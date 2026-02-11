10 способов поощрить ребенка за хорошую учебу

«Нашей Алене (11 лет) учеба дается нелегко. Особенно она не любит математику. Поэтому за каждую пятерку, которая дается ей только ценой больших трудов и усидчивости, мы с мужем придумываем ей какое-нибудь особое поощрение – совместную поездку в развлекательный центр, аквапарк или на пикник. После хорошо сделанного домашнего задания у нее есть время заняться любимыми делами – поиграть, посмотреть мультики, погулять во дворе с подружками. Если домашнее задание сделать к определенному времени она не успевает, потому что говорит, что уже устала и хочет сделать перерыв, что ж, тогда все развлечения отменяются.

А бабушка за каждую пятерку в четверти (к сожалению, их пока не очень много) покупает Алене маленькие подарочки – красивую шапочку, конструктор, новый пенал или что-то еще, на ее выбор».