирования личного и семейного бюджета и уверенное владение современными финансовыми инструментами, но и умение работать с источниками информации, анализировать рекламные заявления и защищать свои права.

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Анна Костанда подчеркивает, что в современном мире, в котором сложные финансовые инструменты и экономические изменения стали обыденностью, вопрос о развитии финансовой грамотности особенно актуален. «Один из важнейших аспектов ее формирования — обучение с раннего возраста, и именно здесь школа играет ключевую роль», — отмечает эксперт. Она выделила несколько причин для внедрения финансовой грамотности в школьную программу:

  • снижение уровня долга среди молодежи;
  • формирование правильных потребительских привычек;
  • подготовка к реальной жизни;
  • понимание экономической системы.

Входит ли предмет в обязательную школьную программу в 2025/2026 году в России

В настоящее время в школах России отдельного предмета по финансовой грамотности нет. Тем не менее предложение включить такие уроки в обязательную программу уже поступило в Министерство просвещения от депутатов Госдумы. Они указывают на то, что важные знания, связанные с бюджетом, в настоящее время разрознены и преподаются в рамках различных школьных дисциплин. Чтобы выпускники были более финансово подкованными, необходим комплексный подход.

С такой инициативой выступил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (1). Он считает, что для обучения «темам, связанным с личными финансами, защитой от махинаций, планированием бюджета, нужен отдельный обязательный школьный предмет». Лариса Тутова, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке, не согласна с этим предложением, считая, что новый предмет еще больше перегрузит и так насыщенную школьную программу.

На каких уроках обучают финансовой грамотности в начальной школе

Образовательные стандарты по финансовой грамотности были разработаны с активным участием Банка России (2). Их основная цель для начальной школы — формирование у детей навыков безопасного поведения в интернете при совершении покупок, а также умение составлять личный финансовый план и анализировать доходы и расходы семьи.

Для интеграции различных аспектов финансовой грамотности создан учебно-методический комплекс «Школа России» (3). В начальной школе дети знакомятся с основами финансов на уроках математики, окружающего мира и литературного чтения.

Математика

В первом классе на уроках сложения и вычитания дети изучают номиналы монет. Во втором — решают задачи с ценой, количеством и стоимостью, закладывая основы планирования бюджета. Также в рамках повторения арифметических действий обсуждаются такие вопросы, как «Зачем планировать расходы?» и «Сколько стоит свое дело?». В третьем классе школьники рассматривают, легко ли быть предпринимателем, а в четвертом — на уроке «Математика вокруг нас» — обсуждают, как обращаться с личными деньгами и зачем вести семейный бюджет.

Литературное чтение

На уроках литературного чтения дети изучают финансовые вопросы через литературные произведения. В первом классе обсуждение «Золотого ключика» может привести к дискуссии о том, где лучше хранить деньги, а сказка «Мужик и медведь» учит правильно заключать сделки. Поговорка «Делу время, а потехе — час» объясняет важность рационального использования времени. Во втором классе вводятся такие финансовые понятия, как «рыночные отношения» (на примере басни «Стрекоза и муравей»), предпринимательство и частная собственность (на примере сказки «Кот в сапогах»). Читая «Сказку о рыбаке и рыбке», дети учатся, как не потерять свое имущество. В третьем классе басня «Ворона и лисица» показывает, как не стать жертвой мошенников.

Мальчик поднимает руку на уроке литературы
На уроках литературного чтения дети изучают финансовые вопросы через литературные произведения.

Окружающий мир

Этот предмет охватывает различные аспекты жизни человека. В первом классе дети узнают, как экономить на связи, сколько стоит автомобиль и почему важно беречь ресурсы, такие как вода и электричество. Второклассники знакомятся с понятиями «товарооборот» и «рекламные акции», «рабочий день» и «заработная плата». Узнают об истории денег, о стоимости билетов и как сэкономить на постройке дома. В третьем классе темы становятся более конкретными — «Государственный бюджет», «Что такое деньги?», «Семейный бюджет». Детям рассказывают, что такое личные доходы, стипендия, пенсия, проценты и расходы. В четвертом классе ученики узнают о курсе валют, страховании и кредитах. Эти уроки помогают школьникам развивать логику, анализировать и делать выводы, формируя финансовое мышление.

