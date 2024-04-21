Ребячья забава? Что делать, если ребенок ходит на цыпочках

Замечали, что ваш ребёнок иногда или постоянно ходит на носочках? Нередко родители и окружающие умиляются такому, ведь выглядит иногда забавно. На самом деле это вовсе не милая ребячья забава и не проявление способностей к балету, а серьезная патология. И чем раньше родители обратят на нее внимание и примут меры, тем выше шансы ребенка вырасти максимально здоровым человеком и реализовать весь свой потенциал.

О чем говорят «цыпочки», сможет ли ребенок «перерасти» проблему и что с ней делать, рассказывает врач-остеопат Владимир Животов.

Почему неправильно?

Как отмечает остеопат, нельзя назвать ходьбу на цыпочках у ребенка физиологичной. «Естественно ли для ребенка, который только-только начал ходить, всё ещё с трудом держит равновесие, а тем более для того, кто уже хорошо ходит, передвигаться на носочках? Очевидно, нет. Потому что для удержания равновесия нужна максимальная опора на всю поверхность стоп. Почему же ребенок усложняет себе и так непростую задачу, опираясь только на передний отдел стопы постоянно или время от времени? На самом деле в ситуации конкретного ребенка это приспособительная реакция и наименьшее из зол», — говорит Владимир Животов.

«Цыпочки» — опасный знак, предупреждает остеопат. А говорит он о сразу нескольких проблемах. И первая из них — мышечный гипертонус.

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«Постоянно напряжённые мышцы — это прямое следствие родовой травмы, в результате которой была нарушена работа нервных центров, регулирующих тонус скелетной мускулатуры. Тонус сгибателей повышается. Из-за этого ножки и становятся в такое положение»,предупреждает Владимир Животов.

Это объясняет, отмечает остеопат, почему мальчики чаще девочек ходят на «цыпочках». Дело в том, что у мальчиков средний размер головы больше, чем у девочек, а значит, и выше шансы получить родовую травму.

Еще одно следствие родовой травмы, которое приводит к тому, что ребенок ходит на носочках, — это резкое и сильное напряжение мышц шеи. «Шея перенапряжена абсолютно у всех детей, ходящих на “цыпочках”! Это напряжение развивается для защиты поврежденной в родах шеи и распространяется по всей задней поверхностной мышечной цепочке, передаваясь на икроножные мышцы», — говорит Владимир Животов.

Также в возникновении патологии участвует ещё один важный механизм, отмечает остеопат. «При сдавлении и скручивании черепа в процессе родов натягивается твердая мозговая оболочка. Ее натяжение через особые связки, проходящие между шейными позвонками, передается на мышцы шеи и уходит вниз, на крестец, что создает фон для напряжения мышц ног», — подчеркивает специалист.

«Цыпочки» — это достаточно серьезный симптом, который требует внимания. Он отражает выраженное напряжение мышц и существенное ограничение подвижности в швах черепа, возникшее в результате сильного сдавления черепа младенца в процессе родов.

Можно ли перерасти?

Считается, что ребенок «перерастает» этот симптом. И в самом деле, со временем ребенок начинает ходить опираясь на всю стопу. «Но нога опускается на пятки лишь потому, что у ребенка увеличивается вес, и мышцы-сгибатели стопы не могут постоянно удерживать его на носочке. При этом напряжение в мышцах остается, и даже взрослый человек постоянно его ощущает! Мышцы задней поверхности голени сжаты, растягиваются с трудом, при массаже голени человек ощущает острую болезненность. Ноги быстро утомляются при ходьбе и беге. Таким образом, появившееся вследствие родовой травмы напряжение мышц существует с человеком всю жизнь, если не убрать причины, его породившие», — говорит Владимир Животов.

Как справляться?

Типичная рекомендация — ношение специальной обуви, которая фиксирует стопу в правильном положении, говорит остеопат. Но не всегда он верен, говорит специалист. «Ортопедические ботинки не влияют на работу центров регуляции мышечного тонуса в головном мозге. Что же касается напряжения твердой мозговой оболочки и подзатылочных мышц, то жесткая обувь может только его усилить, и вот почему.

При описанном виде родовой травмы икроножные мышцы получают постоянный импульс от мозга к сокращению. Сократиться и приподнять малыша на носочки — единственный выход для мышц хоть как-то уменьшить напряжение. При ношении жестких ботинок, фиксирующих голеностопный сустав, икроножные мышцы искусственно растягиваются, но импульсы из мозга продолжают поступать. Лишенная возможности сократиться, мышца начинает разрушаться, в ней разрастается соединительная ткань (по сути — рубец), и восстанавливать ее затем приходится с большим трудом. К тому же растущая ножка ребёнка должна получать адекватную нагрузку и иметь возможность свободно двигаться», — говорит остеопат.

Для устранения симптома «цыпочек» нужно восстановить правильное положение костей основания черепа и обеспечить хорошее кровоснабжение подкорковых центров головного мозга, а также расслабить напряженные мышцы тела. Наиболее эффективно для этого остеопатическое лечение в сочетании с ЛФК, говорит Владимир Животов.

Также с проблемой хождения на цыпочках нередко советуют проконсультироваться у невролога. Так как проблема может быть комплексной. И чем раньше начато лечение, тем лучше. Конечно же, при обнаружении такой проблемы у ребенка не стоит заниматься самолечением, следует обязательно посетить врача и получить необходимые клинические рекомендации.

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