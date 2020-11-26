"Естественный отбор по глубине кошелька": Жгутова о дистанционке и других экспериментах над семьями

Дистанционное образование активно внедряется во всех школах нашей страны, в Москве в первую очередь. Как это влияет на физическое и психическое здоровье детей? И так ли эффективна эта мера в борьбе с коронавирусной инфекцией? Московские власти уверяют, что да. А как на самом деле? Разбираемся вместе с экспертами.

По мнению чиновников, дети, которые сидят дома, в два раза меньше заражают взрослых и, в первую очередь, пенсионеров из группы риска. Но согласиться с чиновниками в том, что дистанционное образование помогает серьёзно снизить заболеваемость, никак не получается. От всей души хочешь верить им, но не выходит. Нет принципиальной и заметной разницы между регионами, которые перешли на удалёнку, и теми, где дети ходят в школу по-человечески, как это положено по Конституции. Никакой заметной разницы, за исключением заверений чиновников, что если бы все дети учились, то заболевших было бы больше, нет.

Раз уж мы так любим кивать на зарубежный опыт борьбы с ковидом, давайте посмотрим на то, что происходит в Европе. Никакой дистанционки – даже те, кто с перепугу отправил детей по домам, возвращаются к нормальному школьному режиму.

С предосторожностями, но возвращаются. Потому что, по мнению европейских экспертов, провалы в образовании для детей никуда не денешь. Проблема существует, и это гораздо серьёзнее риска заболеть COVID-19.

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Ответственные отечественные врачи с ними согласны. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян ещё месяц назад заявил, что дети не являются активными разносчиками коронавируса. Наоборот, гораздо чаще взрослые заражают и детей, и друг друга. У подавляющего количества детей просто нет в клетках организма соответствующего рецептора, за который цепляется коронавирус. Они не заражаются и не заражают других. Об этом уже много было сказано. Союз педиатров России также неоднократно публиковал исследования, из которых следует, что дети болеют гораздо реже взрослых, а достоверных данных о бессимптомных переносчиках как не было, так и нет. Причём это касается как российского, так и мирового опыта.

Ещё раз хочется напомнить по поводу бессимптомных. Раньше те самые бессимптомные назывались здоровыми людьми, но сегодня у нас новое понятие. Получается, что чем дальше, тем сложнее оправдывать дистанционку ковидом, но чиновники не сдаются ни в какую. Если они слышат слова о том, что электронное образование никак не влияет на распространение ковида, может, они осознают вред, который наносит постоянное использование гаджетов здоровью детей. Напомню, что излучение от приборов должно соответствовать утверждённым правительством санитарным нормам и правилам.

Вот что рассказала об этом врач-гигиенист Инна Коваленко:

Действующие СанПиНы, которые действуют до 1 января 2021 года, были способны защитить наших детей, потому что было достаточно жёсткое нормирование всех условий образования. В том числе, и требования к персональным компьютерам. Но, к сожалению, в октябре наш премьер Мишустин отменил 111 действующих СанПиНов, из них 17 достаточно крупных и глобальных документов, описывающих условия пребывания наших детей в школе, защищающих их от всевозможных воздействий Wi-Fi, излучений от мониторов компьютеров, – всё было отменено. Это большая трагедия, потому что 50 лет работы санитарной службы ведущих НИИ гигиены детей и подростков пущены под нож, и наши дети в школе не защищены теперь никак. Зато появились пункты, которые совершенно без обоснования расширяют время нахождения ребёнка перед гаджетом при дистанционном обучении и не говорят, как можно измерить, насколько это излучение опасно или безопасно. Этих требований в СанПиНе нет, то есть нет гарантии того, что всё будет хорошо. Дети у нас на онлайн-обучении на дому, кто-то это должен регламентировать. В СанПиНе не говорится, кто и как это будет регламентировать, но онлайн-обучение на дому появилось. Это большая опасность для детей. Потому что они подолгу находятся у мониторов, и если это продолжится и в школе без регламентирования условий образования, это может привести к серьёзным заболеваниям и последствиям для здоровья.