На каких уроках обучают финансовой грамотности в средней школе

Углубление финансовых знаний продолжается в средней школе на уроках географии, математики и обществознания. Школьники осваивают рациональное отношение к личным финансам, учатся оценивать бизнес-риски, изучают примеры финансового мошенничества и знакомятся с правами потребителей финансовых услуг. В программе также предусмотрено составление различных документов, необходимых для финансовых операций: заявлений, обращений, деклараций и доверенностей.

Математика и алгебра

В 5—6-х классах учащиеся решают задачи, развивающие умение анализировать условия, находить взаимосвязи между величинами и выстраивать логические цепочки. Эти навыки помогают при поиске и анализе информации, работе с таблицами и диаграммами, а также принятии решений о покупках и производительности труда. Ученики 7—9-х классов решают практические задачи, включающие такие величины, как «объем работы — время — производительность труда». Они учатся находить финансовые решения через составление уравнений, выстраивать изменения различных жизненных процессов и явлений в арифметической и геометрической прогрессиях.

Обществознание

В рамках тем, связанных с семейными отношениями и хозяйством, школьники планируют семейный бюджет и учатся создавать пенсионные накопления, взаимодействуя с различными фондами. Также они знакомятся с финансовыми инструментами, такими как акции, облигации и вексели, учатся грамотному взаимодействию с банками, уплате налогов, оформлению налоговых льгот и вычетов, составляют бизнес-планы и изучают рынок ценных бумаг.

География

В рамках темы «Страны и народы мира» школьники узнают про экономику, хозяйство и хозяйственную деятельность. На примерах взаимодействия природы и общества они анализируют глобальные проблемы, такие как сырьевой, энергетический и экологический кризисы, и рассматривают их проявления на локальном уровне. Во время изучения человеческого капитала учащиеся решают практические задачи с использованием таких понятий, как рабочая сила, трудовые ресурсы, трудоспособный возраст и безработица, представляя ответы в форме таблиц, графиков и диаграмм.

Особое внимание уделяется критической оценке финансовых условий жизни человека в связке с природными, социальными, политическими и технологическими аспектами, необходимыми для принятия решений. Причем с проекцией как на уровне отдельного домохозяйства или предприятия, так и на уровне национальной экономики в целом.

Финансовая грамотность в старших классах

В старших классах финансовая грамотность преподается факультативно в формате спецкурса или как предмет по выбору в профильных классах с углубленным изучением экономики и права. Курс состоит из нескольких модулей, каждый из которых включает теоретическую часть и практическое задание для закрепления знаний.

В рамках уроков обществознания изучаются различные темы (4), среди которых:

  1. Инвестиции в себя.
  2. Природа цифровых денег.
  3. Банковские карты — все в одной.
  4. Риски и мошенничество.
  5. Потребности и желания.
  6. Постановка финансовых целей.

Внеурочная деятельность

Помимо интеграции в школьные предметы и спецкурса для старшеклассников, используются различные активные формы обучения:

  • конкурсы;
  • практикумы;
  • деловые игры;
  • чемпионаты;
  • олимпиады;
  • брейн-ринги.

Для более глубокого погружения в тему школьники могут записаться в кружок «Основы финансовой грамотности». Для него разработана рабочая программа, в которую включены учебные материалы и задания с учетом возрастных особенностей. Программа включает практические задачи, игры, проекты и мини-исследования.

Помимо развития навыков поиска и работы с информацией, представленной текстами, таблицами, схемами, школьники учатся анализировать, выстраивать причинно-следственные связи, а также отстаивать свою точку зрения во время публичных выступлений.

