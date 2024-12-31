Вести малыша на елку или остаться дома? Объясняет педиатр ​​​​​​​

Новогодние праздники — это время, которое родители стремятся сделать ярким и запоминающимся для детей. Однако для них массовые мероприятия могут быть не только увлекательными, но и сопряженными с определенными рисками для здоровья.

Возраст имеет значение

Врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова рассказала Детям Mail, как взвешенно подходить к этому вопросу.Рассмотрим плюсы и минусы похода малыша на новогоднюю елку с точки зрения медицины.