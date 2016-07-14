Сегодня Доктор Злю в своей лаборатории снова замыслил недоброе. Десептикон Старскрим был разбит Оптимусом Праймом и Мегатрон обратился к Доктору Злю за помощью по починке трансформера. Что за планы вынашивает доктор Злю? Какие злодейства он хочет осуществить с помощью десептиконов? Смотри скорее!
Доктор Злю и трансформеры. Секретная операция Старскрима в лаборатории. Игрушки Transformers
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