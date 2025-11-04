Нужны ли оценки в первом классе: мнение психолога

Как воспринимают безобидные «звездочки» первоклашки и чем грозит их психике плохая оценка. Публикуем отрывок из новой книги психолога и мамы двоих детей Анны Быковой «Школьники «ленивой мамы».

Ожидание оценки вызывает стресс

Я помню свою первую оценку. Это была звездочка. Большая синяя звездочка. И это было очень-очень плохо.

Потрясение было настолько сильным, что сейчас, спустя тридцать лет, я отчетливо помню, как выглядела эта звездочка, и свою эмоцию ненависти к методисту.

А теперь внимание: на тот момент мне было семь лет. Семь лет – это возраст первоклассника. (Я – осенний ребенок, и в школу пошла в неполные восемь лет.) В семь лет я была психологически не готова к оценкам.

Оценочность – это то, что добавляет напряжения в любую деятельность. Ожидание оценки превращает ситуацию в стрессовую.

Один из негативных факторов обучения в школе – его оценочность.

Практически вся деятельность ребенка в школе подвергается оценке. Оценивают учителя. Оценивают родители. Оценивают одноклассники.

Зная, что оценка тяжело бьет по психике ребенка, запрещено ставить оценки в первом классе, однако и здесь учителя находят выход из положения и вводят оценку, только не виде баллов в дневнике, а в виде наклеечек. Некоторые учителя приходят к «наклеечной» системе оценивания под давлением родителей, которым крайне необходимо знать, как же учится их ребенок. То есть – как учитель оценивает его способности и старания.

Ёлочка по поведению

Однажды с утра я привела ребенка в садик. Заметила красивые ёлочки на каждом шкафчике, старательно раскрашенные малышами. Порадовалась, как красиво украшают к Новому году группу. А вечером я узнала, что ёлочки «с душком»...

– У меня уже есть одна наклеечка! – похвастался ребенок, когда вечером мы шли из садика домой.

А потом, вздохнув, добавил:

– А у Насти уже две. У меня не получилось хорошо погулять.

– А как связаны «хорошо гулять» и наклеечки?

– Когда ты что-то хорошо делаешь, тебе дают наклеечку. Ее надо на свою ёлочку наклеить. У кого будет больше всех наклеечек, Дед Мороз принесет приз.

Вот такую систему оценивания детей придумали воспитатели. Я сразу вспомнила очаровательного шестилетнего мальчика, которого привели ко мне на консультацию по причине формирующегося невроза из-за введенной оценочной системы. Только там были не наклеечки. Там были фишечки.

Я представила, что нам предстоит прожить в ближайшие две недели, пока на шкафчиках висят ёлочки. Каждый вечер ребенок будет мне перечислять, кому и за что дали наклеечку. Будет радоваться каждой своей наклеечке и досадовать, когда наклеечка достанется другому.

Что предлагают педагоги, вводя в обиход такие ёлочки? По сути, выстраивание детей по рейтингу. Чей рейтинг выше, чей ниже.

Вскоре дети начнут думать друг о друге через призму количества наклеек. Кто из них лучше, кто хуже.

Дети могут начать смеяться над теми, у кого мало наклеек. В детском коллективе активизируется чувство зависти. Начнется напряженное соперничество между «хорошистами», ведь приз обещан только один, а хочется каждому. Может возникнуть соблазн переклеить наклеечку с чужой ёлочки на свою...

В начальной школе дети не умеют разделять «плохие оценки» и «я плохой»

Не стоит каждую наклеечку, выданную педагогом, рассматривать как фактор невротизации ребенка. «Наклеечка» не равно «невроз». Наклейка может выполнять разные функции, и сами системы, при которых используются наклейки, могут быть разными.

Система может быть просто поощрительной – когда ребенок получает наклеечку за выполненную работу. При этом отсутствует сравнение с другими детьми и конкуренция между ними – никакого обещания приза лучшему и выстраивания по рейтингу.

Сделал домашнюю работу – вот тебе наклеечка. Даже если работа выполнена неправильно, есть ошибки, все равно – наклеечка, потому что старался.

