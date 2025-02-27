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Блины на кефире с кипятком

Блины - блюдо, любимое многими. Существует масса рецептов теста для блинов и еще больше вариантов начинки и топпинга для них. Зачастую блинчики получаются с хрустящими краешками - это вкусно, но не удобно, если в блинчик нужно завернуть начинку. Рецепт теста для блинов на кипятке как раз то, что нужно, ведь после выпекания мы получаем мягкий, нежный, румяный блинчик, без хрустящих краев. Его легко можно сложить треугольником, свернуть трубочкой, заполнив сладкой или пикантной начинкой.

Ингредиенты

Мука пшеничная - 1 стакан

Кефир (жирность 3,2%) - 1 стакан

Вода (кипяток) - 1 стакан

Яйцо куриное - 2 шт.

Сода - 1/4 ч.л.

Масло растительное - 2 ст.л. + немного для смазывания сковороды

Сахар - 2 ст.л.

Соль - 1/2 ч.л.

  • 154 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Приготовим тесто для тонких блинов на кефире с кипятком. Для измерения ингредиентов используем стакан объемом 250 мл. Муку просеиваем вместе с содой, кефир можно использовать любой жирности.

 

Ингредиенты для блинов на кефире с кипятком
Фото 1

 

 

В подходящую миску высыпаем соль и сахар, добавляем яйца, взбиваем все венчиком до растворения соли и сахара и до легкого вспенивания яиц.

 

В это же время доводим до кипения стакан воды, нам понадобится крутой кипяток.

 

Взбить яйца
Фото 2

 

 

Не прекращая взбивать яйца, вливаем кипяток в миску...

 

Влить кипяток
Фото 3

 

 

... и следом - стакан кефира.

 

Влить кефир
Фото 4

 

 

Затем постепенно всыпаем муку с содой, продолжая активно перемешивать венчиком, чтобы в тесте не образовывались комочки.

 

Всыпать муку
Фото 5

 

 

В уже готовое тесто вливаем растительное масло и ещё раз перемешиваем. Получается жидкое блинное тесто без комочков. Даем постоять ему 5-10 минут при комнатной температуре.

 

Влить масло
Фото 6

 

 

Сковороду для выпекания блинчиков смазываем растительным маслом, используя кисточку. Количество теста для одного блинчика зависит от диаметра сковороды. Мне на каждый блинчик понадобилось 1/2 половника теста.

 

Наливаем тесто на хорошо разогретую сковороду, покачивая её, чтобы тесто равномерно распределилось. Как только краешки начали румяниться, аккуратно переворачиваем блинчик.

 

Выпекаем тонкие блинчики на среднем огне до румяного цвета.

 

Пожарить блин
Фото 7

 

 

Тонкие блины на кефире с кипятком готовы. Складываем их стопкой или заполняем любой начинкой по желанию.

 

Блины на кефире с кипятком
Фото 8

 

 

Я подавала блинчики с инжиром и клубникой, щедро полив жидким медом.

 

Рецепт блинов на кефире с кипятком
Фото 9

 

 

Всем приятного аппетита!

 

Готовые блины на кефире с кипятком
Фото 10

 

 

Блины на кефире с кипятком, рецепт с фото
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