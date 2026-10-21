Почему кровь красная?

Чтобы показать связь железа и красного цвета, можно провести опыт с яблоком. Разрежьте яблоко и оставьте на воздухе. Через некоторое время оно начнёт темнеть — это железо в его составе реагирует с кислородом.

У крови процесс похожий: железо тоже «красит» её при соединении с кислородом.