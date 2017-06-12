«Мостик от мира яви к миру нави». Омский психолог о методе сказкотерапии

«Если человек живёт только в реальном мире - мире яви, то у него закрыт доступ к своим внутренним ресурсам, - говорит единственный в Омске сказкотерапевт-ассистент Татьяна Кочнева.

Читать сказки полезно всей семьёй. © / Александра Горбунова / АиФ

Мало кто из современных родителей задумывается о том, что избежать многих проблем взросления своих детей поможет… сказка. Впрочем, и взрослым такой необычный психологический подход идёт на пользу. Новое для нашего города понятие «сказкотерапия» – единственный метод в психологии, для которого нет ограничений по возрасту. О том, зачем такая лаборатория нужна, «АиФ в Омске» рассказала её руководитель Татьяна Кочнева.

Зона комфорта

Ольга Емельянова «АиФ в Омске»: Татьяна, у вас часто спрашивают, что такое сказкотерапия?

Татьяна Кочнева

Татьяна Кочнева: Очень, особенно в Омске. Во многих крупных городах существует подобные центры, например, в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге… Это действительно одно из самых современных направлений в психологии, которое зародилось и начало развиваться в нашей стране около 30 лет назад. При этом его можно отнести и к самому древнему способу поддержки человека с помощью слова. Сказки ведь всегда были, и знания люди передавали друг другу из уст в уста. С течением времени сказки и мифы остаются неизменными, в них сохраняются и передаются знания о жизни - об её испытаниях, ловушках и подарках. И если уметь читать сказки, можно понять, что происходило в те или иные времена. Важно такими знаниями правильно пользоваться. Благодаря этому человек может научиться преодолевать жизненные испытания, достигать целей, понимать собственное предназначение. Я люблю работать с бессознательным человека, потому что в нём содержится такой огромный пласт информации, которой большинством людей просто не используется. Если эти знания поднять на поверхность, то человек способен реализовать свой потенциал, заложенные в нём способности.

- И как на практике проявляется метод сказкотерапии? Не сказки же вы вслух читаете, особенно взрослым…

- Порой и сказки читаем, и притчи. Но в целом методика комплексная. Что касается детей, то в комплексной сказкотерапии существует система точного воспитания. Мы используем авторские методики основателя комплексной сказкотерапии Татьяны Дмитриевны Зинкевич-Евстигнеевой, а также её последователей, и программы, такие как «Страна чувств», «Чудеса на песке» и другие. Нашими педагогами-психологами разрабатываются и собственные программы с элементами арт-терапии, когда малыши работают с различными материалами, например, с песком, глиной, красками. С помощью сказки детям можно передать древние знания, которые помогут им в жизни, раскроют таланты и способности.

С помощью сказки детям можно передать древние знания, которые помогут им в жизни, раскроют таланты и способности.

Что касается работы со взрослыми, то главное - вовремя увидеть в себе скрытый потенциал для решения текущих задач и достижения больших целей. Часто в этом и помогают любимые сказочные герои. Например, на открытии центра я показывала методику работы с любимым героем. В музыкальном сопровождении участники моделировали на внутреннем плане волшебный образ а затем рассказывали, какие любимые сказочные персонажи им представились. Были и эльфы, и феи, и Жар-птица, которая с помощью своего хвоста творит добрые дела. Называли даже Чебурашку и дракона. При этом каждый человек увидит в этих героях разные качества. Когда мы осознаём ресурсы и потенциал своего героя, то автоматически актуализируем эти силы внутри себя. Затем мы представляем цели, которых хотим достичь. Например, мой любимый сказочный герой – Василиса Премудрая. Я знаю, что в ней есть мудрость, стремление к духовному развитию, доброта. Те ресурсы, которые я вижу в этом герое, есть и во мне. И это помогает мне двигаться вперед.

Сказочная «революция»

- Имеет ли значение, русская это сказка или нет?

