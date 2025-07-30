Вырасти отличника. Психолог - о том, как ребёнку стать успешным учеником

На подготовку к школе ребёнка водили, читать-считать научили. А спустя время родители теряются в догадках. Что происходит: почему «тройки» вместо «десяток», почему ребёнок не хочет учиться?

Что мешает ребёнку стать успешным учеником? О возможных причинах рассказывает эксперт Ассоциации организаций по развитию гуманистической психологии в образовании Анастасия КУЗНЕЦОВА.

Юлия Борта, "АиФ": Многие дети теряют интерес к школе уже буквально после 1 сентября.

Анастасия Кузнецова: Вы когда-нибудь задавались вопросом: в чем задача начальной школы и первого класса, в частности, если родители и педагоги-дошкольники научили ребенка всему, чему можно, еще в детском саду? Опираясь на собственный профессиональный и материнский опыт, скажу так: стратегическая задача — общими усилиями сделать все возможное, чтобы в новой роли ученика ребенок почувствовал себя успешным. Именно от этого личностного ощущения будет зависеть его отношение к учебе на протяжении всех последующих лет. Продолжит ли он образование после школы, как он сдаст ЦТ, что станет основой его жизни — мотивация достижений или движение по течению? Ответы на все эти вопросы начинают вырисовываться буквально с первых школьных шагов вашего чада. Мотивация — это внутреннее побуждение к действию, «ответ» на потребность. Создайте в учебной деятельности ситуацию удовлетворения потребности ребенка в деятельности, развитии, признании — и мотивация к учебе возникнет естественным образом.

— Но как ребенку поверить в себя, если однажды он уже потерпел неудачу?

— Для этого взрослые должны показывать пример отношения к неудаче как к опыту, а к ошибке, как к «точке роста».

И это очень важно дать ребёнку понять в возрасте между 4 и 13 годами. Именно в этот период формируется поведение, направленное на успех. Ребенок постоянно находится в ситуации преодоления трудностей и решения задач. Очень важно, чтобы именно в это время у него сформировалась и закрепилась «отправная точка отсчета» — твердая вера в себя и собственные силы.

Бывает, что, стараясь избежать неудачи, ребёнок анализирует все возможные препятствия, ищет пути обхода, сначала отклоняется от курса, а потом и вовсе забывает, куда и зачем шел. Получается парадоксальная ситуация — я постоянно ошибаюсь именно потому, что очень стараюсь не ошибиться...

— Каждый ли ребёнок способен достичь успеха?

— Независимо от того, чем родители занимаются с будущим первоклашкой, им следует всегда ставить перед собой цель — формирование у ребенка поведения, направленного на успех. Есть несколько правил.