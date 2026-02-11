РЕБЁНОК.РУ
10 способов поощрить ребенка за хорошую учебу

Для многих родителей хорошая учеба ребенка – его прямая обязанность, и они воспринимают это как должное, не вознаграждая и не подчеркивая как какое-то особое достижение. Однако многие мамы и папы считают необходимым как-то вознаграждать ребенка за хорошие отметки.

Мама двух детей, инженер-химик
Урок химии
Источник: Freepik

Нужно так поступать или нет – свободный выбор каждой отдельной семьи, однако в этой статье мы хотим дать некоторые рекомендации тем, кто считает, что необходимо поощрять ребенка за его успехи в учебе.

Мы опросили нескольких мам школьников «со стажем», и собрали их советы в один список. Может быть, нашим читателям пригодится какой-нибудь из описанных способов.

Наталья В., мама первоклассника:

«Мише (7 лет) пока достаточно моей похвалы и искренней радости. Даже если ему бывает тяжело заняться прописями сразу после школы, мы с ним делаем небольшой перерыв, а после хорошо выполненного задания я его хвалю, говорю, что очень им горжусь, и в следующий раз он старается с удвоенной силой, чтобы вновь получить от меня похвалу! Кроме похвалы на словах иногда выдаю ему конфетку – он у нас большой сладкоежка!»

Анастасия З., мама ученицы средних классов:

«Нашей Алене (11 лет) учеба дается нелегко. Особенно она не любит математику. Поэтому за каждую пятерку, которая дается ей только ценой больших трудов и усидчивости, мы с мужем придумываем ей какое-нибудь особое поощрение – совместную поездку в развлекательный центр, аквапарк или на пикник. После хорошо сделанного домашнего задания у нее есть время заняться любимыми делами – поиграть, посмотреть мультики, погулять во дворе с подружками. Если домашнее задание сделать к определенному времени она не успевает, потому что говорит, что уже устала и хочет сделать перерыв, что ж, тогда все развлечения отменяются.

А бабушка за каждую пятерку в четверти (к сожалению, их пока не очень много) покупает Алене маленькие подарочки – красивую шапочку, конструктор, новый пенал или что-то еще, на ее выбор».

Мария К., мама двух школьников:

«Мои сыновья очень по-разному относятся к учебе. Старший, Кирюша (15 лет) – ответственный и серьезный, ему нравится учиться, а младший, Алеша (10 лет), часто ленится, и учит уроки только после многочисленных напоминаний. Он и учится похуже, чем старший, и успехи у него более редкие. Поэтому и поощрения у нас для них немного различаются. Если старшему за отличное окончание четверти и пятерки за контрольные мы часто позволяем всяческие послабления в режиме (подольше погулять с товарищами, попозже лечь спать перед выходными, посидеть за компьютером), то младшего приходится поощрять даже за четверки, особенно те, что ему даются с большим трудом. Когда он закончил четверть без троек, мы с мужем купили ему долгожданный планшет, а если он закончит год на четверки и пятерки, пообещали отправить в дорогой туристический лагерь, поэтому он сейчас очень старается – у него появился серьезный стимул».

Ольга Р., мама близнецов (9 лет):

«У нас школьные успехи отмечаются на специальном пробковом стенде, поделенном на две части – канцелярскими кнопками прикалываются бумажные пятерки и четверки. Если к концу недели у Романа больше пятерок, чем у Степана, то ему становится обидно, и на следующей неделе он прикладывает больше усилий, чтобы догнать брата. Здоровый дух соревнования и азарт помогает им обоим стремиться к успехам».

Оксана М., мама учащихся средних классов:

«Мы с мужем договорились с детьми (10 и 13 лет) о денежном поощрении. За каждую текущую пятерку мы выдаем им по 50 рублей, за четверку – по 20. За тройки и двойки у нас назначены «штрафы»: за тройку – минус 20 рублей, за двойку – минус 50. За пятерку в четверти – 100 рублей, за тройку – минус 100 рублей. Да, считать бывает трудновато, но у нас заведены специальные файлы, в которых мы ведем еженедельный подсчет, и суммарный подсчет в конце каждой четверти. Мы с мужем считаем, что учеба – это их работа, поэтому за хорошую работу поощряем, а за плохо и некачественно выполненную – штрафуем. Все абсолютно так, как будет потом и во взрослой жизни».

Итак, какие варианты поощрения за хорошую учебу мы можем рекомендовать:

  • активная похвала и радость родителя;
  • сладости;
  • подарки;
  • билеты в кинотеатр или развлекательный центр;
  • «стенд пятерок и четверок»;
  • послабления в режиме дня;
  • осуществление давнего желания – например, поездки;
  • увеличение времени пользования гаджетами;
  • семейное торжество по поводу окончания четверти или учебного года;
  • финансовое вознаграждение.
Комментарий школьного учителя Семакиной Елены:

«Как мне подсказывает многолетний опыт, поощрения за старания в учебе обязательно нужны. Они зачастую просто необходимы для повышения мотивации ребенка, от которой зависят и его успехи. В начальной школе порадовать ребенка может просто похвала и гордость родителей, а к старшим классам картина значительно усложняется. К сожалению, многие родители увлекаются формальной стороной поощрения, не учитывая уровень вложенных стараний. К тому же среди современных школьников заметно переоценено значение материального вознаграждения за хорошие отметки – дети часто прямым текстом требуют от родителей в качестве «приза» за пятерки дорогостоящих подарков. Между тем, давно известно, что лучшие результаты в учебе все же дает внутренняя мотивация – в отличие от внешней. Ценность хорошей учебы для ребенка должна быть не в том, сколько денег или подарков он получит за определенное количество пятерок, а в том, насколько развита его способность получать удовлетворение от процесса постижения нового, от увеличения багажа накопленных знаний».

