Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) в 2025/26 году: что нужно знать

В статье рассказали, когда проходит ВсОШ, по каким предметам, какие у нее этапы и что в итоге получит победитель.

Поговорили с экспертами-педагогами, как нужно готовиться к Всероссийской олимпиаде школьников и что делать, чтобы избежать частых ошибок, из-за которых жюри снижает баллы.