- В каждой культуре, несомненно, есть свои особенности, которые отражены в сказках. Однако же архетипические сюжеты (это последовательность событий, грамотно проживая которую человек приобретает духовный опыт и силу) остаются неизменными. Например, архетипичекий сюжет Мачеха и падчерица встречается в сказках «Золушка», «Белоснежка», мифе об Амуре и Психее, Спасительница – «Снежная королева», «Финист-Ясный Сокол», Ожидающая пробуждения - в сказке «Спящая красавица» и так далее. А теперь проведём параллель с нашей жизнью. Есть, например, у человека на работе начальник, который чересчур требователен, порой несправедлив. Но через некоторое время можно осознать, что эти требования закалили характер подчинённого, жизненные уроки были пройдены. Вспомните, в сказках падчерицы никогда не обижаются на мачех, хотя могли бы и отомстить. Возникает вопрос, почему героини этого не делают? Их угнетают, заставляют работать, ну почему бы им революцию не устроить? А ведь Золушка только благодаря тому, что потрудилась как духовно, так и физически, встретила своего принца и перешла на новый этап развития. Такая школа жизни необходима. И здесь важно простить мачеху и поблагодарить.

- То есть нет особой разницы в том, какие именно читать сказки ребёнку?

- Разница, безусловно, есть. Сейчас существует множество искажённых, адаптированных сказок, которые читать не рекомендуется. А также важно соблюдать возрастные особенности знакомства ребёнка со сказкой. У детей до шести лет тотемное мышление. Они прекрасно воспринимают сказки о животных. Волшебные сказки, в которых есть принцы и принцессы, где герой или героиня преодолевают испытания, малышам читать не рекомендуется. Кстати, многие дети просят у своих родителей не почитать сказку, а именно рассказать. У ребёнка есть потребность не столько в получении информации, сколько в общении.

У детей до 6 лет тотемное мышление.

- Ребёнок не рискует при «злоупотреблении» сказками застрять в этом нереальном мире? Реальность у нас всё равно жестокая, сюжетов про Золушек и Белоснежек – один на миллион, а жизнь намного прозаичнее.

- Важно понимать, что и сказки – тоже свой мир. Есть мир яви, в котором мы живём, а есть нави, где существуют сказки, легенды, притчи. Есть наше сознательное и бессознательное. И важно построить между этими мирами мостик, причём не только ребёнку, но и взрослому. Нельзя научить ребёнка тому, чего нет у его родителей. Детям можно сколько угодно читать нотации и говорить – делай правильно, но он всё равно в итоге будет считывать модель поведения мамы и папы и поступать так же, как они. Все ресурсы – они в нашем бессознательном. В социальном мире ресурсов недостаточно. Когда социальный ресурс истощается, то человек может чувствовать себя нехорошо, начинает восполнять энергию за счёт алкоголя, ухода в мир телесериалов и ток-шоу. Поэтому важно получить ресурс из бессознательного и реализовать его в жизни. Да, иногда случается, что человек застревает в мире нави, кстати, виртуальную зависимость сюда тоже можно отнести. То есть у человека не получается построить мост в реальную действительность. В компьютерной реальности он супергерой, а в жизни, как говорит Михаил Задорнов, «мышкотык». Мышкой на компьютере он может всё, а в жизни ничего из себя не представляет. Если от виртуальной зависимости страдает ребёнок, то родителям полезно знать: нужно актуализировать его энергию воина - а она есть, если ребёнок выбирает игры со стрельбой или борьбой. Будет полезно записать его в секцию боевых искусств, потому что у воина должен быть кодекс чести. В противном случае воины могут превратиться в обычную банду.

- То есть категорически запрещать виртуальные игры нельзя?

- Конечно, нет. Нужно просто понимать, зачем, для чего ребёнку нужны эти игры и реализовать эту потребность через другие способы. Направить энергию во благо, чтобы это не было пустой тратой времени.

Клмпьютерные игры бывают очень полезны для детей. Фото: АиФ/ Анастасия Буякевич

- От каких проблем можно избавиться при помощи терапии сказками? Это правда, что при помощи этого метода дети могут преодолеть и боязнь темноты, и пережить развод родителей?

