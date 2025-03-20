Выбираем питомца. Кинолог Орлова: как заводить собаку, если в семье дети

Какую собаку лучше заводить, если в семье есть дети? Достаточно ли выбрать «правильную» породу? Оказывается, вред может причинить любая собака, даже очень добрая и дружелюбная. Как этого не допустить?

Здоровье хромает

«Еще десять лет назад можно было с уверенностью сказать, что голден ретривер или бернский зенненхунд — прекрасная собака для семьи.

Сейчас делать такой вывод только на основании принадлежности к породе уже опрометчиво, — рассказала aif.ru. — Качество современного поголовья в принципе достаточно низкое. Даже просто здоровую собаку выбрать не так просто. В погоне за прибылью заводчики снижают требования к животному, то есть отбор ведется в основном по внешнему виду, оставляют за скобками состояние здоровья, уравновешенность нервной системы».

При этом сам будущий владелец чаще всего смотрит на питомца крайне сентиментально («Какая миленькая собачка!») и не может оценить его здраво.

Стоит учитывать, что гибридные новомодные породы мелких собачек чаще всего имеют проблемы со здоровьем, требуют более внимательного ухода.

Выбил зуб от радости

Лабрадор. Фото:

Не все так однозначно и с давно известными породами более крупных собак. Например, всегда считалось, что лабрадор тоже подходящий вариант для семьи. «Действительно, лабрадор — собака достаточно мягкая и дружелюбная, — говорит кинолог, — но при этом она очень активная, может быстро перевозбуждаться, толкаться, прыгать и тем самым даже провоцировать травмы у детей и хозяина. Лабрадоры из-за своего размера вообще одни из первых в топе по травмам владельцев, причем зачастую совершенно нелепым».

Специалист приводит в пример случаи, когда лабрадор просто дергал поводок, и человек падал с лестницы либо на улице, при этом еще и получив перелом руки или пальцев, которыми держал поводок. Либо радостный пес прыгал на человека в попытке поцеловать и выбивал зуб своему хозяину. «Поэтому выбирать собаку только потому, что она добрая и дружелюбная, не совсем правильно. Нужно учитывать и другие моменты», — подчеркивает кинолог.

Маленькая не значит неопасная

Стоит помнить, что многое в характере собаки зависит от условий жизни и поведения владельца. Даже из ангельской маленькой собачки можно вырастить злобного монстра. И чаще всего это происходит не потому, что с животным плохо обращаются, а из-за слишком любвеобильного отношения хозяев. Когда собаку постоянно гладят, обнимаются, целуются, она постоянно находится в перевозбужденном состоянии. А если в семье много детей, которые ее тискают, прыгают на нее сверху, не дают прохода, то психика животного может не выдержать. Поэтому нередки случаи, когда после такого «детского тренинга» собака начинает окусываться или явно кусаться.

Также специалист обращает внимание на то, что с собакой нужно постоянно заниматься, чтобы поддерживать выработанные навыки поведения, дисциплину.

Порода «Пражский крысарик». Фото:

«В принципе заводить собаку ребенку — это плохая идея, — считает кинолог. — Если человек заводит собаку, надо понимать, что он заводит ее себе. То есть он должен быть готов с ней заниматься, гулять каждый день. Не стоит перекладывать это все на ребенка. Вообще по законодательству ребенок до 14 лет не имеет права выгуливать собаку в одиночку. Надо понимать, что даже подросток старше 14 лет может столкнуться с потенциальными опасностями, которых на улице немало: бесповодочники, агрессивно настроенные люди с агрессивно настроенными собаками, просто вышедшие поскандалить, отрава на земле. И ребенок со всем этим будет один на один. Это надо понимать и учитывать, если вы берете в дом собаку».