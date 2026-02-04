Почему кашель — это хорошо? Объясняет ЛОР

Почему дети болеют
Болезни лор-органов – долгоиграющая пластинка. Сколько ей выведено из строя патефонов и родительских нервных клеток – не поддается счету. Почему так происходит?Иммунная система ребенка – первопроходец в неизведанном мире множества вирусных и бактериальных инфекций. Кому чуть больше повезло с неспецифическим звеном защиты, тот умудряется болеть реже сверстников. А кто-то температурит от каждого контакта с инфекцией. Так уж сложилось, что все эти противные инфекционные агенты передаются воздушно-капельным путем и, соответственно, «заходят» в организм «погостить» через нос и глотку. Поэтому умная природа и оснастила эти органы мощными защитными барьерами на пути дальнейшего распространения инфекции.
В арсенале у современных врачей и родителей – куча лекарств, небулайзеры, ингаляторы, растворы морской воды. По идее, все должны разом выздороветь, но это не так. Дети совершенно точно не стали болеть реже и, к сожалению, будут продолжать болеть в обозримом будущем – против законов биологии особо не попрешь. Обилие современных средств для лечения симптомов респираторных инфекций (небулайзеры, носовые души и прочее) – это неплохое подспорье для врача и родителей в уходе за больным ребенком, если его состояние действительно требует использования подобных вещей. Но это ни в коем случае не отражается на общем уровне заболеваемости, потому что все это – именно средства лечения, а не профилактики.
Как правильно лечить насморк
Говорят, что леченный насморк проходит за неделю, а нелеченый – за 7 дней, и это – истинная правда, если мы говорим о классическом остром рините. Интересно, что все лечение при этом заболевании направлено только на уменьшение неприятных симптомов и улучшение качества жизни пациента. Когда у ребенка заложен нос, мы дадим ему лекарство, которое поможет ему носом дышать, но мы ни в коем случае не приблизим срок выздоровления, а просто уберем неприятный симптом. Но это не означает, что насморк лечить не нужно, особенно – насморк у ребенка. Как у взрослых, так и у детей бывают затяжные риниты с осложнениями в виде аденоидита, воспалительного процесса в ухе или пазухах носа. И вот именно лечением всех этих патологий и занимаются лор-врачи и педиатры или родители – под наблюдением и руководством этих специалистов.
Как правильно лечить кашель
Еще один спорный момент – лечение кашля. Я всегда говорю: кашель – это не самостоятельное заболевание, а всего лишь симптом. И как симптом он может быть проявлением совершенно различных групп заболеваний. Сам по себе кашель – это очень полезный, очень важный для нашей жизни рефлекс. К примеру, если нам в дыхательные пути попадает какое-то инородное тело, то первая реакция на него – это именно кашель. По сути это то, что должно спасти человеческому организму жизнь. При ОРВИ изменяется состояние слизистой оболочки дыхательных путей, что-то начинает мешать их проходимости, поэтому и появляется кашель. Безусловно, лечить его нужно, но подбор терапии возможен только тогда, когда определена причина. Не существует универсальных лекарств от кашля, все зависит от того, чем он, собственно, вызван. Наша задача, прежде всего, найти причину возникновения кашля, а пока мы этим занимаемся – облегчить состояние пациента.
Как правильно чистить уши
Возможно, кого-то из вас эта информация шокирует, но я должен вам об этом сказать: уши чистить не нужно! Конечно, человеческий организм не совершенен, эволюционный процесс никогда не останавливается, но на данный момент он сформирован с точки зрения природы достаточно мудро, и знаете, что уши способны самоочищаться. Более того, то, что мы вычищаем из ушей, так называемая ушная сера – это вовсе не грязь. Это специальный субстрат, который защищает кожу наружных слуховых проходов от внешних воздействий. Попробуйте почесать в ухе пальцем. Видите, не пролезает! И наверняка это не просто так. Но поскольку человек – существо очень пытливое, он, для своего комфорта, придумывает всевозможные изобретения, которые позволяют ему залезать туда, куда он залезать не должен. Когда мы чистим наружный слуховой проход ватной палочкой, мы, во-первых, счищаем тот самый секрет, который наше ухо защищает от инфекций, а во-вторых, наносим микротравмы коже слухового прохода, способствуя развитию там инфекций. В конце концов, мы можем просто протолкнуть серные массы в ту часть слухового прохода, из которой они самостоятельно эвакуироваться уже никак не смогут, а это уже серьезные предпосылки к образованию серных пробок.
Я как минимум раз в месяц смотрю ребенка с травмой барабанной перепонки после гигиены наружных слуховых проходов с использованием палочки. Как правило, история этого заболевания всегда одна и та же. Мама говорит: «Вы знаете, доктор, я всегда делаю это очень аккуратно! Я никогда не засовываю палочку очень глубоко. Я отношусь очень ответственно к этому процессу». Но в этот раз что-то случилось: мимо пробегала мышка, хвостиком махнула, проходил папа — громко хлопнул дверью, со шкафа прямо на голову прыгнул кот. Такого ребенка мы лечим от перфорации барабанной перепонки, иногда – от развития посттравматического среднего отита. В общем, манипуляции ватной палочкой – это достаточно опасно.
Но то, что чистить уши ватной палочкой нельзя, не означает, что мы все должны ходить чумазые. Если вы видите, что ушная раковина грязная, ее испачкала вышедшая наружу сера, можно потереть это место влажным ватным тампоном или салфеткой, аккуратно промыть под проточной водой руками. Но убирать нужно только ту серу, которая находится в ушной раковине и видимой части наружного слухового прохода. Это стоит запомнить: туда, где темно, лучше не залезать!
Иногда нужно просто смириться с тем, что дети болеют
Родителям часто болеющих детей я могу сказать только одно: иногда нужно просто смириться с тем, что дети болеют. И не стоит обвинять во всем слабый иммунитет. Дело в том, что иммунная система ребенка дошкольного возраста еще не совершенна. Она открыта к взаимоотношениям со всеми окружающими инфекциями, поэтому вот эти частые респираторные болезни – это часть естественного процесса адаптации защитных систем организма. Дети впервые оказываются в коллективе, начинают общаться друг с другом в гостях, детских садах, меняются микрофлорой, вирусами. Так что зачастую, родителям нужно просто смириться с тем, что болезни – это нормально.
Важно понимать, что я не говорю про абсолютно всех детей на свете, всегда нужно рассматривать случаи индивидуально, но в большинстве своем частые болезни и сопли дошкольников – это не плохо. Да, это обременяет вас сейчас, вам приходится брать больничный, отпрашиваться с работы, но зато это избавляет ребенка от проблем в будущем, потому что когда он вырастет, его иммунная система будет готова ко встрече с множеством бактерий и вирусов, которые нас окружают.