Безусловно, многие действующие СанПиНы устарели и требовали корректировки либо отмены. Мы помним совещание президента с представителями малого бизнеса, на котором предприниматели рассказывали главе государства, как Роспотребнадзор штрафует кафе, рестораны за несоблюдение замшелых и никому не нужных СанПиНов 30-х годов прошлого века. Их, безусловно, надо было отменить и забыть как страшный сон. Несколько лет, насколько мы знаем, занимались рестораторы этими СанПиНами, но до сих пор дело не сдвинулось с мёртвой точки – так, как это должно было бы произойти.

Но не выплеснули ли на этот раз вместе с водой ребёнка в тот момент, когда мы говорим про СанПиНы школьные? Причём в буквальном смысле слова. Что происходит со школьными СанПиНами? Обсудим это с руководителем общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", экспертом по семейной политике Элиной Жгутовой.

Анна Шафран: Элина, по-вашему, отмена СанПиНов в части излучения от гаджетов в чьих интересах, зачем?

Элина Жгутова: СанПиНы призваны быть инструментом защиты здоровья школьников. Если есть какие-то ослабления по части их или полное их игнорирование, то это, естественно, происходит в интересах чиновников от образования, как минимум, или в интересах IT-компаний, которые будут повсеместно внедрять гаджеты, электронные приборы, программы, платформы. Естественно, они заинтересованы в том, чтобы наш ребёнок, будущий грамотный потребитель, как можно больше "потреблял" этого электрического излучения. Естественно, это не направлено на защиту наших детей и здоровья наших детей. Всё это происходит в интересах лоббистов этих технологий, этой новой цифродиктатуры.

– Известно, что в 2021 году из бюджета Москвы будет выделено 50 миллиардов рублей на модернизацию образования. В каком направлении, по-вашему, собираются трансформировать школу чиновники?

– О структуре этого бюджета мы можем говорить подробно, потому что родители Москвы познакомились глубоко с московским бюджетом. Но я думаю, мы можем легко экстраполировать и на РФ, поскольку структура бюджета не меняется, она отражает финансирование общероссийских программ по изменению образования. Поэтому это просто некий срез, на котором мы можем посмотреть, куда эти деньги идут.

Вот, например, восемь миллиардов – это проект "Цифровая образовательная среда". На секундочку, закон, который установил бы правовые нормы, чтобы они вошли в нашу жизнь, должен быть, как минимум, принят. Но мы знаем, что он лежит в виде проекта постановления, который ещё не одобрен.

– В части регулирования дистанционного образования.

– Это экспериментальный режим, эксперимент на нас. Но на сегодняшний день он незаконен. На основании чего, спрашивается, выделяется восемь с лишним миллиардов рублей? Далее, миллиард на разработку и использование цифровых технологий в сфере образования. То есть, по сути, на ту же дистанционку. Вот "копейки", полмиллиарда, на разработку и внедрение искусственного интеллекта.

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Какой тренд у этих всех цифровых программ? Следующий пункт – программа "Успех каждого ребёнка", программа индивидуального подхода к каждому ребёнку. Конечно, это ласкает слух каждого родителя. На самом деле, это инструмент сегрегации. Не секрет, что программы, которые внедрялись ещё с 2015 года, предполагали некий отбор по корзинам школьников. Они не боятся терминов "человеческий капитал", "совершенствование человеческого капитала", "программирование", выведение какого-то гражданина и так далее. Это чистая евгеника.

Нас разделили на ценный "человеческий капитал" и биомусор

– Не могу не вспомнить определение, которое меня волнует: "Люди – новая нефть". Человеческий капитал и люди – новая нефть. Если вдуматься, это какая-то античеловеческая формулировка. Но у нас это нормально воспринимается, с высоких трибун это звучит.

– В капиталистическом обществе абсолютно нормально.

– Получается, людей можно продавать, покупать, это капитал.

– Это ресурс, который обладает определёнными параметрами, качествами, как любой товар. Это всегда соседствует с человеческим материалом, с человеческим ресурсом. Это такой расхожий термин, который мы уже не замечаем, который нам уже не режет слух.

