«Мы с детьми перестали ссориться». Три способа прекратить конфликты с подростком

Когда мы говорим честно, но без жесткости, нас начинают слышать. Мы делимся своими чувствами, но не причиняем боль. Когда фокусируемся на решениях, а не на проблемах — энергия семьи направляется не в конфликт, а в рост. И самое главное, общаясь осознанно, мы не просто решаем текущие споры, а учим детей главному: как быть в отношениях, уважать себя и других, быть услышанным и при этом слышать.