Синдром отличника. Невроз у ребёнка нередко вызывают сами родители

Цена "десятки"
Юлия Борта, «АиФ»: Елизавета Анатольевна, неврозы чаще бывают у отличников, потому что они суперответственные. Или это надуманно?
Елизавета Щур: Неврозы не связаны с оценками - если ребёнок учится на "отлично", это не значит, что невроз ему обеспечен. Многое зависит от родителей и личности ребёнка.
Нервы сдают?
- Если ребёнок жалуется на головную боль, как понять - это «от нервов» или всё серьёзнее?
- Это одна из самых распространённых жалоб - головные боли беспокоят примерно 20% детей 5-7 лет и больше 50% подростков. Степень серьёзности может определить только врач. Любая головная боль - повод для обращения к неврологу. Причиной может быть не только психоэмоциональное перенапряжение, но и сосудистые нарушения, инфекции, травмы. Грозный симптом - нарастающая головная боль, сопровождаемая рвотой, потерей сознания, судорогами. Это может быть началом серьёзнейших заболеваний: кровоизлияния, менингита, опухоли головного мозга. В этом случае необходима срочная медицинская помощь. Часто головная боль связана с большими школьными нагрузками, несоблюдением режима дня и питания, хроническим недосыпом и, опять же, завышенными требованиями родителей к успешности детей без учёта их индивидуальных особенностей. Поэтому иногда избавить ребёнка от головных болей можно, просто наладив режим дня и уменьшив нагрузки. Если ребёнок пожаловался на головную боль, начните с простых средств: сладкого чая с мятой и лимоном, фитопрепарата седативного действия либо 1-2 таблеток глицина. Если не помогает, можно разово дать обезболивающее. И обязательно посетить невролога. Самолечение опасно!
- Повышенная агрессивность современных детей - это реальность или «страшилка»?
- Увы, это реальность. В 10-20% случаев на приём приходят родители с жалобами на то, что ребёнок к концу детского сада или в начальных классах школы стал более агрессивным, неуправляемым. Это следствие в том числе и бесконтрольного использования компьютера. Иногда в беседе выясняется, что ребёнок проводит перед экраном гаджета по 5-6 часов в день. Зависимость от компьютерных игр сродни наркотической или алкогольной, и занимается такими проблемами психиатр. Конечно, можно разрешить ребёнку сидеть за компьютером, скажем, 1-2 часа в день. Но лучше поощрять реальное общение со сверстниками.
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