Но все эти программы не вчера родились, каждый раз эти программы заводятся под какими-то благими намерениями. Как только они получают по рукам – извините, ещё рано, но мы придём позже. В 2015 году в Забайкалье обкатывалась программа "Мониторинг детских движений". Там вполне откровенно всё говорилось. И сейчас, я думаю, все эти профили будут создаваться. Цифровой профиль ребёнка – мы знаем, это ещё планировалось в системе "Контингент", которую мы, родительское сообщество, успешно откатили назад, и это было в первый раз: президент наложил вето после решения Совета Федерации. Этот "Контингент" был одной из частей цифрового профиля, который должен был всех детей с рождения поместить в некую цифровую базу единую, чтобы вся биография человека была прозрачной. Никто не собирался отказываться по достижению 18 лет от этого цифрового профиля, цифровой профиль сопровождал бы человека всю жизнь. Там были бы все его отметки: перевёл старушку через дорогу – плюс, разбил окно в школе – минус. Это аналог социального рейтинга.

Чем это отличается? Ведь у нас тоже были профильные школы раньше. Казалось бы, полный аналог этому. На самом деле нет. Потому что здесь исключается всё остальное. Как в ЕГЭ есть два предмета, которые ты сдаёшь, а всё остальное вообще не волнует. Не волнует настолько, что знания по нулям. А там была разносторонне развитая личность. А здесь не знания, а навыки, компетенции. Есть разница между этими понятиями, и существенная.

– Вы уже сказали про сегрегацию, давайте немного поясним, о чём это. Например, искусственный интеллект, который хочет некая группа лиц внедрить повсеместно и на эту платформу перевести всё госуправление. Она что может собой представлять, если логически мыслить? Например, нужно некое количество сантехников, слесарей, токарей, плотников и гораздо меньше инженеров – более продвинутых, образованных людей. И вот в финале мы можем иметь ситуацию, когда искусственный интеллект, исходя из тех больших данных, которыми он оперирует, решает, кому кем быть, причём с самого детства, и таким образом судьба каждого предопределена без вариантов. Что это, как не создание служебного человека? Ведь в финале такая картина.

– Кудринская программа, она же программа Ходорковского, о которой я говорила, в 2015 года это и предполагала. Четыре класса нужно было: промышленный рабочий, сельскохозяйственный работник, креативный класс и управленцы. Всё. И ваша задача попасть в один. И ещё там есть бракованный материал – то, что препятствует капитализации общества, то, что является, как пишется там дословно, помехой в любом обществе для его становления.

– Тогда сформулируем чётче и назовём вещи своими именами. Иными словами, есть полноценные люди и неполноценные. Это сильно напоминает идеологию, против которой наши деды боролись в годы Второй мировой войны.

– Очень часто это всплывает. Везде торчат эти уши, мы их вытаскиваем. Из ювенальной юстиции – то же самое. Там тоже есть ответственные родители, а есть те, которые родителями быть не имеют права. Есть компетентные и некомпетентные. На самом деле, все термины, риторика очень схожи во всех областях, что в социалке, что в образовании. Создание управляемого общества, разобщение. Мы недавно родительское собрание провели, когда увидели всплеск родительской активности, как раз по дистанционке и заодно по традиционному образованию. Потому что хотелось показать этим новым родителям, которых взяло за живое только то, что их детей перевели на дистанционку, что на самом деле проблема глубже, хотелось показать им, что лежит в основе всего этого, где корни этого зла. Надеюсь, это будет ими услышано, и мы получим в свои ряды новую кровь, пополнение.

– Мы же с вами понимаем, что в ту группу, которая, согласно персонифицированным программам, предполагает более образованных членов общества с хорошим фундаментальным образованием, попадут дети высокопоставленных чиновников. Скорее всего, система будет так работать. Я с трудом представляю, чтобы они попадали в группу слесарей или токарей.

– На каком-то этапе – да. Потому что сейчас есть естественный отбор по глубине кошелька, на лёд выпускают детей родителей, которые платят за занятия фигурным катанием, а тех, которые учатся бесплатно, – нет. То же самое сейчас частные школы – они не уходили на дистанционку в той же Москве. Они учатся очно. Есть привилегии и у частных школ, и у платного образования. Естественно, что и по признаку материального благосостояния тоже сегрегация проводится.