- Спектр на самом деле большой. С помощью сказкотерапии решаются и вопросы коммуникации, связанные с общением или его недостатком, всевозможные страхи детей, взрослых, зависимости и даже депрессивные состояния. Можно преодолеть поведенческие проблемы – страх выступления перед большой аудиторией, настроиться на достижение целей, например, чтобы открыть своё дело. Человеку нужно уметь осознавать собственный потенциал.

- А денежные проблемы психология решает?

- Да, деньги – это большая энергия. Их можно привлечь в свою жизнь. Недостаток денег у людей часто связан с внутренними - сознательными и бессознательными - установками, родовыми или индивидуальными. Например, в роду все говорили, что, дескать, не жили богато и не надо начинать, или что деньги – это грязно и плохо. Если ребёнок слышит в детстве что-то подобное, это откладывается в памяти и в будущем начинает работать, как программа. Человек не видит денег и не ощущает, не может заработать. Полезно учиться дружить с деньгами.

Начините с себя

- Татьяна, вот вы говорите про сказки, про таланты и развитие малышей, но ведь современные дети не все любители доброго и светлого. Откуда в них столько агрессии?

- Если ребёнок не знает, куда деть свою энергию, начинаются деструктивные процессы. Часто ответственны сами родители, когда говорят детям, что они ни на что не способны и ничего у них не получится. Тут тоже в подсознание закладывается определённая программа. Агрессия может проявляться в тех случаях, кода мама и папа не научили ребёнка грамотно отстаивать свои права. Агрессия – это форма защиты. Психологические механизмы во все времена были одними и теми же, просто сейчас ситуация отягощается большим количеством гаджетов. И это мешает детям общаться друг с другом. Я не против гаджетов. Как любой инструмент, они несут определённую функцию. Есть хорошие программы и по развитию, и по подготовке к школе. Если родители дозировано занимаются с ребёнком при помощи компьютера, то это полезно для развития. Но если маленький ребёнок самостоятельно путешествует по Интернету, то некоторые сайты могут быть травматичны для его психики.

- Во сколько лет можно разрешить завести ребёнку страничку в социальных сетях?

- Смотря для чего это нужно ребёнку. Например, моей восьмилетней дочери это не надо, с подружками она может поговорить по телефону, а с сестрой, которая живет в другом городе, по скайпу. Нужна ли страничка в соцсетях 11-13-летнему школьнику? Да, если ему так удобнее спросить у одноклассников домашнее задание или пообщаться с друзьями. Главное, чтобы у родителей были доверительные и добрые отношения с детьми. Тогда они во время узнают об опасностях, связанные с незнакомцами, которые могут писать детям и настаивать на встрече.

В комплексной сказкотерапии выделяют архетип государства, где существует король и королева, которые им управляют. Это мама и папа. Дети находятся в позиции подчинённых...

- Некая вседозволенность, когда родители ничего не запрещают детям, тоже разрушает личность?

- Неправильно всё разрешать ребёнку, это нарушение иерархии. В комплексной сказкотерапии выделяют архетип государства, где существует король и королева, которые им управляют. Это мама и папа. Дети находятся в позиции подчинённых, потому что они ещё черпают знания о жизни. Если иерархия выстроена правильно, то у малышей не возникает невротических состояний, потому что ребёнку важно чувствовать границы. Заблуждение, когда родители считают, что если детям всё разрешать, они вырастут свободной личностью. Нет. У ребёнка не будет понимания того, что можно делать, а чего нельзя. Хотя сейчас становится всё больше родителей, которые очень вдумчиво воспитывают своих детей, занимаются своим развитием. Примером могут стать мои партнеры - Школа родителей «Я расту!», где омские мамы и папы повышают свою квалификацию в вопросах индивидуального, точного воспитания и развития детей. Но часто бывает так, что, воспитывая дочерей и сыновей, они не хотят воспитывать сами себя. Если у вас есть какие-то страхи или тревоги, так или иначе вы транслируете их на детей. Поэтому я всегда говорю мамам и папам – начните с себя!