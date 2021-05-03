Как подготовиться к ЕГЭ по математике за месяц: советы выпускникам 2021 года

В 2021 году ЕГЭ по математике профильного уровня пройдет 7 июня. Это означает, что до экзамена осталось чуть больше месяца.

Как быть, если на данный момент знаний и уверенности в своей подготовке не хватает? Как провести оставшееся время с максимальной пользой и эффективностью?

На эти и другие вопросы «Летидору» ответил Владислав Суслов, преподаватель математики образовательной компании MAXIMUM Education (@maximumtestru).