Как подготовиться к ЕГЭ по математике за месяц: советы выпускникам 2021 года

В 2021 году ЕГЭ по математике профильного уровня пройдет 7 июня. Это означает, что до экзамена осталось чуть больше месяца.
Как быть, если на данный момент знаний и уверенности в своей подготовке не хватает? Как провести оставшееся время с максимальной пользой и эффективностью?
На эти и другие вопросы «Летидору» ответил Владислав Суслов, преподаватель математики образовательной компании MAXIMUM Education (@maximumtestru).
Владислав Суслов, преподаватель математики
У каждого свой максимальный результат
При подготовке к любому экзамену важно понимать, какой балл необходимо получить. Для каждого человека этот балл будет разным.
Конечно, большинство учеников претендует на балл от 85 и выше. Однако, к сожалению, далеко не всем удается его получить.
Лишь 0,7% всех выпускников набирает 90 баллов.
Для того чтобы получить такой результат, нужно много работать и готовиться.
Зачастую ребята ставят себе высокую цель без четкого понимания, зачем она им нужна. Цель каждого выпускника, прежде всего, состоит в поступлении.
Чтобы ориентироваться в результатах, нужно изучить вузы и необходимые для поступления баллы конкретно для каждого выпускника.Затем уже можно делать определенный прогноз по баллам в каждом экзамене.
Например, 70 баллов на ЕГЭ по математике – это сейчас довольно неплохой и конкурентоспособный балл для многих направлений.
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С чего начать, когда до экзамена один месяц
Начинать подготовку на любом этапе стоит с написания пробного экзамена с теми знаниями, которые есть на данный момент. Сделать это необходимо минимум 2–3 раза.
Актуальные пробные варианты можно найти на различных ресурсах, например на платформе РешуТест.
Такой способ поможет определить свои ошибки и пробелы по конкретным темам.
После проведения таких точек станет понятен примерный уровень знаний.
Как готовиться: разрабатываем стратегию
При подготовке к ЕГЭ по математике важно понимать, сколько баллов можно получить за каждое задание.
Например, задание 17 (экономическая задача) может принести 3 первичных балла, а за задание 14 (стереометрия) можно заработать 2 первичных балла. Однако задание по стереометрии является для многих выпускников одним из самых сложных, так как включает в себя большое количество насыщенных тем. Поэтому по сравнению с этим заданием экономическая задача решается гораздо легче.
В открытых источниках размещена шкала перевода баллов. Благодаря знанию этой шкалы можно определить для себя список приоритетных заданий.
Если на экзамене необходимо набрать минимум 80 баллов, то нужно решить без ошибок всю первую часть (62 вторичных балла), а также 13-е, 15-е и 17-е задание.
Таким образом, можно сузить круг тем для подготовки и целенаправленно готовиться к конкретным задачам.
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Есть еще несколько способов подготовки.
После написания пробных вариантов можно условно разбить свои проблемы на несколько блоков из ЕГЭ. После этого станет понятно, с какими темами возникает больше проблем. Параллельно с этим необходимо выделить в кодификаторе конкретные блоки и темы для изучения и повторения.
Тактика, которая подходит большинству: идеально знать, как решается часть с кратким ответом.
Задания с развернутым ответом так или иначе пересекаются с заданиями из первой части. Часть с кратким ответом является приоритетной, потому что ее верное решение может принести больше половины баллов.
Среди задач с развернутым ответом стоит отдать предпочтение тем блокам, с которыми не возникает проблем. Например, в блоке «Геометрия» это задания №14 и 16, в блоке «Алгебра» – №13 и 15.
Советы, которые помогут быстро решать сложные задачи
1. Поскольку времени остается мало, стоит сосредоточиться на наиболее применимых методах и способах решения заданий. Для задания №14 стоит освоить метод координат, он поможет в большинстве случаев.
2. Задание №15 легко решается при помощи методов замены, логарифмирования и рационализации.
3. Необходимо обязательно прочитать условие задачи №19. Многие ребята не получают баллы за это задание, потому что уверены, что оно сложное.
Однако пункт а) из этого задания – задача 6–7 класса, которая часто решается с помощью одного примера.
4. Не стоит забывать про таблицу в 17-м задании. Это отличный инструмент для составления правильной математической модели.
Главное — помнить, что процент начисляется после уплаты части долга!
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5. Если возникают сомнения в блоке «Геометрия» в части с развернутым ответом – можно оставить ее напоследок.
Один из пунктов в заданиях 14 и 16 чаще всего довольно простой, за него всегда можно получить частичный балл.
Если для поступления в вуз выпускнику нужно набрать 80+ баллов по профильной математике и сейчас он далек от этой цифры, не стоит забывать, что нужный балл можно набрать в том числе за счет других предметов. Нет никакой нужды сейчас не спать ночами и зубрить математику. Есть большая вероятность переусердствовать и прийти на экзамен «выжатым лимончиком».
Главное — чтобы школьник поставил себе конкретную, достижимую цель на этот месяц и уверенно двигался к ней.
Желаю удачи!
Фото: Visualrian.ru, Depositphotos
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