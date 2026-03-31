Весенний ринит. Врач Бережанский рассказал, как правильно лечить насморк

Все знают, что если не лечить насморк, то он проходит через неделю, а если лечить, то через семь дней. Можно ли этот срок сократить с помощью правильного лечения?

«К сожалению, нет средств, которые помогают быстрее вылечить насморк и сократить этот срок.

Однако правильное и начатое вовремя лечение поможет существенно облегчить самочувствие, не позволит острому риниту перейти в хронический или привести к осложнениям, в том числе в виде присоединившейся бактериальной инфекции», — рассказал aif.ru

Для лечения насморка можно использовать как домашние средства, так и лекарства.

Пять правил при насморке

Из немедикаментозных методов врач советует придерживаться пяти основных рекомендаций.

1. Обеспечить обильное питье.

Жидкость помогает разжижать слизь, которая вырабатывается при простудном насморке. Для питья подойдет горячий чай с добавлением в него природных веществ, помогающих снимать отёк слизистой — мяты, ромашки. Но при условии, что на эти вещества нет аллергии.

2. Следить за влажностью и температурой в помещении. Пока работает отопление, воздух в помещениях очень сухой. Пересохшая слизистая хуже борется с микробами, становится более подвержена воздействию аллергенов. Поэтому обеспечьте влажность не менее 55 % и температуру в квартире не более 22-23 градусов.

3. Промывать нос солевыми растворами.

Это необходимо, чтобы увлажнить и очистить слизистую носа от воспалительного секрета, микробов. Для детей с этой целью используйте только спреи в режиме «душ», «софт».

4. Правильно высмаркиваться — поочерёдно каждой ноздрей, приоткрывая рот, без излишних усилий.

5. Держать ноги в тепле.

Чем лечить?

Также можно воспользоваться лекарствами от насморка.

«Это могут быть сосудосуживающие препараты с такими действующими веществами, как фенилэфрин, оксиметазолин, ксилометазолин и другими. Они нужны, если нос заложен. Такие лекарства нельзя использовать больше 3-5 дней, так как они вызывают привыкание. Сначала нужно использовать сосудосуживающие средства, а через пять минут делать промывание носа, не наоборот. Препараты с антибактериальными средствами лучше не использовать без рекомендации врача. Противоаллергические средства добавляют при аллергическом рините также после консультации врача», — отмечает Павел Бережанский.