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Я думаю, если уж говорить о далёких планах хозяев будущей жизни, что им всё равно, они будут по биологическим признакам всё-таки отбирать. Это иллюзия, что люди, которые обладают сейчас каким-то серьёзным капиталом, каким-то положением, попадут в тот самый миллиард, о котором говорят. Я думаю, что это самая большая афера, это специально говорится, что миллиард. И каждый из списка "Форбс" думает, мол, я попаду и мне совершенно плевать, что там происходит. По большому счёту, тем людям, которые будут утилизировать человечество, абсолютно всё равно, кто это. Они просто в силу своей педантичности будут раскладывать по разным корзинам биомусор. По большому счёту, мы для них биомусор уже давно. Или протоплазма. Поэтому и отношение всегда такое, как к человеческому материалу, где есть брак и есть качественный материал.

Вместо образования – деградация ума и здоровья

– Тогда ещё раз сакцентируем внимание на этой важной детали. К сожалению, не все понимают, что эта терминология неслучайно появилась в нашем обиходе. Она отражает суть явления, она, наверное, специально была разработана, и странно не замечать таких вещей.

– Сейчас динамика всех событий ускоренная. То, что происходило раньше, на наших глазах, это вялотекущие события были. А сейчас всё меняется очень быстро. Мы с вами быстро поймём, какие тенденции куда направлены.

– Думаю, за это мы должны быть благодарны 2020 году, что он обнажил для нас всю ситуацию, в которой мы жили.

– Да, он явился определённым историческим катализатором, это очевидно. Мы уже явления наблюдаем со скоростью немого фильма. То, что когда-то они ретушировали, какими-то словами прикрывали, сейчас всё это явно, все эти планы видны уже.

– Чтобы не быть голословными и привести аналогии из недавнего нашего прошлого, давайте вспомним господина Гайдара. Вы только что сказали о сегрегации в образовании, что частные школы, как правило, продолжают работать в обычном режиме, и только государственные образовательные учреждения страдают этой ересью, которая широкими темпами разошлась по всей стране. Родители уже вынуждены за что-то платить, и если они хотят дать своим детям нормальное образование, они вынуждены откуда-то изыскивать финансовые средства. Гайдар в своё время, отвечая на вопрос о том, что люди голодают, что в Зеленограде люди лишились работы, у них нет денег, сказал: эти люди не вписались в рынок. Это было с нами буквально недавно, 20 лет назад.

– Но никуда не делась эта идеология, с которой сражались наши деды. Она только слегка залезла под ковёр.

– Давайте ещё раз сформулируем чётко и лаконично. Почему ответственные родители против дистанционного образования?

– Я против термина "ответственный родитель". Это чётко ювенальный термин, и самый ответственный родитель тот, у которого нет детей. Это абсолютно ювенальный расхожий термин.

– Вычёркиваем его.

– Любящие и добрые родители.

– Почему мы, патриоты, консервативное большинство, те люди, которые переживают за будущее страны и детей, против дистанционного образования?

– Потому что мы не верим, по объективным и по субъективным причинам, что оно является заботой о наших детях. Как вы сказали, ребёнок не является источником заразы. А нам действительно прививают эту брезгливость по отношению друг к другу. Врач, которая была на нашем родительском собрании, через слово употребляла термин "разобщение". Речь идёт о семье вообще-то. Поэтому ни в коей мере это не является оправданными мерами – то, что сейчас приводится. Лекарство хуже болезни. Дистанционка – точно хуже. Может, даже если бы это было правдой, мы бы имели какой-то тактический выигрыш в том, что мы защитили детей от ужасной заразы. Но, извините, мы имеем стратегические проигрыши. И это понимают даже простые люди, простые родители. Это не какие-то там светила от образования. Они понимают, что это никакое не образование, это просто напичкивание электронными навыками, приучение детей к бесконечным гаджетам. Это ухудшение их здоровья, разобщение членов семьи. В конце концов, десоциализация, потому что ребёнок не ходит в школу, не получает навыков общения, у него просто нет жизни, только компьютер, у него нет физической нагрузки – это не жизнь. Это не детство, это никакая не школа. Школа – это вообще отдельная культурная среда, на самом деле. И раньше, и сейчас ребёнка должны воспитывать три среды – двор, школа и семья. Сейчас в школе не воспитывают, двора нет, а родители тоже либо в гаджетах, либо на работе. Поэтому ребёнка воспитывает гаджет, по сути.

