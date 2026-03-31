Капкейки «Мохито»

Идея капкейков "Мохито" появилась благодаря популярному одноименному коктейлю, состоящему из рома, лайма и мяты. Разумеется, это не единственный рецепт таких капкейков, но он тоже очень вкусный, делюсь рецептом приготовления.

Ингредиенты

Тесто:

Масло сливочное - 60 г

Масло растительное - 60 г

Яйца - 3 шт.

Паста ванильная - 1 ч.л. (или 1 ч.л. ванильного сахара)

Молоко (жирностью 3,2%) - 60 мл

Мука пшеничная - 200 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Цедра лайма - 1 ст.л

Сок лайма - 2 ст.л.

Крем:

Масло сливочное размягченное - 120 г

Сахарная пудра - 95 г

Молоко (жирностью 3,2%) - 25 мл

Ром - 40 мл

Сахар - 10 г

Сок лайма - 1 ст.л.

Цедра лайма - 1 ч.л.

Декор:

Листочки или веточки мяты - 12 шт.

12 штук
  • 362 кКал
  • 1 ч. 50 мин.
  • Б: 4.56
  • Ж: 24.49
  • У: 29.4

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте ингредиенты для капкейков «Мохито» по списку к рецепту. Заранее достаньте из холодильника сливочное масло, оно должно быть мягким.

 

В чашу для смешивания всыпьте сахар, влейте растительное масло, добавьте сливочное масло, всё взбейте до пышности.

 

По одному вводите яйца, продолжая взбивать.

 

Взбивайте до пышности и растворения сахара.

 

Смешайте муку и разрыхлитель. Если вы будете добавлять ванильный сахар, то добавьте его на этом этапе.

 

В несколько приемов вмешайте мучную смесь.

 

Добавьте ванильную пасту, влейте молоко. Смешайте до однородного состояния.

 

Влейте сок лайма, добавьте цедру лайма, смешайте.

 

Вставьте бумажные капсулы в металлическую форму, выложите тесто на 12 капкейков. Разогрейте духовку в режиме "верх-низ" до 180 градусов, выпекайте до готовности, примерно 20-25 минут.

 

Готовые капкейки полностью остудите на решетке.

 

Пока выпекаются капкейки, займитесь приготовлением крема. На водяной бане нагрейте смесь из сахара, рома и сока лайма до растворения сахара, остудите. На этом этапе алкогольные пары полностью улетучиваются, остается только вкус и аромат рома.

 

Взбейте мягкое сливочное масло, сахарную пудру, влейте молоко.

 

Влейте полностью остывшую смесь из рома, сока лайма и сахара, продолжая взбивать.

 

Добавьте во взбитую массу цедру лайма, смешайте.

 

Переложите крем в кондитерский мешок, сделайте "шапочки" из крема, украсьте веточками или листочками мяты.

 

Капкейки «Мохито» получились очень вкусными, с легкой кислинкой лайма, свежестью мяты и ароматной ноткой рома. Посыпьте цедрой лайма.

 

