5 продуктов, которые вредят детским зубам

Кариес зубов является одним из самых распространенных хронических заболеваний у детей. При кариесе происходит деминерализация зубной эмали и разрушение дентина (твердая ткань зуба). В течение первых трех лет после прорезывания зубов продолжается процесс их минерализации. Поэтому эмаль у детей является более уязвимой для воздействия неблагоприятных факторов, чем у взрослых.

Кариес может развиваться по многим причинам: неправильная гигиена полости рта, дефицит микроэлементов, плохая наследственность. Кроме того, существует тесная взаимосвязь между сбалансированной диетой и здоровьем полости рта. Погрешности в питании могут способствовать развитию кариеса зубов. Можно выделить несколько продуктов, роль которых в появлении детского кариеса полностью доказана.

Конфеты

конфетах очень много сахара. Столовый сахар, по сути, представляет собой сахарозу. Это дисахарид, который состоит из глюкозы и фруктозы. Сахароза является самым сильным индуктором кариеса. Она легко ферментируется бактериями зубного налета с образованием органических кислот. Снижение pH в полости рта способствует разрушению эмали зуба и развитию кариеса.



Самыми вредными для зубов являются карамельки и жевательные конфеты, которые долгое время находятся в полости рта. Ириски, прилипнув, могут контактировать с зубами даже часами.

Интересно, что мед тоже приводит к увеличению кислотности в полости рта, но этот эффект является кратковременным. При этом мед убивает бактерии, которые вызывают кариес. Поэтому он может даже защищать от заболеваний полости рта.

Газированные напитки



В газировке очень много сахара и кислот. Различают внутренние и внешние сахара (углеводы). Внутренние входят в состав клеток, из которых состоят продукты. Внешние – те, которые были искусственно добавлены в продукты или изначально находились в растворенном состоянии (например, молочный сахар).



Наибольший вред наносят внешние немолочные сахара. Именно к этой категории относится сахар в газировке. Особенно вредит зубам кола. По своей способности вызывать кариес она превосходит даже обычный сахар.

Кроме того, оказалось, что если пить газированные напитки через соломинку, это наносит еще больший вред для зубов. В связи с тем, что сладкие напитки чаще всего употребляются между основными приемами пищи, они увеличивают не только риск развития кариеса, но и ожирения.

Сок



Даже если во фруктовые соки не был добавлен сахар, они обладают высокой способностью вызывать кариес. Кариесогенный потенциал соков в 3 – 10 раз выше, чем у свежих фруктов. Дело в том, что внутренние углеводы фруктов при изготовлении сока становятся внешними и могут легко перерабатываться бактериями полости рта.

Чипсы



Чипсы содержат большое количество крахмала. Приготовленный и переработанный крахмал обладает высокой кариесогенной активностью. Чипсы сильно крошатся при жевании и могут надолго задерживаться в полости рта. Особенно в трудно доступных местах, где чаще всего и развивается кариес.

В слюне содержится фермент амилаза, который расщепляет крахмал на более мелкие фрагменты: декстрины и дисахарид мальтозу. Чем дольше задерживаются чипсы и их остатки во рту, тем лучше они успевают расщепиться под влиянием амилазы. При этом их способность вызывать кариес повышается.

В сухофруктах также большое количество внешнего сахара. При высушивании клеточная стенка фруктов разрушается, и доступ углеводов для бактерий зубного налета облегчается. Однако сухофрукты редко употребляются в больших количествах, способных вызвать кариес. В отличие от фруктовых соков.

Печенье и пирожные



Кондитерские изделия представляют опасность для здоровья зубов, потому что содержат как сахарозу, так и крахмал. Гидролизованный крахмал быстро снижает pH в полости рта и усиливает негативное влияние сахарозы на состояние зубной эмали. Поэтому торты и печенье вызывают развитие кариеса даже быстрее, чем чистый сахар.



В качестве источников крахмала в рационе лучше использовать «базовые» продукты: хлеб, картофель, рис, злаки. Нет данных эпидемиологических исследований, которые свидетельствовали бы об их способности вызывать кариес.

Конечно, невозможно запретить ребенку есть все вредные для зубов продукты. Это и у взрослого вряд ли получится, ведь «запретный плод сладок». Для того чтобы защитить зубы от кариеса, лучше употреблять все кариесогенные продукты после основного приема пищи в качестве лакомства, регулярно чистить зубы, полоскать рот после еды и исключить сладости вечером, когда снижается выработка слюны.



