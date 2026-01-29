Воспитание без насилия: 9 главных принципов

Родители часто кричат и физически наказывают детей, когда тех захлестывают эмоции и все выходит из-под контроля. Но орать и шлепать ребенка, находящегося в состоянии истерики, не только бесполезно, но и способно только ухудшить ситуацию. Как бы ни было в эти моменты тяжело, родителям необходимо проявлять эмпатию, стараться сопереживать, понимать чувства ребенка, принимать тот факт, что дети тоже имеют право на эмоции, и они могут быть не всегда удобными для окружающих. Никогда не критикуйте ребенка за его эмоции, помогайте ему их осознавать, учите его их контролировать и выражать не криками, а словами.