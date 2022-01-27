НАСИЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ? В ПРИКАМЬЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗОЛИРОВАТЬ НЕПРИВИТЫХ ДЕТЕЙ

В Прикамье предложили отстранять от учёбы школьников, которые не сделали прививку от коронавируса.

С таким предложением о вакцинации выступил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Владислав Семериков. Он заявил, что дети должны быть либо привиты от ковида, либо перейти на домашнее обучение, пишет "Накануне.RU".

Такому ребёнку (не привитому от коронавируса. - Прим. ред.) будет предложено дистанционное обучение в условиях семьи,

- сказал Семериков.

Он предложил родителям всё взвесить: либо привить ребёнка, чтобы он ходил в школу и находился среди таких же привитых товарищей, либо изолировать таких учащихся.