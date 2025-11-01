Почему мы зеваем: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок зевает, взрослые обычно говорят: «Пора спать!» — но зевота появляется не только перед сном. Мы зеваем и утром, и на уроках, и даже от скуки. Чтобы ответить ребёнку, нужно объяснить: зевота — это не просто привычка, а способ организма «перезагрузиться».

Татьяна Меньщикова Журналист, филолог

Источник: freepik

Почему мы зеваем

Когда мы устаём, мозг получает меньше кислорода, потому что дыхание становится поверхностным. Тогда тело как будто говорит: «Нужно больше воздуха!» — и запускает рефлекс зевания.

Мы широко открываем рот, делаем глубокий вдох, лёгкие наполняются воздухом, в кровь поступает больше кислорода, а мозг «просыпается». После этого человек чувствует себя немного бодрее.

Таким образом, зевота помогает мозгу получить кислород и восстановить концентрацию.

Зачем нужна зевота

Чтобы мозг не перегрелся. Учёные считают, что зевание помогает охлаждать мозг. Когда мы вдыхаем прохладный воздух, он снижает температуру тела и помогает нам чувствовать себя лучше.

Зевота заразительна: стоит одному человеку зевнуть — остальные тоже начинают. Это связано с тем, что мозг воспринимает зевоту как сигнал: «мы вместе, пора отдыхать». Чтобы снять напряжение. Иногда мы зеваем не от усталости, а после сильных эмоций — мозг так «сбрасывает» лишнее напряжение и возвращается к спокойному состоянию.

Почему мы зеваем, когда скучно

Когда человеку нечем заняться, мозг начинает работать медленнее. Чтобы не «уснуть» окончательно, тело автоматически запускает глубокий вдох — зевоту, которая как будто «встряхивает» систему и помогает не заснуть.

Маленький опыт для ребёнка

Пусть ребёнок попробует зевнуть специально — скорее всего, ему быстро станет легче дышать и захочется потянуться. А если рядом кто-то зевнёт в ответ — можно показать: зевота действительно «передаётся»! Это интересный пример того, как мы реагируем друг на друга даже без слов.

Советы родителям

Объясняйте просто: «Мы зеваем, чтобы набрать больше воздуха и разбудить мозг».

Используйте сравнение: «Зевота — это как кнопка “обновить” для тела».

Не запрещайте зевать — это естественный процесс. Лучше сказать: «Потянись, вдохни глубже — организм сам знает, что ему нужно».

Для малышей подойдёт короткий вариант: «Мы зеваем, когда мозгу нужен воздух и отдых».

Наблюдайте вместе: кто первый зевнёт за ужином — тот заразит всех остальных. Можно превратить это в игру.