Учителей превращают в стукачей

– Вот ещё какой вопрос осветить хочется. Система "Классный помощник", о чём она?

– Мы пока не очень хорошо ознакомились, мы видели презентацию в Мосгордуме, которую почему-то вёл Алексей Венедиктов, – наверное, это самый большой учитель... По-разному можно относиться, но я просто не помню его компетенций в этом плане. Что это за система "Классный помощник"? Это всё то же самое, что нам предлагалось под этикеткой "Контингент", но теперь она называется "Классный помощник". И ещё какие-то девиации в плане того, что теперь на учителя возлагается функция главного "стукача". Они и так вынуждены ходить по квартирам своих учеников, заглядывать в шкафы неблагополучных семей. На них эту позорную функцию уже давно возложили, и учителя выли от этого, кто-то говорил: я к вам как бы пришёл, у вас как бы всё хорошо. И сидели дома. Теперь у них эти церберские навыки должны развиться до того, что они должны видеть всю подноготную семьи, все взаимоотношения между родителями и ещё какими-то структурами, будь то работа или дополнительные занятия, свойства семьи. То есть всё это будет видно, прозрачно. Есть регламент межведомственного взаимодействия, его никто не отменял. Это как любой субъект профилактики, условно говоря, поликлиника, школа, детский сад, ЖКХ даже – все обязаны сообщать о фактах неблагополучия.

– Согласно установленным существующим законодательным нормам.

– Абсолютно. Теперь этот регламент воплощён в некую цифровую, согласно сегодняшней моде, форму, и теперь учитель кликает и всё видит, всё, что происходит. Долги по ЖКХ? Видно. Синяк на коленке – видно. У матери алкоголизм леченный – тоже видно. Вся картина маслом, что называется.

– С другой стороны, могут сказать: хорошо, что видно у матери алкоголизм. Значит, можно предпринять ряд необходимых действий.

– Это всегда хорошо. Это называется ранняя диагностика, тоже сильный ювенальный термин, потому что предпринимать будут тогда, когда ещё ничего нет, но может быть. Это и есть ранняя профилактика: ещё пока ничего нет. Вот эта ранняя профилактика и есть идеологическая основа для ювенальной юстиции. Мы к вам, а вдруг у вас что-нибудь, и мы вас уже теперь профилактируем. Поэтому ранняя профилактика не годится. Одна из чиновниц сказала: самое интересное, что все неприятности происходят в благополучных с виду семьях.

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– То есть появляется презумпция виновности.

– Конечно, то есть с виду благополучный человек, вы, я...

– Вас надо подозревать, мало ли что.

– И профилактировать. Что значит подозревать? Естественно, к вам нужно проникнуть в жильё, теперь это всё будет делать легче, теперь будет всё прозрачно. Это жуткая система, на самом деле. Я сегодня говорила с помощником депутата Мосгордумы, чтобы они инициировали круглый стол, у нас же никто не против подключать общественность. Чтобы всё-таки эту платформу посмотрели на предмет её легитимности и ненарушения частной жизни, статьи Конституции и ФЗ "О персональных данных". Скорее всего, там всё это есть. Поэтому я прошу обратить внимание родительских активистов, в частности, на это.

– Но есть ещё тема, когда разрабатываются методические пособия для руководителей образовательных учреждений, которым приходится противостоять той самой родительской общественности на предмет дистанционного образования. Приходят родители и говорят: мы не хотим, чтобы наш ребёнок учился дистанционно, мы хотим нормального очного обучения. И вот тогда есть ряд прописанных пунктов, которые можно использовать в риторике.

