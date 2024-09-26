ДУШИЛ, А ЗАТЕМ СТАЛ ДОБИВАТЬ НОГАМИ: В НИЖНЕКАМСКЕ ПЯТИКЛАССНИК ЕДВА НЕ УБИЛ ДЕВОЧКУ. РЕАКЦИЯ ШКОЛЫ УДИВИЛА

В Нижнекамске пятиклассник едва не убил девочку. Он душил её, пинал и бил. Удивляет реакция школы - пострадавшей девочке даже не попытались помочь.

Пятиклассник жестоко избил третьеклассницу в школе №31 города Нижнекамска. Мать девочки сообщила, что школьник налетел на её дочь - сначала он наносил удары по голове, затем схватил её за волосы и применил удушающий приём ногами, а после пинал девочку по голове.

Удивительно, но за девочку никто не заступился. Даже взрослые. В момент нападения мимо проходила учительница, но она не попыталась разнять школьников. Дальше - больше. Никакой медицинской помощи избитой девочке тоже не оказали.

Сотрудники школы, позвонив матери, отпустили девочку одну домой.

Ребёнку не оказали медицинской помощи. Она вернулась домой одна после звонка мне!

– пишет возмущенная мама в соцсетях.

ФОТО: FREEPIK.COM

В настоящее время девочка находится в больнице. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга. Мама пострадавшей уже подала заявление в полицию. А под своим постом в соцсети она отметила мэра Рамиля Муллина, прокуратуру Татарстана и Министерство образования республики, чтобы привлечь внимание к этой ситуации. Женщина требует провести проверку как учителей школы, так и семьи мальчика, который нанес вред её дочери.

О реакции правоохранительных органов на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось о случае, когда 55-летняя учительница из гимназии под Симферополем столкнулась с агрессией пятиклассника, у которого забрала телефон во время урока. Женщина получила сотрясение мозга после удара в висок.

Как указывал Mash, инцидент произошёл на уроке музыки. На занятии ученик предпочитал не слушать учителя, а играть в телефоне. Чтобы привлечь внимание мальчика, женщина попросила его сдать гаджет, что он и сделал. Конфликт разгорелся уже после урока.

Когда ребёнок хотел забрать устройство, учительница потребовала от него объяснений. Однако пятиклассник внезапно вспылил и набросился на преподавателя с кулаками. Женщина получила удар в висок, у неё диагностировали сотрясение мозга. Даже после избиения игроман не успокоился и начал выкрикивать оскорбления в адрес "обидчицы".

Несмотря на это, никаких санкций в отношении него пока не последовало. Ему лишь назначили беседу с психологом.