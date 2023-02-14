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Как успокоить ребенка: «узбагойся» сама (инструкция по выживанию)

Вас накрывает паника, если ваше чадо орет во все горло? Закипает ли в вас злость, путаются ли мысли в голове? 

  • Методика «Трех шагов», позволяет молодой мамочке контролировать собственные эмоции и помочь малышу взять себя в руки.

Первый шаг: «Эмоции в равновесие! Срочно!»

Самое время сейчас взять паузу, отложить все дела в сторону и сделать несколько глубоких успокаивающих вдохов.

Таким образом, вы снизите собственный уровень стресса.

Как успокоить ребенка: «узбагойся» сама (инструкция по выживанию)

Конечно, детские крики, капризы, слёзы – это неприятно и изматывающе. Постарайтесь уменьшить всплеск эмоций. При этом совершенно не обязательно, что тишина должна наступить сию минуту.

  • Сконцентрируйтесь на мысли, что поведение вашего ребенка – совершенно нормально для его возраста.

И именно вы, как взрослый человек, должны вести себя спокойно и рассудительно.

  • Будет просто отлично, если вы имеете возможность физического сброса негативной энергии. Например, отлично помогут несколько интенсивных приседаний, зажигательный танец или медленное выпивание стаканчика воды.
  • Меньше зацикливайтесь на том, что скажут о поведении вашего малыша окружающие, как бы отреагировала ваша суровая мама, что вырастет из вашего малыша, если он продолжит так себя вести. Так вы добьетесь только развития невроза.

Проблема здесь и сейчас, поэтому стоит воспринимать происходящее без оглядки на прошлое или будущее.

Второй шаг: «Сделайте отрицательные моменты положительными»

  • Покажите крохе, что вы готовы к сотрудничеству. Отличная фраза: «Я понимаю, что возникла проблема. Пожалуйста, говори медленнее. Я очень хочу тебе помочь».
  • Примите тот факт, что у карапуза могут быть свои желания: «Я понимаю твои желания…».
  • Теперь ищите компромисс: «Верю, что тебе хочется мороженого, а я боюсь, чтобы ты не заболел. Как мы можем поступить, чтобы и твое и мое желание было удовлетворено?»

Переключите малютку с негатива с помощью, например шутки, веселой песенки, ласкового прикосновения, любимого плюшевого кролика.

Ваша задача – дать возможность крохе справиться с нахлынувшими на него эмоциями. Пусть плачет или ругается, если ему так хочется.

Не нужно стыдить карапуза за то, что он не в состоянии сдерживаться и контролировать свое поведение.

Просто раскройте ему свои успокаивающие объятия, чтобы он смог вдоволь наплакаться и поскорее успокоиться.

Как успокоить ребенка: «узбагойся» сама (инструкция по выживанию)

Третий шаг: «Сделайте выводы»

Из всего можно вынести урок. Проанализируйте то, что произошло. Подумайте, какие изменения в распорядке дня помогут вам стать более сдержанной и спокойной.

Возможно, вам стоит чаще гулять на свежем воздухе или дольше спать по утрам.

  • Когда ваши взаимоотношения спокойны и безоблачны, постарайтесь поговорить: «Мне очень стыдно за свою вспышку гнева. Но и ты вел себя не лучшим образом. Давай договоримся о том, как нам поступать в будущем так, чтобы такое больше не повторилось».

Работайте над собой и меняйтесь. Придумайте решения, которые помогут вам справляться с подобной ситуацией, если она повторяется постоянно.

Если эти решения выветриваются из вашей головы в стрессовых ситуациях, запишите их на листке и повесьте на видном месте.

Ваша жизнь создана для радостных моментов, а не для того, чтобы ежедневно испытывать стресс по одной и той же причине.

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