Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) в 2025/26 году: что нужно знать

Что такое Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников, или ВсОШ, — многоступенчатый конкурс для учеников всей страны, который дает возможность одаренным и трудолюбивым ребятам заработать дополнительные баллы для поступления в вузы. На каждом этапе олимпиады есть проходной балл, набрав который участник проходит на следующий уровень.
Цель проведения ВсОШ
Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников определяет ее цели (1). ВсОШ проводят, чтобы:
1. Найти и развить творческие способности учеников и подогреть интерес к научной и научно-исследовательской деятельности.
2. Популяризировать и продвигать научные знания.
3. Отобрать ребят, которые будут представлять Россию на международных конкурсах и олимпиадах.
Что дает участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Диплом призера или победителя ВсОШ дает возможность поступить в вуз на бюджетное место без экзаменов (2). Главное условие — профиль факультета должен совпадать с профилем олимпиады. В этом случае результаты ЕГЭ не рассматриваются.
Кроме этого, призеры и победители ВсОШ имеют следующие льготы:
- 100 баллов по ЕГЭ, если абитуриент поступает в вуз не по основному направлению олимпиады. Например, у школьника диплом призера ВсОШ по русскому языку, но экзамены он сдает на географический факультет. В этом случае придется пройти профильный ЕГЭ по географии, а вот по русскому автоматически засчитают 100 баллов по диплому ВсОШ;
- дополнительные 5–10 баллов к сумме вступительных оценок в зависимости от условий вуза;
- денежный приз для призеров и победителей заключительного этапа ВсОШ. Он определяется властями каждого региона. Например, в Московской области призер заключительного этапа получит 345 тысяч рублей, а победитель — 575 тысяч рублей (3);
- дополнительные стипендии при обучении в университете. Гарантирован грант Президента в размере 20 000 рублей в месяц для призеров и победителей ВсОШ за 10—11-е классы;
- бонусы при обучении в вузе. Информация есть на сайте практически каждого высшего учебного заведения страны в разделе «Для поступающих».
Какие классы могут принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников
На каждом этапе ВсОШ — свои участники. В школьный этап приглашают учеников 5—11-х классов, а в олимпиаде по математике и русскому языку можно участвовать и четвероклашкам. Муниципальный уровень — для учащихся 7—11-х классов, а региональный и заключительный проводят для 9—11-х классов.
По каким предметам проводится Всероссийская олимпиада
ВсОШ проводят по 24 школьным предметам. Рассмотрим их группы подробнее.
Естественные науки
К ним относятся астрономия, биология, география, физика, химия и экология.
Технические науки
Это математика и информатика.
Гуманитарные науки
Сюда входят история, обществознание, экономика и право.
Иностранные языки
В перечень языков для ВсОШ 2025/26 учебного года включены английский, немецкий, испанский, итальянский, французский и китайский.
Филологические науки
Это русский язык и литература.
Также олимпиада проводится по технологии, ОБЖ, физической культуре и искусству (мировой художественной культуре).
Как принять участие в олимпиаде
Чтобы принять участие во ВсОШ, нужно обратиться к своему учителю или педагогу школы, который ответственен за подготовку учеников к олимпиаде. Также в ней могут принять участие дети на семейном и индивидуальном обучении. Для этого нужно обратиться в школу, которая организует госаттестацию для этих категорий учащихся.
Право пройти на следующий этап олимпиады получит тот участник, который набрал проходной балл.
Этапы и даты проведения ВсОШ в 2025/26 учебном году
Олимпиада проводится с сентября 2025 года по апрель 2026 года. У каждого этапа — свои интервалы проведения.
1. Школьный этап
Самый массовый этап олимпиады. В нем принимают участие более 6 млн учеников. Проходит с 16 сентября по 24 октября 2025 года. Задания составлены для учеников 5—11-х классов, а по русскому языку и математике — и для 4-го класса.
2. Муниципальный этап
Во втором этапе каждый год участвуют в среднем 1,5 млн учеников. Задания составлены для 7—11-х классов. Проходит муниципальная олимпиада с ноября по декабрь 2025 года. В ней могут принять участие:
- ученики, которые набрали проходной балл для следующего этапа на школьной олимпиаде;
- победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года.
3. Региональный этап
Третий уровень проходит в январе–феврале 2026 года. Здесь количество участников уже около 100 тысяч человек, а задания разработаны для 9—11-х классов. Список участников состоит из:
- школьников муниципальной олимпиады с проходным баллом на следующий уровень;
- победителей и призеров региональной олимпиады предыдущего учебного года.