Ошибки не сложно исправить. Нужно дать понять ребенку, что ошибки – это нормально: «На ошибках учатся. Хорошо, что ты дома позанимался». И это, пожалуй, единственный вариант, когда наклеечка не имеет ничего общего с традиционной школьной оценкой.

Это не оценивание, это поощрение.

Рейтинговая система – это когда детей в классе или группе выстраивают по рейтингу, в зависимости от количества полученных баллов (оценок, фишечек, наклеечек).

Была у нас рейтинговая система в вузе первые три курса. Очень стимулировала. Студенты понимали: «плохие результаты в учебе» не равно «я плохой», но вот в начальной школе дети в этом месте могут поставить знак равенства. Поэтому я категорически против использования подобных систем в школе.

Родители могут потребовать отменить оценки

При этом я не считаю травмирующими детскую психику различные игры-соревнования, даже если в них кто-то из детей бывает расстроен проигрышем, – это тоже ценный для ребенка опыт. Но одно дело – игра, ограниченная во времени и пространстве. И совсем другое – рейтинговая оценочная система, которая охватывает всю жизнедеятельность ребенка внутри школы, включая поведение на переменах. Это уже чрезвычайная нагрузка на психику.

В первом классе ребенку и так непросто, приходится адаптироваться к новому социальному статусу, новому образу жизни, новому коллективу, новой деятельности.

Берегите психику детей. Родители имеют полное право просить отмены подобных систем.

В этом вас поддержат и методическое объединение психологов, и районо.

В районо на этот счет даже имеется Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 No 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы».

«Следует помнить, – говорится в Письме, – что дети этого возраста эмоционально реагируют на неуспехи и неудачи в своей деятельности, могут болезненно относиться к стилю отношения взрослого к себе, эмоционально (иногда неадекватно) реагировать на замечания и критику своей деятельности, требуют постоянно положительной поддержки и одобрения. В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система балльного (отметочного) оценивания.

Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Письмо Минобразования РФ

Допускается лишь словесная объяснительная оценка».

«Объяснительная оценка» – это значит объяснить, где неправильно. Без ярлыков «плохо», «лентяй», «глупая ошибка»

Первоклашке достаточно поставить «зачет» или «незачет» в конце года

Если заглянуть во ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), то там мы можем найти такой пункт: «Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения программы первого класса.

Качественная оценка может быть выражена оценкой “зачтено” / “незачтено”… ФГОС

Лист оценки образовательных достижений используется учителем при составлении отчета по итогам работы за учебный год».

То есть оценка возможна только в конце учебного года и нужна она для итогового отчета. О детях, получивших «незачет», будет знать завуч школы, родители этих учеников – и этого вполне достаточно. Не нужно и крайне нежелательно доносить эту информацию до детей, выставлять и стыдить «двоечников» перед всем классом.

Оценки нужны учителям, а не детям

Многие педагоги, особенно с большим опытом работы, могут на это возразить, что законы пишутся теоретиками, а педагоги-практики знают, что без оценок нельзя. Иначе дети не стараются, родители в течение года не видят «реальной картины успеваемости». Они по-своему правы. У них приоритеты другие.

Когда я говорю, что оценок в первом классе быть не должно, я ставлю на первое место психологический комфорт каждого ребенка. Когда учитель-практик говорит о том, что оценка необходима, он ставит на первое место учебный процесс и уровень усвоения материала большинством детей класса.

Если требовать отмены оценок через районо не хочется, так как это может повлечь ухудшение отношений с учителем, можно снизить последствия влияния оценки, работая в направлении психической устойчивости своего ребенка.

Если ребенок болезненно воспринимает оценивание, сильно расстраивается из-за сорванной или неполученной наклейки, если считает себя хуже одноклассников, то важно транслировать ребенку мысль, что никакая ёлочка с наклеечками не определяет, кто хороший, а кто нет.

«Это просто рисунок елки и просто наклейки. Мы любим тебя независимо от количества наклеек. И друзья тебя будут ценить не за наклейки.