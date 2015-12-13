Толерантность по принуждению 

Развращение детей посредством «умной литературы», издаваемой на зарубежные гранты, набирает обороты

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Напрасно клевещет западная пропаганда, что наша страна погрузилась в болото невежества и становится тоталитарным обществом, где жестоко угнетаются всякие сексуальные меньшинства и среди детей — какое дикое преступление перед человечеством — законодательно запрещено пропагандировать гомосексуализм. Наглая ложь!

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В 1990-е в России началось капиталистическое соревнование по оспариванию тезиса «в СССР секса нет». К этой великой по своим целям работе сразу подключились органы образования. Отчасти это извинительно, потому как главной лоббирующей организацией был ни много ни мало ЮНИСЕФ — Международный чрезвычайный детский фонд ООН. Уж они-то плохому не научат, думали многие «проснувшиеся» вдруг деятели народного просвещения, ведь все это, дескать, наработанный западный опыт не одного десятилетия. Страну завалили так называемой просветительской литературой для детей и подростков, ведь такому мудреному занятию, как секс, надо, по мысли общечеловеков, учиться сызмальства. А вопросы созидания семьи, уважительного отношения между полами, нравственности и морали необходимо отодвинуть в сторону — как «неактуальные».

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Тут следует обратить внимание на то, как быстро развалилась «советская нравственность» без подпорки в виде «руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы — КПСС». 70 лет государственного атеизма сделали свое дело, но, слава Богу, прежде всего в «верхах» общества. Низы все же сохранили представление о нравственности, и именно благодаря подъему родительского движения в «нулевых» удалось сделать очень много. Скандалы в прошлом десятилетии следовали один за другим. Но за их окончанием мы наблюдаем только сейчас.

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Достаточно вспомнить, как в Екатеринбурге орудовал городской методический центр «Холис», подвизавшийся при управлении народного образования. Эта организация, имевшая достаточно вызывающее название, ведь «Холис» в переводе с английского означает «святые», еще с 2000 года занималась внедрением в екатеринбургских школах методических материалов на тему «сексуального воспитания» и «профилактики различных зависимостей». Работа заключалась в том, что третьеклассникам рассказывали, где в городе можно приобрести наркотики, якобы для того, чтобы они «обходили» эти места стороной, но в результате дети приходили туда уже по делу. Кроме того, подростков на занятиях учили на муляжах пользоваться презервативами — зрелище по-настоящему гнусное.

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Осенью 2005 года жители Екатеринбурга дружно выступили против обязательной школьной программы «Ресурсы здоровья». Знакомство с учебными материалами повергло в шок не только родителей учеников, но даже видавших виды специалистов из Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского и ННЦ наркологии Росздрава. На следующий год телекомпания «НТВ» показала документальный фильм об этом кошмаре. Программу деятельности «Холиса» урезали, но окончательно прикрыли только летом этого года, после десятилетней борьбы родительских комитетов города.

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В Санкт-Петербурге до сих пор действует городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента». Еще в 2009 году в интернете вызвал большой резонанс документальный фильм «Стена ювенальной юстиции», где, в частности, говорилось о методах и сути деятельности «самого большого в мире абортария для подростков», как назвала это заведение Лариса Павлова, адвокат и руководитель НП «Родительский комитет». Все стены центра были увешаны плакатами ЮНИСЕФ примерно такого содержания: «Не говори родителям о своей беременности», «Взрослые ничего не должны знать».

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Папы и мамы на этих глянцевых дорогих плакатах с эмблемой специализированной организации ООН были выставлены в карикатурном виде. Агитация прямо и недвусмысленно призывала детей не доверять своим родителям. Подросткам там настоятельно советовали не только делать аборты, но и предлагали стерилизацию. Возможно, с тех времен что-то в центре изменилось, но существовавшие там порядки как нельзя лучше свидетельствовали об истинных целях сексуального «просвещения». В центре можно было взять и разнообразную литературу, повествовашую о радостях раннего или однополого секса и опять же о критическом отношении к родителям.

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ЮНИСЕФ был первопроходцем, за ним хлынули разнообразные НКО, на иностранные деньги наводнившие Россию всякой литературой, которую ее авторы называют «серьезной» и, более того, «умной». Темы этой в лучшем случае дремучей глупости всегда одни и те же: какие-то особые права ребенка, как родители «не понимают» детей, рассказы про утехи «здорового секса». Но в последнее время добавились еще две актуальные и «инновационные» темы: оправдание инцеста и терроризма. Господа-издатели при этом лишь наращивают обороты, несмотря на федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который оказался беззубым. Единственное, чем он годен, так это требованием указывать на обложке возрастной ценз: 0+, 6+, 12+ и так далее, но даже эту норму скоро отменят, оставив обязательной только маркировку 18+.

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Публицисты Владимир Иванов и Анна Желонкина на сайте «За возрождение нравственности в СМИ» опубликовали статью «»КомпасГид»: Развращение детей под предлогом «умной литературы»». В ней описываются новые релизы издательства «КомпасГид», книги, выпущенные на гранты Amnesty International и Института имени Гёте.

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На примере деятельности модного московского издательства видно, что разговоры о новой и сложной проблематике детской литературы служат ширмой, скрывающей неприглядную реальность. И речь идет не только об издании литературы, способной нанести серьезную травму детской психике, и о распространении сомнительных книг по секспросвету (включая откровенную порнографию и книги об инцесте). Оказывается, что на деньги западных НКО издательство вот уже много лет внедряет в российскую образовательную систему иностранные пособия, прививающие детям западную толерантность, то есть терпимость ко злу во всех его формах, будь то терроризм, колониальное угнетение или предательство.

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Мы солидарны с Владимиром Ивановым и Анной Желонкиной: надо признать, что существующий закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в этой ситуации кардинально ничего поменять не способен. Он лишь понудит издателей вроде «КомпасГида» маркировать особо опасные книги, да и то издатель при желании всегда может найти в законе лазейку. Поэтому законодательство должно быть радикально пересмотрено, а самое главное — необходима четкая политика Минобразования в плане воспитания детей и подростков как будущих любящих супругов, заботливых отцов и матерей, готовых прежде всего на самопожертвование ради близких, а не на то, что и так в человеке заложено от природы. Мы утверждаем, что развращение российских детей и подростков только набирает обороты и этому надо положить конец, потому как речь идет уже о будущем нашего народа.