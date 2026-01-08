Финансовая грамотность в школе: важный шаг к разумному принятию решений

Качество жизни напрямую зависит от благосостояния, а важную роль играют индивидуальные финансовые решения, которые человек принимает на разных жизненных этапах, — от получения образования до выхода на пенсию. Обучение финансовой грамотности в школе помогает развивать навыки нахождения оптимальных решений по разнообразным экономическим вопросам: от разумного потребления до планирования безбедной старости. В этой статье мы обсудим цели и задачи преподавания финансовой грамотности и других предметов, которые помогают планировать доходы и расходы разумно.
Зачем преподавать детям финансовую грамотность в школе
В современном мире человек включается в экономическую систему практически с момента рождения. Первые финансовые знания ребенок получает в семье. Хорошо, если родители обсуждают с детьми, как строится семейный бюджет, как управлять личными финансами и контролировать расходы в зависимости от доходов. Даже если подобных бесед нет, к школьному возрасту дети, как правило, уже понимают, как выглядят деньги и что на них можно купить.
С возрастом потребности детей растут. Чтобы не стать бездумным потребителем товаров и услуг, важно быть финансово подкованным.семейного бюджета и уверенное владение современными финансовыми инструментами, но и умение работать с источниками информации, анализировать рекламные заявления и защищать свои права.
Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Анна Костанда подчеркивает, что в современном мире, в котором сложные финансовые инструменты и экономические изменения стали обыденностью, вопрос о развитии финансовой грамотности особенно актуален. «Один из важнейших аспектов ее формирования — обучение с раннего возраста, и именно здесь школа играет ключевую роль», — отмечает эксперт. Она выделила несколько причин для внедрения финансовой грамотности в школьную программу:
- снижение уровня долга среди молодежи;
- формирование правильных потребительских привычек;
- подготовка к реальной жизни;
- понимание экономической системы.
Входит ли предмет в обязательную школьную программу в 2025/2026 году в России
В настоящее время в школах России отдельного предмета по финансовой грамотности нет. Тем не менее предложение включить такие уроки в обязательную программу уже поступило в Министерство просвещения от депутатов Госдумы. Они указывают на то, что важные знания, связанные с бюджетом, в настоящее время разрознены и преподаются в рамках различных школьных дисциплин. Чтобы выпускники были более финансово подкованными, необходим комплексный подход.
С такой инициативой выступил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (1). Он считает, что для обучения «темам, связанным с личными финансами, защитой от махинаций, планированием бюджета, нужен отдельный обязательный школьный предмет». Лариса Тутова, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке, не согласна с этим предложением, считая, что новый предмет еще больше перегрузит и так насыщенную школьную программу.
На каких уроках обучают финансовой грамотности в начальной школе
Образовательные стандарты по финансовой грамотности были разработаны с активным участием Банка России (2). Их основная цель для начальной школы — формирование у детей навыков безопасного поведения в интернете при совершении покупок, а также умение составлять личный финансовый план и анализировать доходы и расходы семьи.
Для интеграции различных аспектов финансовой грамотности создан учебно-методический комплекс «Школа России» (3). В начальной школе дети знакомятся с основами финансов на уроках математики, окружающего мира и литературного чтения.
Математика
В первом классе на уроках сложения и вычитания дети изучают номиналы монет. Во втором — решают задачи с ценой, количеством и стоимостью, закладывая основы планирования бюджета. Также в рамках повторения арифметических действий обсуждаются такие вопросы, как «Зачем планировать расходы?» и «Сколько стоит свое дело?». В третьем классе школьники рассматривают, легко ли быть предпринимателем, а в четвертом — на уроке «Математика вокруг нас» — обсуждают, как обращаться с личными деньгами и зачем вести семейный бюджет.
Литературное чтение
На уроках литературного чтения дети изучают финансовые вопросы через литературные произведения. В первом классе обсуждение «Золотого ключика» может привести к дискуссии о том, где лучше хранить деньги, а сказка «Мужик и медведь» учит правильно заключать сделки. Поговорка «Делу время, а потехе — час» объясняет важность рационального использования времени. Во втором классе вводятся такие финансовые понятия, как «рыночные отношения» (на примере басни «Стрекоза и муравей»), предпринимательство и частная собственность (на примере сказки «Кот в сапогах»). Читая «Сказку о рыбаке и рыбке», дети учатся, как не потерять свое имущество. В третьем классе басня «Ворона и лисица» показывает, как не стать жертвой мошенников.
