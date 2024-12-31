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Вести малыша на елку или остаться дома? Объясняет педиатр ​​​​​​​

И как подготовиться к празднику, если билеты уже куплены.
Дети украшают елку на Новый год
Источник: ru.freepik.com

Новогодние праздники — это время, которое родители стремятся сделать ярким и запоминающимся для детей. Однако для них массовые мероприятия могут быть не только увлекательными, но и сопряженными с определенными рисками для здоровья.

Врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова рассказала Детям Mail, как взвешенно подходить к этому вопросу.Рассмотрим плюсы и минусы похода малыша на новогоднюю елку с точки зрения медицины.

Возраст имеет значение

Дети до 1 года. Для грудных детей новогодний праздник будет стрессом из-за сочетания яркого света, шума и скопления большого количества людей. Это все может сильно испугать ребенка. Также дети этого возраста подвержены большему риску заражения инфекциями, с которыми их иммунитет еще не может справиться самостоятельно. Лучше организовать тихий домашний праздник в кругу семьи, где ребенок будет чувствовать себя комфортно и безопасно.

Дети в возрасте 1−3 лет. В этом возрасте дети уже более активно интересуются окружающим миром, но их реакция на незнакомую обстановку может быть непредсказуемой. В этом возрасте они быстро устают от шума и скопления людей. Если вы решили посетить ёлку, выбирайте небольшие утренники продолжительностью не более 30−40 минут, в сопровождении родителей и с возможностью быстро уйти, если ребенок начнет уставать.

Дети в возрасте 3−6 лет. К этому возрасту дети становятся более социализированными и с удовольствием участвуют в праздничных мероприятиях. Однако важно учитывать индивидуальные физические и психоэмоциональные особенности ребенка, избегать переутомления.

Медицинские аспекты, которые важно учитывать

  • В зимний период в местах большого скопления людей сильно возрастает вероятность заразиться сезонными заболеваниями (грипп, ОРВИ), особенно у детей до 3 лет.

  • Массовые мероприятия проходят в закрытых помещениях с ограниченной вентиляцией, что также создает благоприятные условия для распространения инфекций.

  • Маленькие дети любят трогать руками игрушки и предметы вокруг, а затем свое лицо, что повышает риск передачи вирусов и бактерий контактным путем.

  • У детей до 4 лет нервная система еще недостаточно зрелая, поэтому они склонны к быстрому перевозбуждению. Оно проявляется капризами, плачем, плохим сном после мероприятия.

  • Искусственный снег, костюмы с красителями, свечи или ароматизаторы могут вызывать у детей контактные дерматиты или респираторные (дыхательные) аллергии. Особенно у детей, склонных к аллергическим реакциям.

  • Если ребенок накануне праздника переболел легкой простудой без температуры и прошло семь и более дней, то можно посещать праздничные мероприятия без риска для окружающих и для самого ребенка. Если болезнь протекала в более тяжелой форме, то необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-педиатром о возможности посещения праздников.

  • Если у ребенка имеется хроническое заболевание (особенно органов дыхательной системы), то важно заранее обсудить с лечащим врачом, допустим ли визит на массовое мероприятие.

Новый год
Источник: ru.freepik.com

Как подготовиться к посещению праздничных мероприятий с ребенком

  • Расскажите заранее о празднике, выберите ребенку удобную одежду из натуральных тканей и возьмите обязательно с собой воду и перекус.

  • Оцените общее состояние ребенка, он должен быть полностью здоров. Даже если нет выраженных симптомов (кашля, насморка, температуры), то такие признаки, как слабость, вялость, плохой аппетит или капризность, могут говорить о начале заболевания.

  • Возьмите с собой медицинскую маску (для детей есть специальные маски маленького размера), влажные салфетки и антисептик. Почаще обрабатывайте руки свои и ребенка, обязательно перед едой и после контакта с поверхностями.

  • Вакцинация — ключевой метод защиты от многих инфекций. Если ваш ребенок пока не вакцинирован против гриппа (или других инфекций), важно сделать прививку за 2−3 недели до предполагаемого посещения массового мероприятия, чтобы успели выработаться защитные антитела. Это значительно снизит риск тяжелого течения заболевания.

Если вы решили остаться дома, то создать атмосферу праздника можно и без похода на елку. Например, организовать небольшое представление с участием родственников или друзей, украсить вместе с ребенком елку и квартиру, записать поздравления для близких, сделать новогодние открытки.

Посещение новогодних мероприятий — это вопрос не только праздника, но и здоровья малыша. Важно учитывать индивидуальные особенности ребенка, его состояние здоровья и эпидемиологическую обстановку.

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