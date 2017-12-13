Госдума приняла законопроект о выплатах для первого ребёнка

С 2018 года в России будут выплачиваться средства при рождении первого ребёнка

Российские граждане будут получать выплаты, если у них был рождён или усыновлён ребёнок после 1 января 2018 года

Госдума единогласно приняла президентский законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребёнка. Теперь российские граждане, которые постоянно проживают на территории страны, будут получать выплаты до достижения ребёнком возраста полутора лет.

Деньги будут выплачиваться как при рождении, так и при усыновлении первого ребёнка. Пособие будет рассчитываться с учётом дохода семьи. При этом выплаты не должны превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

С 1 января 2018 года за счёт федерального бюджета будут производиться выплаты, средний размер которых составит 10,5 тысяч рублей. В 2019 году пособие вырастет до 10,8 тысячи, а в 2020 до 11,1 тысячи рублей.

Эксклюзивно для Правда-ТВ