Плюсы и минусы конкурентной борьбы среди детей + 4 стратегии победителя для вашего ребенка

Существование жесткой конкуренции, на данный момент, считается одним из самых негативных проявлений, воспринимаемых взрослыми.

Многие родители, наблюдая за своим чадом, считают, что ему не стоит участвовать в конкурсах или соревнованиях, из-за недостатка сильных черт характера, побаиваясь травмирования психики малыша.

Но это в корне неверный подход к воспитанию, ведь рациональная конкуренция не только закаляет силу духа, но и формирует нормальный способ восприятия внешнего мира со всеми его трудностями и перипетиями.

Положительные и отрицательные стороны детского конкурирования

Как и заботливые родители, профессиональные ученые и специалисты в области детской психологии, проводят массу экспериментов, главной целью которых является выявление положительных и отрицательных сторон конкурирования.

Полученные результаты могут удивить скептиков, но плюсов в этой практике гораздо больше, нежели минусов.

Плюсы:

Подготовка к разным жизненным сценариям;

Развитие необходимых для социальной адаптации навыков и умений;

Формирование здоровой эмпатии;

Расширение зоны комфортного существования;

Адаптация к неожиданному выходу из зоны комфорта;

Обучение на конкретных примерах жизненных неудач.

Что же касается минусов, то к ним стоит отнести три фактора, которые могут восприниматься отрицательно далеко не всеми.

К ним относится увеличенное внимание, появление негативных чувств и предпосылки к уничтожению здоровой самооценки.

Стратегия первенства

Учитывая то, что научно доказано большее количество положительных аспектов детской конкуренции, родителям полезно будет узнать о существовании действенной стратегии для формирования крепкой психики и позиции лидера у ребенка. Она состоит из четырех следующих правил:

1. Признание различных целей соревнований. Ребенок должен понимать, что помимо победы, его участие в том или ином состязании, может помочь ему расширить навыки, знания и умения, независимо от конечного результата;

2. Повышение уровня значимости личностных качеств, нежели итога состязаний. Не имеет значения, будет одержана победа или нет, ребенок должен знать, что родители всегда будут его поддерживать на пути к намеченной цели;

3. Формирование понимания того, что любая неудача предопределяет успех. В данном случае, мама и папа должны объяснить, что любые неудачи, только закаляют характер и позволяют исправлять ошибки в будущем, что всегда положительно влияет на конечную цель;

4. Исключительное одобрение. Ребенок должен четко понимать, что его выбор или действия будут одобрены без осуждения и упрека.

В конечном итоге, для правильного становления здорового чувства конкуренции, нужнабезусловная любовь и поддержка.

Только в этом случае, малыш чувствует себя максимально гармонично, спокойно и уверенно, ведь знает, что ему не нужно соревноваться за главный в его жизни приз - уважение и трепет родителей.