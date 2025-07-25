Синдром отличника. Невроз у ребёнка нередко вызывают сами родители

Цена "десятки"

Юлия Борта, «АиФ»: Елизавета Анатольевна, неврозы чаще бывают у отличников, потому что они суперответст­венные. Или это надуманно?

Елизавета Щур: Неврозы не связаны с оценками - если ребёнок учится на "отлично", это не значит, что невроз ему обеспечен. Многое зависит от родителей и личности ребёнка.

Если учёба даётся в целом легко, ребёнок всё схватывает на лету и случайная "двойка" не вызывает у родителей паники, то проблем не возникает. Однако сегодня немало семей, где взрослые искренне считают, что даже "восьмёрка" недопустима. Такой перфекционизм родителей нередко способствует формированию неврозов. Ребёнок боится осуждения со стороны взрослых, боится лишиться каких-то своих привилегий, тревога перерастает в хроническое состояние и формируются чувство страха и гиперответственность. Ко мне на приём приходила мама с дочкой 9 лет. Родители забеспокоились: девочка стала плаксивой, раздражительной, замкнутой, пере­стала общаться с одноклассниками, отвечать на уроках, стала бояться ходить в школу. В беседе с мамой выяснилось: за год до поступления в школу у девочки начались интенсивные подготовительные занятия, ей постоянно внушали, что она должна быть во всём успешнее других, а если что-то не получалось, обвиняли в лени. Нервная система ребёнка не выдержала мощнейшей нагрузки. У ребёнка был диагностирован невроз, но изменения режима дня, массажа и физиотерапии в данном случае оказалось мало. Понадобились назначение серьёзных лекарств и помощь психолога. Но главное - удалось убедить родителей, что ребёнок имеет право на ошибки.Разве можно научиться чему-либо, не совершая их?

Нервы сдают?

- Если ребёнок жалуется на головную боль, как понять - это «от нервов» или всё серьёзнее?

- Это одна из самых распространённых жалоб - головные боли беспокоят примерно 20% детей 5-7 лет и больше 50% подростков. Степень серьёзности может определить только врач. Любая головная боль - повод для обращения к неврологу. Причиной может быть не только психоэмоциональное перенапряжение, но и сосудистые нарушения, инфекции, травмы. Грозный симптом - нарастающая головная боль, сопровождаемая рвотой, потерей сознания, судорогами. Это может быть началом серьёзнейших заболеваний: крово­излияния, менингита, опухоли головного мозга. В этом случае необходима срочная медицинская помощь. Часто головная боль связана с большими школьными нагрузками, несоблюдением режима дня и питания, хроническим недосыпом и, опять же, завышенными требованиями родителей к успешности детей без учёта их индивидуальных особенностей. Поэтому иногда избавить ребёнка от головных болей можно, просто наладив режим дня и уменьшив нагрузки. Если ребёнок пожаловался на головную боль, начните с простых средств: сладкого чая с мятой и лимоном, фито­препарата седативного действия либо 1-2 таблеток глицина. Если не помогает, можно разово дать обезболивающее. И обязательно посетить невролога. Самолечение опасно!

- Повышенная агрессивность современных детей - это реальность или «страшилка»?

- Увы, это реальность. В ­10-20% случаев на приём приходят родители с жалобами на то, что ребёнок к концу детского сада или в начальных классах школы стал более агрессивным, неуправляемым. Это следствие в том числе и бесконтрольного использования компьютера. Иногда в беседе выясняется, что ребёнок проводит перед экраном гаджета по 5-6 часов в день. Зависимость от компьютерных игр сродни наркотической или алкогольной, и занимается такими проблемами психиатр. Конечно, можно разрешить ребёнку сидеть за компьютером, скажем, 1-2 часа в день. Но лучше поощрять реальное общение со сверстниками.