Окружающий мир
Этот предмет охватывает различные аспекты жизни человека. В первом классе дети узнают, как экономить на связи, сколько стоит автомобиль и почему важно беречь ресурсы, такие как вода и электричество. Второклассники знакомятся с понятиями «товарооборот» и «рекламные акции», «рабочий день» и «заработная плата». Узнают об истории денег, о стоимости билетов и как сэкономить на постройке дома. В третьем классе темы становятся более конкретными — «Государственный бюджет», «Что такое деньги?», «Семейный бюджет». Детям рассказывают, что такое личные доходы, стипендия, пенсия, проценты и расходы. В четвертом классе ученики узнают о курсе валют, страховании и кредитах. Эти уроки помогают школьникам развивать логику, анализировать и делать выводы, формируя финансовое мышление.
На каких уроках обучают финансовой грамотности в средней школе
Углубление финансовых знаний продолжается в средней школе на уроках географии, математики и обществознания. Школьники осваивают рациональное отношение к личным финансам, учатся оценивать бизнес-риски, изучают примеры финансового мошенничества и знакомятся с правами потребителей финансовых услуг. В программе также предусмотрено составление различных документов, необходимых для финансовых операций: заявлений, обращений, деклараций и доверенностей.
Математика и алгебра
В 5—6-х классах учащиеся решают задачи, развивающие умение анализировать условия, находить взаимосвязи между величинами и выстраивать логические цепочки. Эти навыки помогают при поиске и анализе информации, работе с таблицами и диаграммами, а также принятии решений о покупках и производительности труда. Ученики 7—9-х классов решают практические задачи, включающие такие величины, как «объем работы — время — производительность труда». Они учатся находить финансовые решения через составление уравнений, выстраивать изменения различных жизненных процессов и явлений в арифметической и геометрической прогрессиях.
Обществознание
В рамках тем, связанных с семейными отношениями и хозяйством, школьники планируют семейный бюджет и учатся создавать пенсионные накопления, взаимодействуя с различными фондами. Также они знакомятся с финансовыми инструментами, такими как акции, облигации и вексели, учатся грамотному взаимодействию с банками, уплате налогов, оформлению налоговых льгот и вычетов, составляют бизнес-планы и изучают рынок ценных бумаг.
География
В рамках темы «Страны и народы мира» школьники узнают про экономику, хозяйство и хозяйственную деятельность. На примерах взаимодействия природы и общества они анализируют глобальные проблемы, такие как сырьевой, энергетический и экологический кризисы, и рассматривают их проявления на локальном уровне. Во время изучения человеческого капитала учащиеся решают практические задачи с использованием таких понятий, как рабочая сила, трудовые ресурсы, трудоспособный возраст и безработица, представляя ответы в форме таблиц, графиков и диаграмм.
Особое внимание уделяется критической оценке финансовых условий жизни человека в связке с природными, социальными, политическими и технологическими аспектами, необходимыми для принятия решений. Причем с проекцией как на уровне отдельного домохозяйства или предприятия, так и на уровне национальной экономики в целом.
Финансовая грамотность в старших классах
В старших классах финансовая грамотность преподается факультативно в формате спецкурса или как предмет по выбору в профильных классах с углубленным изучением экономики и права. Курс состоит из нескольких модулей, каждый из которых включает теоретическую часть и практическое задание для закрепления знаний.
В рамках уроков обществознания изучаются различные темы (4), среди которых:
- Инвестиции в себя.
- Природа цифровых денег.
- Банковские карты — все в одной.
- Риски и мошенничество.
- Потребности и желания.
- Постановка финансовых целей.
Внеурочная деятельность
Помимо интеграции в школьные предметы и спецкурса для старшеклассников, используются различные активные формы обучения:
- конкурсы;
- практикумы;
- деловые игры;
- чемпионаты;
- олимпиады;
- брейн-ринги.
