ОТМЕНИТЬ ЕГЭ МОЖНО ПРЯМО СЕЙЧАС. НО НУЖНО ЛИ?

"Реформаторы" из Рособрнадзора предлагают заменить ЕГЭ "цифровым профилем" школьника. Педагогов и в этот раз никто ни о чём не спрашивал, а между тем учителя считают идею заменить единый госэкзамен портфолио унизительной и изначально провальной. По их мнению, сбор данных в один файл – это не про знания, а снова про деньги. Первый русский телеканал Царьград поговорил с педагогическим сообществом.

В России продолжают искать альтернативу ЕГЭ. В интервью "Российской газете" глава Рособрнадзора Анзор Музаев поделился задумкой: для школьников надо ввести портфолио. Это может помочь выпускникам поступить в вуз и станет хорошей альтернативой Единому государственному экзамену, считает чиновник:

Класса с шестого школьники уже будут копить свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтёрство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения.

Где выше прыгнул, где громче спел, где лучше станцевал или стих прочитал – вся информация о ребёнке будет стекаться в единый файл. Заметим – слова Музаева не звучат как предложение.

Не советуясь с педагогическим сообществом, чиновники в очередной раз ставят страну перед фактом – да будет так.

"Первый русский" поговорил с учителями и узнал их мнение о предлагаемой альтернативе ЕГЭ. Педагоги уверены, что цифровизаторы втягивают детей в беспрецедентную гонку за призовые места. Будет бойня.

И как вы думаете, рейтинг ребенка, который участвовал и не победил, он же сразу будет ниже. А если кто-то вообще не хочет участвовать, а предпочитает просто добросовестно учиться? Мы изначально здесь обезличиваем ребёнка, создавая его цифровой след. Зачем это? А что делать тем, кто не имеет доступа к этому? А у кого нет смартфонов, интернета для того, чтобы участвовать в каких-то диагностических работах?

– сказала Царьграду директор православной гимназии Святителя Василия Великого Елена Хавченко.

А ведь ещё не забылось, как в Омске учащиеся в прошлом году во время дистанта ловили интернет, взобравшись на берёзу. Или как башкирским школьникам приходилось выезжать на трассу за 4 км от деревни в поисках стабильного сигнала, чтобы скачать домашнее задание. Выкручивались, как могли.

Так как быть им, чтобы не оказаться за бортом школьных олимпийских состязаний? Ведь многие конкурсы будут проводиться на информационных образовательных площадках. И получается, что выбора особо у детей и не будет. Не участвуешь – значит не копишь баллы, а нет баллов – выходит и портфолио непривлекательное для поступления в вуз. Система цифрового профиля явно не про знания. Всё же про деньги – бизнес развернётся, конкурсы и олимпиады будут клепать тоннами.

Вадим Муранов, учитель физики школы №16 г. Ногинска Московской области, к идее, озарившей главу Рособрнадзора, тоже относится скептически:

Многие из моих учеников, имея очень хорошие знания по предмету, не принимают участия в олимпиадах – это им не близко, не интересно. Зато интересна сама математика. Я считаю, что по результатам олимпиад, конкурсов невозможно судить о знаниях участника.

Живой ребёнок с его реальными знаниями получается как бы и не нужен. Виртуальный образ в портфолио выходит на первое место. Справки, дипломы, сертификаты, по мнению чиновников, станут лучшим доказательством знаний школьника.

Это могут быть купленные данные, мы можем спокойно нарисовать грамоты в фотошопе и прочее. Это всё сырая идея. Это с одной стороны. А с другой – специалисты знают, что ещё в 2014 году ЕС официально отказался от электронного портфолио. Почему? Да потому что оно не работает. Однако чиновники Рособрнадзора берут на себя смелость, не обсуждая ни с кем, просто заявлять, что вот сейчас "будет так". А с чего так? А кто они такие? Почему они решили, что они вправе решать этот вопрос?

– возмущается руководитель Ассоциации "Городской родительский комитет" из Санкт-Петербурга Михаил Богданов.

Педагогическое и родительское сообщество требует остановить эксперимент. Сначала мы у Запада позаимствовали ЕГЭ, теперь – вот это ещё – портфолио. Система образования сейчас похожа на побирушку, гребём в школу всё, что другим не пригодилось. Как выйти из ЕГЭ? Знают учителя, но почему-то их за совещательный стол чиновники не приглашают.

Как только мы согласимся на цифровое портфолио ребёнка – заколачивайте избу и идите в дикую степь. Дальше нам делать нечего в школе. Это мой категорический ответ и моё мнение. Это победа цифровизаторов,

– констатирует Елена Хавченко. И с ней сложно не согласиться.

Конечно, слова господина Музаева не стали громом среди ясного неба. Идея "цифрового портфолио школьника" уже давно витает в кабинетах чиновников от образования и является вполне "логичным" элементом продвигаемой реформаторами "цифровой образовательной среды". ЦОС сейчас планомерно вводится на территории всей страны. А значит, и цифровое портфолио – уже не только будущее, но и настоящее.

https://vk.com/video-75679763_456266370