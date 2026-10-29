Ребенок скрипит зубами во сне: причины, риски и лечение

В обществе бытует множество мифов вокруг этой проблемы. Самый распространенный связывает ночной скрежет с наличием паразитов в организме. Современная доказательная медицина опровергла эту теорию: исследования показывают, что скрежет челюстей и гельминтозы развиваются по разным механизмам и не связаны между собой.
На самом деле механизмы развития бруксизма кроются в особенностях работы нервной системы, стоматологическом статусе и психологическом климате.
В статье подробно расскажем, почему ребенок может скрипеть зубами во сне, чем опасно это состояние, что предпринять для сохранения здоровья малыша и какие специалисты должны участвовать в диагностике.
Что нужно знать родителям о бруксизме:
- самая распространенная теория гласит, что ребенок скрипит зубами во сне из-за того, что организм ищет способ «выпустить» стресс и напряжение, накопившиеся за день. Ночью человек не контролирует свои жевательные мышцы, поэтому они могут самопроизвольно сильно сжиматься и расслабляться (1);
- стоматологи считают, что бруксизм у детей может быть связан с неправильным прикусом, неврологи, что причина — в нарушениях работы головного мозга (2);
- детям, которые сильно скрипят зубами во сне, назначают различное лечение в зависимости от причины: стоматологические каппы, витамины, психотерапевтические практики и мягкие успокоительные.
Почему ребенок скрипит зубами во сне: основные причины
Бруксизм у детей встречается чаще, чем у взрослых: с этим явлением сталкиваются около 20 малышей в возрасте от года до семи лет. Пик проявлений обычно приходится на период прорезывания молочных зубов и на время их смены на постоянные. Однако если ребенок сильно скрипит зубами во сне, причины могут лежать гораздо глубже, чем просто физиологический дискомфорт от растущих резцов (1, 2).
Современная педиатрия и детская неврология выделяют несколько ключевых факторов, провоцирующих ночной спазм жевательной мускулатуры.
Психоэмоциональное перенапряжение
Первая и самая частая группа причин. Нервная система малыша еще незрелая и не всегда успевает переработать огромный массив информации, полученной за день. Новые впечатления, ссоры между родителями, переход в новый детский коллектив, просмотр возбуждающих мультфильмов перед сном — все это накапливается в виде внутреннего напряжения. Ночью, когда кора головного мозга отдыхает, подкорковые структуры продолжают активность, и этот непрожитый стресс находит выход через спазм мышц лица и челюстей.
Стоматологические факторы
Формирование прикуса — сложный процесс. Если у малыша есть аномалии прикуса, неправильное расположение зубов, слишком раннее или позднее выпадение молочных зубов, жевательные мышцы могут работать неправильно (1, 2). Организм пытается интуитивно стереть мешающие контакты, что и приводит к скрежету. А дискомфорт от прорезывания зубов заставляет детей инстинктивно сжимать челюсти, чтобы уменьшить зуд и боль в деснах.
Неврологические особенности
Некоторые дети имеют врожденную повышенную возбудимость нервной системы или перинатальные поражения центральной нервной системы. У таких малышей часто нарушена архитектура сна, они тяжело засыпают, чутко спят и реагируют на любые внешние стимулы. Скрежет зубами в этом случае выступает одним из маркеров поверхностного и беспокойного сна.
Бруксизм часто встречается у детей и подростков с различными нарушениями развития: по данным некоторых исследований, скрежетание и/или сжимание зубов отмечается у 57,6 % детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, у 50,4 % — с расстройством аутистического спектра, у 67,0 % — с церебральным параличом и у 68,2 % — с синдромом Дауна (3).
Нельзя исключать и генетическую предрасположенность. Если в детстве оба родителя страдали от бруксизма, вероятность того, что их потомство унаследует эту особенность строения нервной системы или прикуса, значительно возрастает.
Кроме того, на качество сна и тонус мышц может влиять дефицит некоторых микроэлементов, в частности магния и кальция, а также недостаток витамина D.