Для более глубокого погружения в тему школьники могут записаться в кружок «Основы финансовой грамотности». Для него разработана рабочая программа, в которую включены учебные материалы и задания с учетом возрастных особенностей. Программа включает практические задачи, игры, проекты и мини-исследования.
Помимо развития навыков поиска и работы с информацией, представленной текстами, таблицами, схемами, школьники учатся анализировать, выстраивать причинно-следственные связи, а также отстаивать свою точку зрения во время публичных выступлений.
Как оцениваются знания в финансовой грамотности учащихся по ФГОС
Оценка знаний по финансовой грамотности делится на три вида:
1. Текущее оценивание включает результаты выполнения заданий, а также участие в играх. Кроме стандартных форм оценивания — устного опроса, тестирования, письменных самостоятельных работ с решением задач — оценить текущий уровень знаний помогают кроссворды, викторины, мини-исследования, графические работы (таблицы, схемы, диаграммы), а также творческие работы — презентации и интеллект-карты.
2. Промежуточное оценивание включает комплексную проверку достигнутых результатов по крупным темам. Средствами оценки служат отчеты о проведенных мини-исследованиях, доклады, учебные проекты и их защита — презентации и ответы на вопросы по теме.
3. Итоговое оценивание проводится для принятия решения о качестве усвоенных знаний по курсу в целом. Осуществляется в форме итоговой проверочной работы.
Оценка дает качественное суждение об уровне соответствия знаний планируемым результатам и осуществляется на двух уровнях — базовом и повышенном. Считается, что ученик освоил программу «Финансовая грамотность», если достиг базового уровня.
Станет ли финансовая грамотность новым школьным предметом
Министерство просвещения не планирует вводить новый школьный предмет. Изучение финансовой грамотности продолжится в рамках уже существующей школьной программы.
По мнению Анны Костанды, развитие финансовой грамотности — это не просто полезный навык, а необходимость в условиях современного мира. «Школы играют важнейшую роль в формировании у молодежи навыков управления финансами, которые помогут им избежать серьезных финансовых проблем в будущем, — уверена эксперт. — Интеграция финансовой грамотности в школьную программу, использование практических подходов и вовлечение родителей в процесс — все это создает предпосылки для успешной финансовой жизни будущих поколений».
Анна Костанда также отмечает, что введение финансовой грамотности как отдельного предмета могло бы быть полезным, но требует тщательного подхода к организации учебного процесса и подготовки учителей.
Отзывы эксперта
«Целесообразно интегрировать элементы финансовой грамотности в существующие предметы, такие как математика или экономика, чтобы обеспечить учащимся необходимые навыки и знания», — поделилась Анна Костанда.
На просьбу оценить финансовую грамотность бывших школьников эксперт ответила: «Уровень финансовой грамотности студентов академии можно оценить как средний. За последнее время наблюдается определенный прогресс, чему способствует изучение финансовых дисциплин и активное участие студентов в тренингах и мастер-классах, которые проводят преподаватели академии. В целом финансовая грамотность позволяет студентам не только справляться с текущими финансовыми вызовами, но и строить успешное финансовое будущее».
Что нужно запомнить об уроках финансовой грамотности в школе
Основные цели и задачи курса финансовой грамотности в школе направлены на поэтапное формирование комплексного представления о месте человека в экономической системе, навыков принятия ответственных решений, умение защищать свои потребительские права, а также обучение методам решения различных финансовых задач.
- Депутаты обратились в Министерство просвещения с предложением сделать финансовую грамотность отдельным школьным предметом, чтобы выпускники школ были более финансово подкованными, — для этого необходим комплексный подход.
- В настоящее время курс финансовой грамотности интегрирован в школьные предметы. В начальной школе это математика, окружающий мир и литературное чтение, в средней — математика, география и обществознание.
- В старших классах финансовая грамотность преподается в формате спецкурса и факультативно, также реализуется через внеурочные формы, такие как конкурсы, деловые игры и различные чемпионаты.
- Оценка знаний по финансовой грамотности делится на три вида: текущее, промежуточное и итоговое оценивание.
- По мнению эксперта Анны Костанды, уровень финансовой грамотности бывших школьников, а сегодня студентов Президентской академии в Санкт-Петербурге, можно оценить как средний.
Эксперт: Анна Костанда, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге
