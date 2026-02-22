Попкорн в лёгких. Трое подростков попали в реанимацию из-за вейпов

Каждый день на улицах любого города можно заметить молодых людей, выдыхающих облака пара с помощью специальных устройств — вейпов или электронных сигарет. Среди молодёжи эти «гаджеты» считаются безопасной альтернативой никотину.

На деле же ничего безопасного в таком увлечении нет — в медиаполе постоянно возникают тревожные новости о том, что подростки попадают в больницы с тяжёлыми пневмониями, связанными с использованием вейпов.

Так, в Ростовской области, по данным регионального минздрава, уже трое детей попали в реанимацию с «попкорновой болезнью» (вейп-ассоциированной пневмонией). Насколько серьёзную опасность представляет этот недуг и как уберечь подростков от пагубной привычки, выяснил rostov.aif.ru.

Хрустит как кукуруза

В Ростовской области трое подростков попали в реанимацию с критическим поражением лёгких. Все пациенты поступили в Областную детскую клиническую больницу в тяжёлом состоянии. У одного из них, 16-летнего парня, была выраженная дыхательная недостаточность. Медикам пришлось провести искусственную вентиляцию лёгких.

В другом случае развилась двусторонняя вейп-ассоциированная пневмония, потребовавшая хирургического вмешательства. Это заболевание также известно как «попкорновая болезнь» или «болезнь вейперов». Своё название недуг получил из-за того, что чаще всего при обследовании специалисты замечают странный звук в лёгких, похожий на звук лопающегося при жарке попкорна.

Rostov.aif.ru обратился за разъяснениями, насколько опасен такой диагноз, к психиатру-наркологу Александру Хабарову. По словам врача, «болезнь вейперов» вызывают аэрозольные вещества, содержащиеся в «электронках».

«Эти вещества закупоривают бронхи, альвеолы, поэтому развивается пневмония. Она не вирусная, не воспалительного характера, а токсическая. Это заболевание лечится очень тяжело. Рентген лёгких в этом случае очень похож на то, как выглядят лёгкие при ковиде — как зеркало», — объяснил Александр Владимирович.

Он добавил, что у молодых людей заболевание возникает чаще, чем у взрослых. Во многом это может быть связано с тем, что курение вейпов «модно» именно среди молодёжи, а курить они начинают ещё до 18 лет.

«Зависимость к 18 годам уже формируется очень сильная. А организм к этому времени ещё не совершенен, и нарушения, которые могут быть от токсических веществ, образовываются у подростков быстрее, чем у взрослых людей. Но это не говорит, о том, что подросткам курить вредно, а взрослым — нет. Это вредно всем», — говорит психиатр-нарколог.

Родители подают пример

Медики подчёркивают: электронные устройства для курения представляют серьёзную опасность для здоровья. Аэрозоли вейпов содержат химические вещества — глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы. Они повреждают слизистые дыхательных путей, вызывают воспаление лёгочной ткани и могут приводить к развитию тяжёлой дыхательной недостаточности. И, конечно, всё это ведёт к развитию зависимости.

«Все вейпы содержат никотин — вещество, которое вызывает очень сильную зависимость. Поэтому если человек начал это курить, он будет делать это очень долго, принося прибыль компаниям, которые производят вейпы. При этом подобное „увлечение“ вызывает практически те же заболевания, что и курение табака», — отметил Александр Хабаров.

Случаи «попкорновой болезни» фиксируются в разных регионах России: Краснодарский край, Алтай, Удмуртия, Томская область и другие. Как уберечь подростков от пагубного пристрастия?

Александр Хабаров уверен: важно, чтобы родители подавали своим детям правильный пример и не курили сами. Кроме того, необходимо рассказывать мальчишкам и девчонкам о пользе здорового образа жизни.