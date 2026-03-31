Подготовьте ингредиенты для капкейков «Мохито» по списку к рецепту. Заранее достаньте из холодильника сливочное масло, оно должно быть мягким.

В чашу для смешивания всыпьте сахар, влейте растительное масло, добавьте сливочное масло, всё взбейте до пышности.

По одному вводите яйца, продолжая взбивать.

Взбивайте до пышности и растворения сахара.

Смешайте муку и разрыхлитель. Если вы будете добавлять ванильный сахар, то добавьте его на этом этапе.

В несколько приемов вмешайте мучную смесь.

Добавьте ванильную пасту, влейте молоко. Смешайте до однородного состояния.

Влейте сок лайма, добавьте цедру лайма, смешайте.

Вставьте бумажные капсулы в металлическую форму, выложите тесто на 12 капкейков. Разогрейте духовку в режиме "верх-низ" до 180 градусов, выпекайте до готовности, примерно 20-25 минут.

Готовые капкейки полностью остудите на решетке.

Пока выпекаются капкейки, займитесь приготовлением крема. На водяной бане нагрейте смесь из сахара, рома и сока лайма до растворения сахара, остудите. На этом этапе алкогольные пары полностью улетучиваются, остается только вкус и аромат рома.

Взбейте мягкое сливочное масло, сахарную пудру, влейте молоко.

Влейте полностью остывшую смесь из рома, сока лайма и сахара, продолжая взбивать.

Добавьте во взбитую массу цедру лайма, смешайте.

Переложите крем в кондитерский мешок, сделайте "шапочки" из крема, украсьте веточками или листочками мяты.

Капкейки «Мохито» получились очень вкусными, с легкой кислинкой лайма, свежестью мяты и ароматной ноткой рома. Посыпьте цедрой лайма.

