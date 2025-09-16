Причины детских страхов перед школой

Все мы прекрасно понимаем, что наши дети накануне своего первого дня в школе могут испытывать смешанные чувства: как восторг, так и волнения и опасения. А значит, чтобы помочь им развеять страхи, в первую очередь необходимо провести их идентификацию.

Далее представлены десять причин, по которым дети тревожатся о предстоящем походе в школу.Независимо от того, предстоит ли вашему ребенку пережить первый день в новом классе или первый день в новой школе, нервничать в новой ситуации – это абсолютно нормально. Расскажите ему о том, что будет происходить в первый день. Когда дети знают, чего ожидать, они меньше беспокоятся о ситуации. Напомните ребенку, что каждый ученик в его классе также чувствует себя немного взволнованным; дайте ребенку время приспособиться к ситуации. Отметьте, что довольно скоро все войдет в привычное русло и атмосфера станет более комфортной. Если это возможно, откорректируйте свой график так, чтоб у вас появилось дополнительное время на ребенка, особенно сразу после школы, в первые несколько дней.Дети переживают, что их обучение будет слишком тяжелым, они не смогут идти в ногу со всеми или, когда их вызовут на уроке перед всем классом, не смогут дать правильный ответ. Напомните ребенку, что каждый человек делает ошибки, а затем похвалите его за старания и приложенные усилия.Многие дети боятся тестирования и всевозможных контрольных работ.Они волнуются и расстраиваются раньше времени, да так, что ко дню тестирования уже не в состоянии выполнить задания. Один из способов помочь им – предложить свою помощь по подготовке и изучению соответствующего материала. Ребенок успокоится, ведь будет чувствовать, что хорошо подготовлен. Напомните ему, что он все знает и готов к контрольной, выразите свою уверенность в том, что у него обязательно получится успешно справиться со всеми заданиями.Дети беспокоятся о своем месте в обществе, о том, чтобы вписаться в коллектив, завести друзей, переживают о том, что о них подумают другие, будут ли их дразнить и подвергнуться ли они буллингу, не станут ли изгоем. Объясните ребенку, что необходимо встречать различные социальные ситуации лицом-к-лицу, а не избегать их, и поговорите о способах подружиться с другими детьми. Известно, что обучение детей социальным навыкам, решению проблем и разрешению конфликтов способствует хорошему психическому здоровью.Некоторые дети беспокоятся о том, смогут ли они в действительности оправдывать ожидания и получать все «пятерки» по математике и другим предметам, попасть на доску почета, стать лучшими в классе или поддерживать определенный средний балл. В разговоре с ребенком подчеркните, что вы не ожидаете от него совершенства и идеальности в обучении.Некоторые дети испытывают тревогу или же впадают в стрессовое состояние, когда понимают и чувствуют, что их школьная среда не организована или, что их ожидания от класса оказываются не обоснованными. Психологи утверждают, что если родители в ответ на рассказ ребенка о возникшей проблеме предложат ему совместный поиск решений, то ребенок научится подходить к сложным ситуациям конструктивно.Независимо от того, хочет ли ваш ребенок организовать группу поддержки спортивной команды, получить главную роль в школьном спектакле или просто быть не последним игроком на большой перемене, важно рассказать ему, что не у всех и не всегда это получается. Есть ведь и другие возможности участия или причастности к команде. Чтобы помочь ребенку овладеть нужными навыками в соответствии с тем занятием, которое он выбрал, практикуйтесь вместе: рисуйте плакаты, репетируйте роль или гоняйте мяч.Дети просто хотят быть частью коллектива, хотят соответствовать тем правилам и законам, которые в нем царят, поэтому иногда они переживают в связи с определенными ожиданиями со стороны одноклассников. Поощряйте ребенка рассказывать о своих проблемах. Словесное выражение страхов (проговаривание их вслух) может оказаться очень полезным. Внимательно слушайте, но при этом постарайтесь побороть острое желание вмешаться и самому решить проблему вашего ребенка. Лучше, как следует все обдумайте и вместе найдите возможные решения. Решайте проблемы вместе с детьми, а не для них! Играя активную роль, дети учатся самостоятельности.Дети беспокоятся о том, что их могут обижать или преследовать в том или ином виде, что будет крайне неприятно и даже может психологически травмировать их. Отнеситесь к их беспокойству всерьез. Объясните, что хулиганы обижают других детей, чтобы почувствовать себя сильными, а также обязательно расскажите о способах успокоиться, которые позволят не дать обидчику ответную эмоциональную реакцию, на которую он так рассчитывает. Научите ребенка игнорировать попытки раздразнить его, научите убегать, если нужно, и обращаться к взрослым.Иногда истинная причина, по которой ребенок не хочет идти в школу, не имеет ничего общего с самой школой. Дети могут чувствовать, что очень нужны дома, потому что кто-то из родителей находится в состоянии стресса или депрессии, или есть еще что-нибудь, что напрямую затрагивает их семью. В таком случае, выходом из ситуации будет устранение семейных проблем.Если страхи вашего ребенка не проходят в течение учебного года, проинформируйте учителя. В большинстве школ есть школьные психологи, социальные работники и методисты, которые могут профессионально пообщаться с детьми и помочь им преодолеть эти страхи.