– У нас есть некая система, я сразу скажу, что это отдельная независимая коммерческая структура, которая наняла юристов и ещё привлекает чиновников некоторых ведомств, и они на платной основе оказывают организациям, причём все эти организации почему-то в системе нашего образования, это коммерческие услуги. Я в это не верю. Есть некая платформа, на которой, естественно, есть много чего полезного. Все акты, циркуляры, все новые нормы, естественно, как в бухгалтерии, 1С. На те вопросы, которые вы сейчас озвучили, там есть ответы: если родители против, что делать. Там есть наиболее часто встречающиеся вопросы. Эта система платная, работает только с образовательными организациями и идёт в помощь руководителю. Там написано, что если родитель не понимает, несознательный, безответственный родитель, то они должны понимать, что они нарушают Семейный кодекс в части предоставления ребёнку образования.

– Родители виноваты, что они беспокоятся.

– Да, и они, естественно, будут обращаться в органы опеки. Руководители должны обратиться в органы опеки.

– То есть те родители, которые хотят, чтобы их дети получали нормальное, традиционное очное образование, идут против закона, и к ним надо прислать органы опеки, чтобы, видимо, в финале изъять детей.

– И мы уже получаем фактуру, мне уже присылают письма, где руководителями говорится: если вы что-то против имеете, мы будем обращаться в органы опеки.

– То есть запугивают людей, чтобы молчали.

– Конечно. Это один из механизмов тоталитарного контроля над семьёй и обществом. Ювенальная юстиция всегда была такой – если что, отберём детей. Это страшно. Но там ещё есть, что если родители написали отзыв о согласии на обработку персональных данных – это право им даётся нашим федеральным законом № 152, это их полное право – и там написано, что ничего страшного, не реагируйте, если какой-то договор заключён на предоставление данных, всё равно продолжайте обрабатывать. То есть дух этих документов человеконенавистнический, с моей точки зрения, попирающий, поражающий в правах семьи и родителей. Мало того, что он безграмотный. Сейчас наши юристы работают над тем, чтобы дать оценку юридическим консультациям, которые там существуют. А потом мы ещё выясним через депутатов, на каком основании функционирует такая система, привлекает чиновников и дурит головы, если называть вещи своими именами, руководителям наших образовательных организаций по всей стране.

Что делать?

– Интересная система, учитывая, что руководители образовательных учреждений вынуждены ей пользоваться просто по факту того, что она у них существует. Как бы руководство к действию. Интересно, кто эти действия разрабатывал. Но это вопрос отдельный. А что делать неравнодушным родителям, которые беспокоятся о текущей ситуации? Какие они могут действия предпринять реально, куда обратиться, что сказать, кому?

– Во-первых, любой родитель – это гражданин. У него есть определённые права. Первое, что он делает – пишет директору: я прошу, согласно Закону об образовании, тому же Семейному кодексу, предоставить моему ребёнку нормальное, традиционное образование. Если глубоко копнуть правовую основу этой дистанционки, то ответственность за неё в результате лежит на директоре конкретной школы.

– Мы должны понимать, что директор может понести ответственность из-за того, что было сделано?

– Да, вся эта схема сделана таким образом, что все верховные чины от ответственности уйдут, а ответственность будет лежать на конкретном директоре. Поэтому любой родитель как гражданин должен писать письма, получать оценки, объединяться, прежде всего, со своими единомышленниками. И делать то, что можно. У нас сейчас нет возможности для гражданской активности на улицах, хотя я считаю, что ситуация назрела, родителей много, мы видим, что творится. Я лично подавала заявку на митинг, мне отказали даже в Гайд-парке.

– Значит, написать заявление на имя директора школы, где учится ваш ребёнок. А ещё что можно сделать?

– Ещё, естественно, нужно объединиться с родителями. Например, на съезде выработали резолюцию, листов пять, каждому ведомству, что мы требуем от каждого ведомства или что мы советуем каждому ведомству.

– Где эту резолюцию найти?

– У нас на сайте ivan4.ru. И на всех наших ресурсах во "ВКонтакте", в Telegram. "Родительское собрание России" это называлось – от 15 ноября, мы эту резолюцию выработали повсеместно, и под неё будет сделано ещё несколько писем. Но резолюция подписана, поэтому мы будем в её рамках действовать. Ещё нужно сейчас активно подключаться к одиночным пикетам, одиночные пикеты разрешены. Мы сейчас выиграли дело в суде, когда нашего активиста забирали с плакатиком. Нет, одиночные пикеты разрешены. Родители вправе заявить таким образом свою волю.

