Финансовая грамотность в школе: важный шаг к разумному принятию решений

На уроках литературного чтения дети изучают финансовые вопросы через литературные произведения. В первом классе обсуждение «Золотого ключика» может привести к дискуссии о том, где лучше хранить деньги, а сказка «Мужик и медведь» учит правильно заключать сделки. Поговорка «Делу время, а потехе — час» объясняет важность рационального использования времени. Во втором классе вводятся такие финансовые понятия, как «рыночные отношения» (на примере басни «Стрекоза и муравей»), предпринимательство и частная собственность (на примере сказки «Кот в сапогах»). Читая «Сказку о рыбаке и рыбке», дети учатся, как не потерять свое имущество. В третьем классе басня «Ворона и лисица» показывает, как не стать жертвой мошенников.