Важно: бруксизм не безобиден — он может вызывать целый ряд осложнений:
1. Дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Из-за постоянной перегрузки сустав и окружающие мышцы работают с перенапряжением, появляются щелчки и хруст при движении челюсти, боль в области сустава или уха, скованность при открывании рта, ощущение «заедания» челюсти. Может нарушаться плавность движений нижней челюсти, возникать дискомфорт при жевании и даже асимметрия движений.
2. Головные боли. Во время скрежетания долго напрягаются жевательные и височные мышцы. Это приводит к болям напряжения — ощущению сдавления головы, боли в висках, затылке или области ушей. Часто они появляются утром, после ночных эпизодов бруксизма, и могут повторяться регулярно.
3. Сколы эмали и пломб. Нагрузка на зубы при бруксизме очень велика. Эмаль может трескаться и скалываться, особенно на передних зубах и жевательных буграх. Пломбы, коронки и другие элементы реставрации быстрее разрушаются, откалываются или расшатываются, поэтому их приходится чаще менять и восстанавливать.
4. Повышенное истирание зубов. Зубы постепенно стираются, их жевательные поверхности становятся плоскими. Из-за этого повышается чувствительность к холодному, горячему, кислому и сладкому, меняется высота прикуса, нарушается нормальное пережевывание пищи. Со временем истирание может стать заметным внешне и повлиять на работу сустава.
5. Гингивит и пародонтит из-за частых травм в полости рта. Постоянное давление и микротравмы тканей вокруг зубов способствуют воспалению десен, кровоточивости и обострению заболеваний пародонта.
Что делать, если ребенок скрипит зубами ночью во сне
Если ребенок скрипит зубами во сне, важно не начинать хаотичное лечение без постановки точного диагноза. Первым шагом должен стать внимательный анализ ситуации и создание правильных условий для отдыха.
1. Наладить гигиену сна
Микроклимат в детской комнате играет огромную роль в качестве отдыха и расслабления. Воздух должен быть прохладным и достаточно увлажненным. Оптимальная температура составляет около двадцати градусов Цельсия, а влажность — не менее пятидесяти процентов. Сухой и жаркий воздух пересушивает слизистые оболочки, что заставляет малыша дышать ртом и может провоцировать спазмы.
2. Выстроить вечерний ритуал
За два часа до отхода ко сну необходимо полностью исключить любые экраны. Синий свет от телевизоров, планшетов и смартфонов блокирует выработку мелатонина — гормона сна, что делает нервную систему перевозбужденной. Вместо гаджетов предложите малышу спокойные игры, рисование, чтение книг или совместное обсуждение прошедшего дня в позитивном ключе.
3. Уменьшить дневную эмоциональную нагрузку
Постарайтесь не планировать на вечер развивающие занятия, активные спортивные секции или походы в гости. Последние часы перед сном должны быть посвящены расслаблению. Отлично работают теплые ванны с морской солью, легкий расслабляющий массаж лица, шеи и воротниковой зоны. Массаж помогает снять гипертонус с жевательных мышц и дает сигнал нервной системе о наступлении времени отдыха.
4. Вести дневник сна
Записывайте, в какое время малыш засыпает, когда именно начинается скрежет, как долго он длится и что предшествовало этому событию днем. Эта информация будет полезна для врача, если вам потребуется обратиться за профессиональной помощью. Обратите внимание на то, сопровождается ли скрежет другими симптомами: храпом, остановками дыхания, потливостью, беспокойным метанием в постели.
5. Скорректировать психологический климат в семье
Дети невероятно чувствительны к атмосфере в доме. Если родители часто ссорятся, повышают голос или находятся в состоянии хронического стресса, ребенок впитывает это напряжение. Постарайтесь создать дома обстановку безопасности и предсказуемости. Разговаривайте с малышом, давайте ему возможность выразить свои страхи и тревоги через игру или рисунок.
Если, несмотря на все принятые меры, ситуация не улучшается, а скрежет становится интенсивным и частым, необходимо обратиться к специалистам. Не занимайтесь самолечением и не давайте малышу никакие седативные препараты без назначения врача. Современная медицина обладает широким арсеналом безопасных и эффективных методов помощи.
Лечение при бруксизме во сне у детей
Терапия бруксизма никогда не бывает универсальной. Она всегда строится на устранении первопричины, а не просто на борьбе с симптомом. Подход должен быть комплексным и включать взаимодействие нескольких специалистов.
Для наглядности мы подготовили таблицу, отражающую список специалистов, которых необходимо посетить и их функции в диагностике бруксизма у детей.
|Специалист
|Задача при обследовании
|Педиатр
|Первичный осмотр, исключение острых заболеваний, направление к узким специалистам
|Детский стоматолог
|Оценка состояния эмали, прикуса, исключение стоматологических причин
|Детский невролог
|Оценка работы нервной системы, исключение неврологических патологий
|Детский психолог
|Выявление и проработка скрытых стрессов, тревожности, эмоционального напряжения
|Лор-врач
|Проверка носового дыхания, исключение аденоидов и хронических воспалений
Теперь разберем подробнее, какие методы диагностики применяются в каждом случае, и какое лечение могут назначить специалисты разного профиля.
Стоматологическое направление
Детский стоматолог должен оценить состояние эмали, проверить наличие кариеса, оценить правильность формирования прикуса.
Если скрежет приводит к истончению эмали, появлению микротрещин или повышению чувствительности зубов, врач может рекомендовать специальные защитные конструкции. Однако важно понимать, что ночные защитные каппы применяются только у детей старшего возраста с полностью сформированным постоянным прикусом.
Для малышей дошкольного возраста каппы не используются, так как они могут нарушить процесс естественного роста челюстей и создать риск аспирации. Вместо капп стоматолог может порекомендовать специальные упражнения для жевательных мышц или миофункциональную гимнастику.
Неврологическое направление
Невролог подключается, если бруксизм сопровождается другими нарушениями сна, тиками, энурезом или задержкой речевого развития.
Врач проведет оценку рефлексов, мышечного тонуса и при необходимости назначит инструментальные исследования, такие как электроэнцефалограмма или полисомнография.
Медикаментозное лечение применяется крайне редко и только при наличии серьезных неврологических патологий. Обычно врач ограничивается рекомендациями по приему препаратов магния, витамина D или назначением мягких фитоседативных сборов на основе пустырника и мелиссы.
Психологическое направление
Критически важно для детей, чей бруксизм имеет стрессовую природу.
Детский психолог поможет выявить скрытые тревоги, страхи и внутренние конфликты. Для лечения бруксизма, вызванного этими прининами, хорошо зарекомендовали себя методы арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии. Эти методики позволяют малышу в безопасной форме выплеснуть накопленное напряжение.
Также психолог может провести работу с родителями, обучив их методам активного слушания и конструктивного взаимодействия с ребенком.
Вопросы и ответы
Бруксизм у детей окружен множеством родительских тревог и стереотипов. Некоторые из этих представлений безобидны, другие могут привести к ненужным обследованиям или вмешательствам.
Может ли ребенок скрипеть зубами во сне из-за глистов?
Это распространенное народное убеждение, но прямая причинно-следственная связь не доказана. В отдельных исследованиях сообщается о статистической ассоциации между паразитарными инфекциями и бруксизмом, однако другие работы ее не подтверждают, и современных данных недостаточно, чтобы считать паразитов причиной скрежета.
При подозрении на паразитарную инфекцию ее нужно диагностировать и лечить по показаниям, но дегельминтизация не назначается автоматически для лечения бруксизма.
Нужно ли будить ребенка, если он начал сильно скрипеть зубами?
Резко будить не рекомендуется: пробуждение из глубокого сна может испугать, вызвать дезориентацию и дополнительный стресс. Если эпизоды бруксизма очень частые, громкие или сопровождаются дневной сонливостью и жалобами, это стоит обсудить с врачом.
Помогают ли народные средства, например прикладывание тепла к челюсти?
Теплый компресс на область челюсти перед сном может помочь расслабить напряженные жевательные мышцы и уменьшить дискомфорт. Это вспомогательная симптоматическая мера, она не устраняет причину бруксизма.
Важно: тепло нельзя применять при остром воспалении, отеке или травме в области челюсти и полости рта.
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