Приготовим тесто для тонких блинов на кефире с кипятком. Для измерения ингредиентов используем стакан объемом 250 мл. Муку просеиваем вместе с содой, кефир можно использовать любой жирности.

Фото 1

В подходящую миску высыпаем соль и сахар, добавляем яйца, взбиваем все венчиком до растворения соли и сахара и до легкого вспенивания яиц.

В это же время доводим до кипения стакан воды, нам понадобится крутой кипяток.

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Не прекращая взбивать яйца, вливаем кипяток в миску...

Фото 3

... и следом - стакан кефира.

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Затем постепенно всыпаем муку с содой, продолжая активно перемешивать венчиком, чтобы в тесте не образовывались комочки.

Фото 5

В уже готовое тесто вливаем растительное масло и ещё раз перемешиваем. Получается жидкое блинное тесто без комочков. Даем постоять ему 5-10 минут при комнатной температуре.

Фото 6

Сковороду для выпекания блинчиков смазываем растительным маслом, используя кисточку. Количество теста для одного блинчика зависит от диаметра сковороды. Мне на каждый блинчик понадобилось 1/2 половника теста.

Наливаем тесто на хорошо разогретую сковороду, покачивая её, чтобы тесто равномерно распределилось. Как только краешки начали румяниться, аккуратно переворачиваем блинчик.

Выпекаем тонкие блинчики на среднем огне до румяного цвета.

Фото 7

Тонкие блины на кефире с кипятком готовы. Складываем их стопкой или заполняем любой начинкой по желанию.

Фото 8

Я подавала блинчики с инжиром и клубникой, щедро полив жидким медом.

Фото 9

Всем приятного аппетита!