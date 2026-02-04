Почему кашель — это хорошо? Объясняет ЛОР

Болезни лор-органов – долгоиграющая пластинка. Сколько ей выведено из строя патефонов и родительских нервных клеток – не поддается счету. Почему так происходит?

– первопроходец в неизведанном мире множества вирусных и бактериальных инфекций. Кому чуть больше повезло с неспецифическим звеном защиты, тот умудряется болеть реже сверстников. А кто-то температурит от каждого контакта с инфекцией. Так уж сложилось, что все эти противные инфекционные агенты передаются воздушно-капельным путем и, соответственно, «заходят» в организм «погостить» через нос и глотку. Поэтому умная природа и оснастила эти органы мощными защитными барьерами на пути дальнейшего распространения инфекции.