4. Заключительный этап
Последний тур олимпиады проходит в марте–апреле 2026 года. В нем принимает участие около 4500 человек каждый год. Финалисты — это:
- участники региональной олимпиады с достаточным проходным баллом;
- победители и призеры заключительного этапа предыдущего учебного года.
Если на региональном этапе участник от субъекта Российской Федерации не набрал нужного количества баллов для продолжения, то на финал может поехать ученик с наивысшим баллом, но не меньше 50% от установленного министерством уровня.
Как подготовиться к олимпиаде
О подготовке к олимпиаде мы поговорили с Еленой Орловой, учителем высшей квалификационной категории по математике и экономике. Она уже 15 лет готовит детей к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам:
— Однозначно могу сказать, что способность к решению олимпиадных задач по математике — это сродни таланту в искусстве. Ребята, которые хорошо с ними справляются, не всегда успешные ученики в стандартном понимании. И наоборот, не все отличники могут похвастаться высокими баллами на олимпиаде. Рекомендую пробовать свои силы как можно раньше, желательно с 4-го класса. Если есть задатки, нужно «нарешивать» типовые задачи, учиться нестандартно мыслить.
Также Елена Орлова дала несколько советов будущим победителям ВсОШ:
- Ознакомьтесь с условиями участия и критериями проверки. Готовиться проще, когда знаешь, чего от тебя ждут.
- Участвуйте в разных олимпиадах по своему предмету. Это разовьет умение работать с различными задачами и критериями, а также станет дополнительной тренировкой.
- Не переутомляйтесь: соблюдайте режим, правильно питайтесь, уделяйте время отдыху и физическим нагрузкам.
- Время от времени готовьтесь к олимпиаде вместе с единомышленниками. Одна голова хорошо, а две найдут оригинальный подход к решению и вовремя обнаружат ошибку.
- Тренируйтесь решать задачи разной сложности. Для подготовки пригодятся варианты олимпиад прошлых лет или сборники задач. Не забывайте про учебники: школьных будет мало, но можно обратиться к вузовским.
- Педагог поможет составить план подготовки и разъяснить непонятные моменты. Но не стоит забывать о самостоятельной работе. Занятия будут продуктивнее, если приходить к репетитору с конкретными вопросами.
Частые ошибки в математических задачах
— Главное в решении задач олимпиадной математики — правильное прочтение условия и выбор оптимального способа решения, — прокомментировала Анна Жадан, методист по математике школы «ИнтернетУрок». Также эксперт выделила основные ошибки, которые допускают участники при решении олимпиадных задач.
1. Неверное понимание условия задачи
Школьники спешат приступать к решению, не успевая до конца вникнуть в задачу. Из-за этого есть риск, что ученик будет искать не то, что нужно, и в итоге придет к неправильному ответу. Например, есть задача найти минимальную сумму граней куба. Чтобы сэкономить время, ученик пишет в ответ первую сумму, которую рассчитал, пропустив условие минимальности этой суммы. В результате время потеряно и ответ неверный.
Совет: читайте условие задачи несколько раз, ищите ключевые слова и факты. Перескажите задачу своими словами, чтобы убедиться, что все правильно поняли.
2. Неполный охват всех возможных случаев
Нередко требуется рассмотреть различные варианты развития событий или найти общее решение для большего числа ситуаций. Пропуск хотя бы одного может привести к неполному решению.
Совет: продумывайте все возможные сценарии развития, прежде чем приступать к решению. Ищите общую закономерность, которая позволит распространить решение на большее число ситуаций.
3. Невнимательность при вычислениях
Олимпиадные задачи — это множество математических операций, связанных друг с другом. Даже незначительная ошибка может испортить весь ход решения.
Совет: перепроверяйте промежуточные результаты, если это возможно.
4. Недостаточная формализация
Иногда школьники знают, как решить задачу, но не могут четко изложить это на бумаге. В результате эксперты жюри не понимают логику решения и снижают баллы.
Совет: тренируйтесь в формализации решений, используя четкие математические обозначения, логические связки и пошаговые объяснения.
5. Неправильный выбор стратегии
Олимпиадные задачи могут иметь различные подходы к решению, и не всегда первая пришедшая в голову идея оптимальная. Школьники могут упускать более эффективные методы из-за недостатка опыта.
Совет: потратьте несколько минут на поиск разных стратегий решения: вдруг найдете самую быструю? При подготовке к олимпиаде решайте задачи разными способами, чтобы понять их плюсы и минусы и сделать правильный выбор на олимпиаде.
Как узнать результаты
В большинстве субъектов Российской Федерации есть региональный оператор олимпиады. Если его нет, то информация о ВсОШ размещается на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта в сфере образования. Также итоги олимпиады можно найти на официальном сайте в разделе «Олимпиада в субъектах Российской Федерации».