– У нас есть позитивные результаты. Мы видели, как на прошлой неделе был отозван из Думы и Совета Федерации закон об экспресс-судах. Власть услышала общественность, хочется надеяться, что и дальше получится. Это наша общая страна и общее будущее.

– Я очень рада, что мы явили эту волю. Эта воля рождалась не один день, ушло несколько лет, может, не один десяток, чтобы мы пришли к такому результату.

– Огромное вам спасибо. Послушаем ещё раз врача-гигиениста Инну Коваленко – она рассказала, как выросла заболеваемость среди детей с 2000 года.

Такие цифры есть, они размещены на открытом сайте Росстата. Эти цифры с 2000-х годов и охватывают промежуток до 2019 года. Когда небольшой анализ был сделан, цифры меня ужаснули. Потому что первое место и 103% роста за эти 18-19 лет – это новообразования у детей. Следующая высокая цифра прироста, 24% – заболевания нервной системы. 20% – заболевания глаз, и 14% – травмы и иные болезни, связанные с воздействием внешних причин. Они даны без расшифровки, что на детей действовало, непонятно. Но ещё более ужасный факт, что дети с 2016 года не обследуются, медосмотры в школах не проводятся. То есть состояние здоровья детей под большим вопросом и никем не оценивается с 2016 года. Все эти заболевания и изменения находятся совершенно случайно. Соответственно, можно эти цифры в два раза увеличивать – добавляя недиагностированные случаи заболеваний. Это очень печальные факты, которые требуют усиления профилактических мер, чтобы не прогрессировали такие серьёзные заболевания наших детей. К сожалению, этого нет, мы видим, что всё происходит наоборот.

Парадоксальная картина получается. В 2000 году ситуация была гораздо тяжелее. Большинство детей питались хуже, возможностей для досуга было куда меньше, высокотехнологичная медицина была только в Москве – и болели школьники меньше, чем сейчас. Ощущение, что ковид превратился в непроницаемую повязку на глазах чиновников, а также на глазах, увы, многих журналистов. Потому что ничего, кроме коронавируса, статистики по коронавирусу, заболевших, методов борьбы, симптомов, последствий ковида их не интересует, они этого не видят, как будто избирательно ослепли. И то же самое слепое мировосприятие они изо всех сил пытаются навязать всем.

Святые отцы, кстати говоря, много писали и говорили о духовной слепоте, в которой живут многие. Процитирую святителя Игнатия Брянчанинова:

Слепотой поражены наши ум и сердце. По причине этой слепоты ум не может различать истинных помыслов от ложных, а сердце не может различать ощущений духовных от ощущений душевных и греховных, особливо когда последние не очень грубы. По причине слепоты духа вся деятельность наша делается ложной, как и Господь называл книжников и фарисеев вождями слепыми, не входящими в Царство Небесное и не попущающими человеков входить в него.

Безусловно, с ковидом, как и с другими болезнями, следует бороться, но разве правильно при этом полностью ослепнуть и оглохнуть и для всех других человеческих проблем, которые не просто никуда не делись, а наоборот, серьёзно обострились? Разве можно подвергать риску здоровье детей, разве стоит мизерное снижение риска заражения ковидом тотальных поголовных проблем с качеством образования по всей нашей стране и для всех наших детей? Я полагаю, что любому разумному человеку ответ на этот вопрос очевиден.

Нет ни малейших сомнений, что ковид уйдёт, причём уйдёт, друзья, довольно быстро. Мы увидим это с вами. Как уходили все куда более опасные инфекции. Но не вызовет ли эта неуёмная борьба с ковидом, все эти удалёнки, локдауны, карантины, дистанционки, комендантские часы, QR-коды и прочее наступление нового Средневековья? Привилегированные классы из числа привившихся и бесправные отказники. Запреты на профессии, а самое страшное – абсолютно безграмотное физически и душевно нездоровое большинство – жертвы дистанционного образования. Нужно ли нам такое будущее? Подумайте об этом.