Как оцениваются знания в финансовой грамотности учащихся по ФГОС

Оценка знаний по финансовой грамотности делится на три вида:

1. Текущее оценивание включает результаты выполнения заданий, а также участие в играх. Кроме стандартных форм оценивания — устного опроса, тестирования, письменных самостоятельных работ с решением задач — оценить текущий уровень знаний помогают кроссворды, викторины, мини-исследования, графические работы (таблицы, схемы, диаграммы), а также творческие работы — презентации и интеллект-карты.

2. Промежуточное оценивание включает комплексную проверку достигнутых результатов по крупным темам. Средствами оценки служат отчеты о проведенных мини-исследованиях, доклады, учебные проекты и их защита — презентации и ответы на вопросы по теме.

3. Итоговое оценивание проводится для принятия решения о качестве усвоенных знаний по курсу в целом. Осуществляется в форме итоговой проверочной работы.

Оценка дает качественное суждение об уровне соответствия знаний планируемым результатам и осуществляется на двух уровнях — базовом и повышенном. Считается, что ученик освоил программу «Финансовая грамотность», если достиг базового уровня.

Станет ли финансовая грамотность новым школьным предметом

Министерство просвещения не планирует вводить новый школьный предмет. Изучение финансовой грамотности продолжится в рамках уже существующей школьной программы.

По мнению Анны Костанды, развитие финансовой грамотности — это не просто полезный навык, а необходимость в условиях современного мира. «Школы играют важнейшую роль в формировании у молодежи навыков управления финансами, которые помогут им избежать серьезных финансовых проблем в будущем, — уверена эксперт. — Интеграция финансовой грамотности в школьную программу, использование практических подходов и вовлечение родителей в процесс — все это создает предпосылки для успешной финансовой жизни будущих поколений».

Анна Костанда также отмечает, что введение финансовой грамотности как отдельного предмета могло бы быть полезным, но требует тщательного подхода к организации учебного процесса и подготовки учителей.

Отзывы эксперта

«Целесообразно интегрировать элементы финансовой грамотности в существующие предметы, такие как математика или экономика, чтобы обеспечить учащимся необходимые навыки и знания», — поделилась Анна Костанда.

На просьбу оценить финансовую грамотность бывших школьников эксперт ответила: «Уровень финансовой грамотности студентов академии можно оценить как средний. За последнее время наблюдается определенный прогресс, чему способствует изучение финансовых дисциплин и активное участие студентов в тренингах и мастер-классах, которые проводят преподаватели академии. В целом финансовая грамотность позволяет студентам не только справляться с текущими финансовыми вызовами, но и строить успешное финансовое будущее».

Старшеклассники изучают финансовую грамотность
В старших классах финансовая грамотность преподается в формате спецкурса и факультативно.источник: freepik.com

Что нужно запомнить об уроках финансовой грамотности в школе

Основные цели и задачи курса финансовой грамотности в школе направлены на поэтапное формирование комплексного представления о месте человека в экономической системе, навыков принятия ответственных решений, умение защищать свои потребительские права, а также обучение методам решения различных финансовых задач. 

  1. Депутаты обратились в Министерство просвещения с предложением сделать финансовую грамотность отдельным школьным предметом, чтобы выпускники школ были более финансово подкованными, — для этого необходим комплексный подход.
  2. В настоящее время курс финансовой грамотности интегрирован в школьные предметы. В начальной школе это математика, окружающий мир и литературное чтение, в средней — математика, география и обществознание.
  3. В старших классах финансовая грамотность преподается в формате спецкурса и факультативно, также реализуется через внеурочные формы, такие как конкурсы, деловые игры и различные чемпионаты.
  4. Оценка знаний по финансовой грамотности делится на три вида: текущее, промежуточное и итоговое оценивание.
  5. По мнению эксперта Анны Костанды, уровень финансовой грамотности бывших школьников, а сегодня студентов Президентской академии в Санкт-Петербурге, можно оценить как средний.

Эксперт: Анна Костанда, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге

