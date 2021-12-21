Как перевести ребенка на взрослую еду: 6 простых способов

Американский диетолог Дженни Гровер считает, что перевод детей на взрослое меню дает вам возможность окунуться в увлекательное путешествие по кухне, помогая своему ребенку познавать новые вкусы и, возможно, обучая его готовить. С другой стороны, вы можете неожиданно обнаружить, что ваш кулинарный ассортимент теперь сузился, чтобы удовлетворить и старших, и младших. Бывает, что переход на новое меню происходит слишком резко. Если вы привыкли готовить для себя сложные блюда и добавлять в них любимые специи, вам придется учитывать вкусы каждого: и тех, кто не может прожить без мяса, и тех, кто не выносит пряности. Какие правила помогут накормить всех?

Вы рискуете: в этом случае вам придется долгое время спорить с ребенком, чтобы он съел что-нибудь новенькое. Чтобы воспитать спокойное отношение ко вкусам друг друга, вы должны уверенно и неотступно следовать новому правилу:

Каждый ребенок может отказаться от нового блюда . Но ваше положение будет более шатким, если малыш будет знать, что вы непременно приготовите что-то другое, если новое блюдо придется ему не по вкусу.

взрослые решают, что приготовить, а ребенок выбирает: есть это или нет, и сколько есть.

Некоторым взрослым не нравится кинза. Кто-то не самый большой поклонник салатов. Казалось бы, глупо предполагать, что у малышей тоже не будет подобных симпатий и антипатий в еде.

Как уже было сказано, ребенок может сам выбирать, что есть, а что – нет. Ваша задача сделать так, чтобы у него на тарелке был кусочек каждого блюда. Это гарантирует, что он попробует новые продукты и сможет принять обоснованное решение. Иногда малыш может удивить самого себя. Так, ребенок, который обычно не ест мясо, может попробовать телячью отбивную , и воскликнуть: «Я обожаю ее!». Дети растут, меняются и они, и их вкусы.

Если малыш решил, что новая еда ему не нравится, он может просто игнорировать ее, зная, что взамен ничего более «вкусного» не приготовят.

Просто тот факт, что вы выбираете, что подавать на стол, – не означает, что вы не должны стремиться прислушиваться к мнению детей.

На самом деле, вы хотите развивать их, предлагая попробовать новые вкусы. Если ваш ребенок говорит, что он не любит капусту, не готовьте ее постоянно. Если он не выносит пироги, то не делайте их все время. И если он любит хот-доги, то позвольте ему есть их время от времени. Просто помните: детские вкусы меняются, поэтому важно, чтобы ребенок имел возможность попробовать даже то, от чего раньше отказывался.

Не делите продукты на «взрослые» и «детские»

Легко предположить, что детям не сильно будут нравиться экзотические или специфические продукты, наподобие сыров с плесенью или оливок, но иногда случаются исключения. Не настраивайте их негативно прежде, чем они попробуют что-то необычное.

Обеспечьте несколько вариантов

То, что мы не поддаемся на любой детский каприз, – не означает, что мы не готовим им то, что они хотят. Даже если вы решили заняться приготовлением пищи в свое удовольствие, сделайте что-то из того, что любят ваши дети, чтобы не оставлять ребят совершенно голодными. Пусть это будет просто хлеб и молоко, но даже это подойдет в качестве запасного варианта.