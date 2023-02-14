Как успокоить ребенка: «узбагойся» сама (инструкция по выживанию)

Вас накрывает паника, если ваше чадо орет во все горло? Закипает ли в вас злость, путаются ли мысли в голове?

Методика «Трех шагов», позволяет молодой мамочке контролировать собственные эмоции и помочь малышу взять себя в руки.

Первый шаг: «Эмоции в равновесие! Срочно!»

Самое время сейчас взять паузу, отложить все дела в сторону и сделать несколько глубоких успокаивающих вдохов.

Таким образом, вы снизите собственный уровень стресса.

Конечно, детские крики, капризы, слёзы – это неприятно и изматывающе. Постарайтесь уменьшить всплеск эмоций. При этом совершенно не обязательно, что тишина должна наступить сию минуту.

Сконцентрируйтесь на мысли, что поведение вашего ребенка – совершенно нормально для его возраста.

И именно вы, как взрослый человек, должны вести себя спокойно и рассудительно.

Будет просто отлично, если вы имеете возможность физического сброса негативной энергии. Например, отлично помогут несколько интенсивных приседаний, зажигательный танец или медленное выпивание стаканчика воды.

Например, отлично помогут несколько интенсивных приседаний, зажигательный танец или медленное выпивание стаканчика воды. Меньше зацикливайтесь на том, что скажут о поведении вашего малыша окружающие, как бы отреагировала ваша суровая мама, что вырастет из вашего малыша, если он продолжит так себя вести. Так вы добьетесь только развития невроза.

Проблема здесь и сейчас, поэтому стоит воспринимать происходящее без оглядки на прошлое или будущее.

Второй шаг: «Сделайте отрицательные моменты положительными»

Покажите крохе, что вы готовы к сотрудничеству . Отличная фраза: «Я понимаю, что возникла проблема. Пожалуйста, говори медленнее. Я очень хочу тебе помочь».

. Отличная фраза: «Я понимаю, что возникла проблема. Пожалуйста, говори медленнее. Я очень хочу тебе помочь». Примите тот факт, что у карапуза могут быть свои желания : «Я понимаю твои желания…».

: «Я понимаю твои желания…». Теперь ищите компромисс: «Верю, что тебе хочется мороженого, а я боюсь, чтобы ты не заболел. Как мы можем поступить, чтобы и твое и мое желание было удовлетворено?»

Переключите малютку с негатива с помощью, например шутки, веселой песенки, ласкового прикосновения, любимого плюшевого кролика.

Ваша задача – дать возможность крохе справиться с нахлынувшими на него эмоциями. Пусть плачет или ругается, если ему так хочется.

Не нужно стыдить карапуза за то, что он не в состоянии сдерживаться и контролировать свое поведение.

Просто раскройте ему свои успокаивающие объятия, чтобы он смог вдоволь наплакаться и поскорее успокоиться.

Третий шаг: «Сделайте выводы»

Из всего можно вынести урок. Проанализируйте то, что произошло. Подумайте, какие изменения в распорядке дня помогут вам стать более сдержанной и спокойной.

Возможно, вам стоит чаще гулять на свежем воздухе или дольше спать по утрам.

Когда ваши взаимоотношения спокойны и безоблачны, постарайтесь поговорить: «Мне очень стыдно за свою вспышку гнева. Но и ты вел себя не лучшим образом. Давай договоримся о том, как нам поступать в будущем так, чтобы такое больше не повторилось».

Работайте над собой и меняйтесь. Придумайте решения, которые помогут вам справляться с подобной ситуацией, если она повторяется постоянно.

Если эти решения выветриваются из вашей головы в стрессовых ситуациях, запишите их на листке и повесьте на видном месте.

Ваша жизнь создана для радостных моментов, а не для того, чтобы ежедневно испытывать стресс по одной и той же причине.