Нужны ли оценки в первом классе: мнение психолога

Ожидание оценки вызывает стресс
Потрясение было настолько сильным, что сейчас, спустя тридцать лет, я отчетливо помню, как выглядела эта звездочка, и свою эмоцию ненависти к методисту.
Оценочность – это то, что добавляет напряжения в любую деятельность. Ожидание оценки превращает ситуацию в стрессовую.
Один из негативных факторов обучения в школе – его оценочность.
Практически вся деятельность ребенка в школе подвергается оценке. Оценивают учителя. Оценивают родители. Оценивают одноклассники.
Зная, что оценка тяжело бьет по психике ребенка, запрещено ставить оценки в первом классе, однако и здесь учителя находят выход из положения и вводят оценку, только не виде баллов в дневнике, а в виде наклеечек. Некоторые учителя приходят к «наклеечной» системе оценивания под давлением родителей, которым крайне необходимо знать, как же учится их ребенок. То есть – как учитель оценивает его способности и старания.
Ёлочка по поведению
– У меня уже есть одна наклеечка! – похвастался ребенок, когда вечером мы шли из садика домой.
А потом, вздохнув, добавил:
– А у Насти уже две. У меня не получилось хорошо погулять.
– А как связаны «хорошо гулять» и наклеечки?
– Когда ты что-то хорошо делаешь, тебе дают наклеечку. Ее надо на свою ёлочку наклеить. У кого будет больше всех наклеечек, Дед Мороз принесет приз.
Вот такую систему оценивания детей придумали воспитатели. Я сразу вспомнила очаровательного шестилетнего мальчика, которого привели ко мне на консультацию по причине формирующегося невроза из-за введенной оценочной системы. Только там были не наклеечки. Там были фишечки.
Я представила, что нам предстоит прожить в ближайшие две недели, пока на шкафчиках висят ёлочки. Каждый вечер ребенок будет мне перечислять, кому и за что дали наклеечку. Будет радоваться каждой своей наклеечке и досадовать, когда наклеечка достанется другому.
Что предлагают педагоги, вводя в обиход такие ёлочки? По сути, выстраивание детей по рейтингу. Чей рейтинг выше, чей ниже.
Вскоре дети начнут думать друг о друге через призму количества наклеек. Кто из них лучше, кто хуже.
В начальной школе дети не умеют разделять «плохие оценки» и «я плохой»
Не стоит каждую наклеечку, выданную педагогом, рассматривать как фактор невротизации ребенка. «Наклеечка» не равно «невроз». Наклейка может выполнять разные функции, и сами системы, при которых используются наклейки, могут быть разными.
Система может быть просто поощрительной – когда ребенок получает наклеечку за выполненную работу. При этом отсутствует сравнение с другими детьми и конкуренция между ними – никакого обещания приза лучшему и выстраивания по рейтингу.
Сделал домашнюю работу – вот тебе наклеечка. Даже если работа выполнена неправильно, есть ошибки, все равно – наклеечка, потому что старался.
Ошибки не сложно исправить. Нужно дать понять ребенку, что ошибки – это нормально: «На ошибках учатся. Хорошо, что ты дома позанимался». И это, пожалуй, единственный вариант, когда наклеечка не имеет ничего общего с традиционной школьной оценкой.
Это не оценивание, это поощрение.
Рейтинговая система – это когда детей в классе или группе выстраивают по рейтингу, в зависимости от количества полученных баллов (оценок, фишечек, наклеечек).
Была у нас рейтинговая система в вузе первые три курса. Очень стимулировала. Студенты понимали: «плохие результаты в учебе» не равно «я плохой», но вот в начальной школе дети в этом месте могут поставить знак равенства. Поэтому я категорически против использования подобных систем в школе.
Родители могут потребовать отменить оценки
При этом я не считаю травмирующими детскую психику различные игры-соревнования, даже если в них кто-то из детей бывает расстроен проигрышем, – это тоже ценный для ребенка опыт. Но одно дело – игра, ограниченная во времени и пространстве. И совсем другое – рейтинговая оценочная система, которая охватывает всю жизнедеятельность ребенка внутри школы, включая поведение на переменах. Это уже чрезвычайная нагрузка на психику.
В первом классе ребенку и так непросто, приходится адаптироваться к новому социальному статусу, новому образу жизни, новому коллективу, новой деятельности.
Берегите психику детей. Родители имеют полное право просить отмены подобных систем.
В этом вас поддержат и методическое объединение психологов, и районо.
В районо на этот счет даже имеется Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 No 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы».
«Следует помнить, – говорится в Письме, – что дети этого возраста эмоционально реагируют на неуспехи и неудачи в своей деятельности, могут болезненно относиться к стилю отношения взрослого к себе, эмоционально (иногда неадекватно) реагировать на замечания и критику своей деятельности, требуют постоянно положительной поддержки и одобрения. В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система балльного (отметочного) оценивания.
Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.).Письмо Минобразования РФ
Допускается лишь словесная объяснительная оценка».
«Объяснительная оценка» – это значит объяснить, где неправильно. Без ярлыков «плохо», «лентяй», «глупая ошибка»
Первоклашке достаточно поставить «зачет» или «незачет» в конце года
Если заглянуть во ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), то там мы можем найти такой пункт: «Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения программы первого класса.
Качественная оценка может быть выражена оценкой “зачтено” / “незачтено”…ФГОС
Лист оценки образовательных достижений используется учителем при составлении отчета по итогам работы за учебный год».
То есть оценка возможна только в конце учебного года и нужна она для итогового отчета. О детях, получивших «незачет», будет знать завуч школы, родители этих учеников – и этого вполне достаточно. Не нужно и крайне нежелательно доносить эту информацию до детей, выставлять и стыдить «двоечников» перед всем классом.
Оценки нужны учителям, а не детям
Многие педагоги, особенно с большим опытом работы, могут на это возразить, что законы пишутся теоретиками, а педагоги-практики знают, что без оценок нельзя. Иначе дети не стараются, родители в течение года не видят «реальной картины успеваемости». Они по-своему правы. У них приоритеты другие.
Когда я говорю, что оценок в первом классе быть не должно, я ставлю на первое место психологический комфорт каждого ребенка. Когда учитель-практик говорит о том, что оценка необходима, он ставит на первое место учебный процесс и уровень усвоения материала большинством детей класса.
Если ребенок болезненно воспринимает оценивание, сильно расстраивается из-за сорванной или неполученной наклейки, если считает себя хуже одноклассников, то важно транслировать ребенку мысль, что никакая ёлочка с наклеечками не определяет, кто хороший, а кто нет.
«Это просто рисунок елки и просто наклейки. Мы любим тебя независимо от количества наклеек. И друзья тебя будут ценить не за наклейки.
И друзья тебя будут ценить не за наклейки. Не так важно, сколько у тебя наклеечек. Важно, что нового ты узнал и чему научился за это время».
