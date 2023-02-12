Это не наши дети. Мы их такими не воспитывали

Родители Юли и Светы недаром гордились воспитанием своих детей. Девочки были из тех, кого принято ставить в пример всем окружающим. Традиционное, строгое воспитание делало своё дело.

Нет, родители дочек почти не били, все было четко и справедливо - проблемы с домашней работой, с учебой - домашний арест на неделю. Плохо сделанная домашняя работа или иное неподобающее по мнению родителей поведение - бойкот на несколько дней с отработкой на самых сложных делах - например - мытье унитаза. Причем, в бойкот обязательно подключалась вторая сестра, при несоблюдении обета молчания наказание ждало и её.

Лишение телевизора или вкусного в принципе было нормой. Отец считал телевизор и вкусности баловством, мать поддерживала отца во-всем. Отец говорил, мать действовала с религиозным упорством. Хотя сами по вечерам не брезговали ни едой, ни телевизором.

- Только строгость и ограничения способны вырастить из ребенка настоящего человека.

Но результат воспитания был определенно - тихие сестрёнки-погодки и учились хорошо и с окружающими были вежливыми и скромными. Окружающие завидовали. А родители очень любили рассказывать всем, как нужно правильно воспитывать детей.

Правда в пятом классе вдруг выяснилось, что старшая Юля - ворует у одноклассников и учителей. Не сильно, по мелочи - на конфеты и чипсы себе и сестре (девочки-погодки учились в одном классе)

Наказание не заставило себя ждать - досталось обеим сёстрам - первой по делу, второй за укрывательство. Применили и физическое наказание и моральное. Девочек и так не баловали едой и одеждой, после этого рацион стал больше похож на тюремный, в обновках отказали надолго, несмотря на то, что девочки явно перерастали свою одежду и обувь.

Из свободного интернета

Одноклассники сестер недолюбливали - замкнутые, общаются только друг с другом. Да еще и плохо одетые и плохо пахнущие - родители запрещали мыться чаще, чем раз в неделю - нечего было переводить мыло, шампуни и расходовать воду. Да и баловство это. Маме мыть девочек было некогда, а одним им мыться запрещали.

А после истории с воровством начался настоящий буллинг в школе - сестер доводили, устраивали бойкоты, иногда дело так же доходило до физических расправ.

Учителям жаловаться было бесполезно - их отношение к сестрам было похожим. Плюс, родители девочек напрочь отказывались как-то участвовать в жизни класса и тем более, сдавать деньги на разные нужды школы.

Раньше на подарки скидывались наиболее сердобольные родители одноклассников, но после той истории и этот поток иссяк. При раздаче подарков на праздники девочек просто обходили, отводя глаза.

В восьмом классе Юля исчезла. Через несколько недель полиция её нашла в каком-то притоне. Девочку поставили на учет. Опять наказали обеих сестёр. Мать, которая не работала, теперь ходила за дочерьми по пятам. Отец, как обычно “лечил” трудотерапией и лишениями.

Реагировали сестры по-разному - Юля озлоблялась, Света все сильнее замыкалась в себе.

Следующий инцидент случился прямо в школе, когда очередной раз начались издевательства одноклассников. Юля не выдержала и ответила силой на силу. Родители избитых детей пытались возбудить уголовное дело, но его как-то удалось замять. К тому же сёстры в инциденте тоже сильно пострадали - тут родители постарались, зафиксировали все синяки и кровоподтёки.

После этого случая проблемы с одноклассниками прекратились.

После девятого класса Юля ушла из школы (в том числе, под напором школьной администрации). Поступила в колледж - бросила через несколько месяцев. Опять спуталась с дурной компанией. Забеременела. Родители почти насильно заставили дочь прервать беременность. После чего Юля опять сбежала, а родители отреклись от дочери официально.

К двадцати пяти годам Юля была уже сложившимся алкоголиком, сменившей несколько сожителей и предпочитающей любую жизнь, лишь бы вне семьи. Со временем она полностью стерлась из семейной памяти.

Света по прежнему живет с родителями, с сестрой у неё ничего общего. Но и успехов никаких - в институт она не поступала, при первой возможности родители отправили девочку на заработки - семье нужно помогать, не до глупостей. Работает света, где придется - обычно на двух-трёх работах. Весь её небольшой заработок забирают родители и очень им недовольны. Как и неудачной дочерью.

Ни с кем не общается, друзей нет, семьи тоже. Да это не удивительно - выглядит Света как маленькая старушка в обносках.

А родители до сих любят поучать окружающих, как нужно воспитывать детей. По поводу собственных детей в недоумении - как так получилось, ведь они все делали правильно? Считают, что это не их дети...