"В СМЕРТИ МОЕГО СЫНА ПРОШУ ВИНИТЬ ДПС": 13-ЛЕТНИЙ ШКОЛЬНИК ПОГИБ, УХОДЯ ОТ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ПОГОНИ

Полицейская погоня в Татарстане закончилась трагедией: школьник, пытавшийся сбежать от ДПС на квадроцикле, разбился. Кадры с экшен-камеры погибшего шокируют. Отец обвинил в смерти ребёнка полицейских. Но как быть с тем, что билет на тот свет ему купили сами родители? О трагедии, которой могло не быть, читайте в материале Царьграда.

Если бы это не было кошмарной реальностью, кадры погони в Татарстане сошли бы за голливудский боевик. Лихой квадроциклист мчит по дороге и по обочине, пытаясь уйти от мотобата. В какой-то момент "квадрик" врезается в мотоцикл ДПС, но продолжает движение и пролетает перекрёсток на красный свет. Беглецу почти удаётся оторваться, как вдруг полицейский даёт по газам, резко перестраивается вправо и оказывается перед квадроциклом. А дальше — столкновение, нарушитель вылетает из седла, врезается в дорожное ограждение и погибает на месте.

"Эти люди должны быть наказаны"

К сожалению, это не кино. Смертельная авария произошла под Казанью днём 21 сентября. Камера, установленная на шлеме квадроциклиста, записала последние минуты его жизни. Это был 13-летний мальчик, отец которого теперь винит в смерти сына полицейских. Но как быть с тем, что ребёнка вообще не должно было быть за рулём смертельной игрушки?

Парнишка заправлялся на АЗС, когда его заметил мотобат. Квадроцикл был без номеров, поэтому инспектор подъехал к водителю, но тот попытался скрыться. Так как на квадроциклисте был шлем, определить его возраст было трудно, и погоня развернулась "по-взрослому". То, что за рулём ребёнок, выяснилось слишком поздно.

После гибели подростка его родителей искали пару часов — раскидывали по группам видео с места ДТП. Отцом мальчика оказался известный татарстанский предприниматель Марат Фахрутдинов, который занимается строительным бизнесом. Как пишут казанские СМИ, именно он мог попросить сына съездить на заправку, которая находится в 20 км от дома. Однако мужчина винит в трагедии полицейских:

Эти люди должны быть наказаны, человеческого в их поведении нет ничего. Они его специально подождали, видимо, не дали ему съехать в лес, протаранили и преследовали, как я не знаю кого. По бетонке, мальчишку этого.

Кто крайний?

Скандал с гибелью ребёнка во время погони обсуждает весь Татарстан. Общество разделилось на два лагеря: одни винят погибшего и его родителей, другие – полицию. Первые уверены, что сотрудник ДПС действовал в рамках своих обязанностей. Вторые считают, что превысил полномочия. Учитывая статус отца и большой общественный резонанс, нельзя исключать, что на следствие и суд может быть оказано давление.

Татарский публицист Азиз Замалиев назвал ситуацию неоднозначной, но призвал не делать крайним полицейского, который выполнял свою работу. За рулём был ребёнок, который не имеет права управлять транспортом, а это опасность для всех.

В ситуации, где полицейского будут пытаться сделать крайним, я не останусь в стороне. Так нельзя. Призываю и других людей, кто понимает данную проблему, не оставаться в стороне. Сегодня это всем нам урок,

- подчеркнул Замалиев.

Эксперты говорят, что колёса у квадроциклов специально накачивают слабо, чтобы была устойчивость на бездорожье. На дороге такая техника превращается в качели – вылететь из седла при ударе об отбойник проще простого. Оппоненты парируют: ребёнок вряд ли знал физику, а вот гаишники должны были. Но что если бы они отпустили мальчика, а тот кого-нибудь сбил? Виноватыми снова назначили бы полицейских. Один из комментаторов в Сети отметил:

Хорошо, что из-за ребёнка, который летел на красный и по обочинам, никто не погиб. К сожалению, источником проблем здесь являются добрые родители. Далее цепочка событий, приведших к трагедии.

До 16 и младше

Смертельную игрушку, отправившую ребёнка на тот свет, действительно купили не полицейские и посадили за руль ребёнка тоже не они. Стоимость квадроцикла, на котором разбился парень, варьируется от 2 до 3 млн рублей. Управлять такой техникой могут водители не младше 16 лет при наличии водительского удостоверения.

