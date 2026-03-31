Ингредиенты
Тесто:
Масло сливочное - 60 г
Масло растительное - 60 г
Яйца - 3 шт.
Паста ванильная - 1 ч.л. (или 1 ч.л. ванильного сахара)
Молоко (жирностью 3,2%) - 60 мл
Мука пшеничная - 200 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Цедра лайма - 1 ст.л
Сок лайма - 2 ст.л.
Крем:
Масло сливочное размягченное - 120 г
Сахарная пудра - 95 г
Молоко (жирностью 3,2%) - 25 мл
Ром - 40 мл
Сахар - 10 г
Сок лайма - 1 ст.л.
Цедра лайма - 1 ч.л.
Декор:
Листочки или веточки мяты - 12 шт.
- 362 кКал
- 1 ч. 50 мин.
- Б: 4.56
- Ж: 24.49
- У: 29.4
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты для капкейков «Мохито» по списку к рецепту. Заранее достаньте из холодильника сливочное масло, оно должно быть мягким.
В чашу для смешивания всыпьте сахар, влейте растительное масло, добавьте сливочное масло, всё взбейте до пышности.
По одному вводите яйца, продолжая взбивать.
Взбивайте до пышности и растворения сахара.
Смешайте муку и разрыхлитель. Если вы будете добавлять ванильный сахар, то добавьте его на этом этапе.
В несколько приемов вмешайте мучную смесь.
Добавьте ванильную пасту, влейте молоко. Смешайте до однородного состояния.
Влейте сок лайма, добавьте цедру лайма, смешайте.
Вставьте бумажные капсулы в металлическую форму, выложите тесто на 12 капкейков. Разогрейте духовку в режиме "верх-низ" до 180 градусов, выпекайте до готовности, примерно 20-25 минут.
Готовые капкейки полностью остудите на решетке.
Пока выпекаются капкейки, займитесь приготовлением крема. На водяной бане нагрейте смесь из сахара, рома и сока лайма до растворения сахара, остудите. На этом этапе алкогольные пары полностью улетучиваются, остается только вкус и аромат рома.
Взбейте мягкое сливочное масло, сахарную пудру, влейте молоко.
Влейте полностью остывшую смесь из рома, сока лайма и сахара, продолжая взбивать.
Добавьте во взбитую массу цедру лайма, смешайте.
Переложите крем в кондитерский мешок, сделайте "шапочки" из крема, украсьте веточками или листочками мяты.
Капкейки «Мохито» получились очень вкусными, с легкой кислинкой лайма, свежестью мяты и ароматной ноткой рома. Посыпьте цедрой лайма.
