Ребенок скрипит зубами во сне: причины, риски и лечение

Бруксизм у детей встречается чаще, чем у взрослых: с этим явлением сталкиваются около 20 малышей в возрасте от года до семи лет. Пик проявлений обычно приходится на период прорезывания молочных зубов и на время их смены на постоянные. Однако если ребенок сильно скрипит зубами во сне, причины могут лежать гораздо глубже, чем просто физиологический дискомфорт от растущих резцов (1, 2).