Как именно ребёнок оказался за рулём — по собственной инициативе или по просьбе отца, — важный вопрос. Родителей погибшего, и так наказанных за беспечность, могут привлечь к административной ответственности. Статья 12.7 КоАП предусматривает штраф до 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав.

Выяснить причины и обстоятельства трагедии, назвать виновных, дать правовую оценку действиям мотобата — этим занимаются следствие и прокуратура, разбирательство взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", по ней можно получить до 2 лет лишения свободы.

Понимая, что тучи сгущаются, МВД по Татарстану выступило с официальным заявлением о том, что инспектор ДПС, опередив квадроцикл, стал медленно снижать скорость, а нарушитель не справился с управлением и врезался в патрульный мотоцикл. Отбросив эмоции в сторону, признаем: если бы в нарушение ПДД мальчик не сел за руль в 13 лет, трагедии просто не было бы.

Золотой молодёжи можно всё?

Но, к сожалению, школьники торопятся взрослеть. С начала года в Татарстане произошло 13 ДТП с участием детей, которые были за рулем питбайков, квадроциклов и мотоциклов. Дошло до того, что Госавтоинспекция Татарстана опубликовала список пострадавших детей и призвала родителей не покупать такие "игрушки". Питбайки и квадроциклы — это спортинвентарь, который категорически не предназначен для поездок по дорогам общего пользования. Но взрослые почему-то считают, что передвигаться на такой технике безопасно.

В июле в Казани погибли двое 10-летних мальчиков на квадроциклах: один перевернулся, второй столкнулся с легковушкой. И трагические истории ничему не учат. Буквально на следующий день инспекторы остановили двух казанских школьников 9 и 11 лет на квадроцикле, взрослых рядом не было.

Дети не просто гоняют без шлемов, а возят пассажиров. Но максимум, что может сделать полиция, — составить административный протокол на родителей и обратиться в ПДН. В случае с 9-летним мальчиком так и произошло: на место вызвали его родителей, а заодно инспектора по делам несовершеннолетних. Материалы направили в школу, ребёнка возьмут на контроль. Но юных лихачей и их бездумных родителей это не пугает.

Наоборот, для многих прокатиться с ветерком — это круто. Юные мажоры мечтают прославиться, гоняя по посёлкам на питбайках и квадроциклах. При этом особым шиком они считают проехаться толпой в 15-20 человек, чтобы "о них писали". Неуправляемые гонщики рискуют сами и ставят под угрозу жизнь окружающих. Кстати, на шлеме погибшего парня была экшен-камера. Не исключено, что в случае удачного ухода от погони эти кадры принесли бы ему восхищение сверстников. Но случилась беда.

Они купили детям смерть

Когда в сентябре Владимир Путин проводил в городе Кызыле открытый урок "Разговоров о важном", 10-летний Богдан поделился с ним, что мечтает накопить на мотоцикл и уже ездил на квадроцикле. Президенту это не понравилось:

Опасно, не ездий на квадроцикле. Переворачивается постоянно, неустойчивый транспорт. На машину копи лучше, ладно?

На ноябрь прошлого года в России было зарегистрировано 281 тыс. единиц техники категории АI, к которой относятся квадроциклы. Так что масштаб бедствия представить нетрудно: в гаражах наших сограждан стоит почти 300 тысяч смертельно опасных игрушек, доступ к которым детям родители зачастую не запрещают.

В беседе с Царьградом детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец подчеркнула, что законодательство в части управления мотовездеходной техникой нуждается в доработке. В частности, ощутимо увеличить штрафы для нерадивых родителей. Кроме того, целесообразно запретить продажу бензина детям до 16 лет, по аналогии с запретом на покупку сигарет и алкоголя.

Даже если отец виноват, он уже так сильно наказан, что дополнительно его в чём-то обвинять вряд ли имеет смысл. Покупая квадроцикл, папа, наверное, полагал, что делает ребёнка счастливее, повышает качество его детства. Но это дорогие игрушки, несущие смерть,

- отметила Волынец.

Что с того?

Кто виноват больше — тот, кто дал в руки оружие, или тот, кто попытался его отнять? И что значит по-настоящему любить ребёнка — всё ему позволять или уберегать от опасностей? Но главное, почему заложниками чьих-то прихотей должны становиться все остальные?

Мы требуем от полиции блюсти общественный порядок, но как только правоохранители начинают добросовестно выполнять обязанности, тут же щёлкаем их по носу. Стоит ли удивляться, если в следующий раз они закроют глаза на нарушение?

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