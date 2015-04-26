5 продуктов, которые вредят детским зубам
Кариес может развиваться по многим причинам: неправильная гигиена полости рта, дефицит микроэлементов, плохая наследственность. Кроме того, существует тесная взаимосвязь между сбалансированной диетой и здоровьем полости рта. Погрешности в питании могут способствовать развитию кариеса зубов. Можно выделить несколько продуктов, роль которых в появлении детского кариеса полностью доказана.
Конфеты
В конфетах очень много сахара. Столовый сахар, по сути, представляет собой сахарозу. Это дисахарид, который состоит из глюкозы и фруктозы. Сахароза является самым сильным индуктором кариеса. Она легко ферментируется бактериями зубного налета с образованием органических кислот. Снижение pH в полости рта способствует разрушению эмали зуба и развитию кариеса.
Самыми вредными для зубов являются карамельки и жевательные конфеты, которые долгое время находятся в полости рта. Ириски, прилипнув, могут контактировать с зубами даже часами.
Интересно, что мед тоже приводит к увеличению кислотности в полости рта, но этот эффект является кратковременным. При этом мед убивает бактерии, которые вызывают кариес. Поэтому он может даже защищать от заболеваний полости рта.
Газированные напитки
В газировке очень много сахара и кислот. Различают внутренние и внешние сахара (углеводы). Внутренние входят в состав клеток, из которых состоят продукты. Внешние – те, которые были искусственно добавлены в продукты или изначально находились в растворенном состоянии (например, молочный сахар).
Наибольший вред наносят внешние немолочные сахара. Именно к этой категории относится сахар в газировке. Особенно вредит зубам кола. По своей способности вызывать кариес она превосходит даже обычный сахар.
Кроме того, оказалось, что если пить газированные напитки через соломинку, это наносит еще больший вред для зубов. В связи с тем, что сладкие напитки чаще всего употребляются между основными приемами пищи, они увеличивают не только риск развития кариеса, но и ожирения.
Сок
Даже если во фруктовые соки не был добавлен сахар, они обладают высокой способностью вызывать кариес. Кариесогенный потенциал соков в 3 – 10 раз выше, чем у свежих фруктов. Дело в том, что внутренние углеводы фруктов при изготовлении сока становятся внешними и могут легко перерабатываться бактериями полости рта.
Чипсы
Чипсы содержат большое количество крахмала. Приготовленный и переработанный крахмал обладает высокой кариесогенной активностью. Чипсы сильно крошатся при жевании и могут надолго задерживаться в полости рта. Особенно в трудно доступных местах, где чаще всего и развивается кариес.
Печенье и пирожные
Кондитерские изделия представляют опасность для здоровья зубов, потому что содержат как сахарозу, так и крахмал. Гидролизованный крахмал быстро снижает pH в полости рта и усиливает негативное влияние сахарозы на состояние зубной эмали. Поэтому торты и печенье вызывают развитие кариеса даже быстрее, чем чистый сахар.
В качестве источников крахмала в рационе лучше использовать «базовые» продукты: хлеб, картофель, рис, злаки. Нет данных эпидемиологических исследований, которые свидетельствовали бы об их способности вызывать кариес.
Литература:
1. Dietary advice in dental practice / Moynihan P.J. // British Dental Journal. – 2002. – Vol. 193 (10).
2. Good Oral Health and Diet / G. A. Scardina and P.Messina / Journal of Biomedicine and Biotechnology. – 2012.
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