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Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики

Взятый чиновниками тренд на развал образования усугубляется популизмом некоторых политиков

Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Чиновники решили порадовать российских первоклассников — прибавить им свободного времени.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в письме, подготовленном Министерством просвещения РФ.

В пока еще действующих рекомендациях введение домашних заданий для первоклашек допускается, однако должно происходить постепенно. И на их выполнение ребенок должен тратить не более одного часа в день. Теперь этот час обязательной «домашки» должны убрать.

Для учащихся других классов прежние нормативы сохраняются. Во вторых-третьих классах домашняя работа должна занимать не более 1,5 часа в день, в четвертых-пятых — двух часов и т. д.

Стоит напомнить, что еще в начале июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о необходимости изменения формата домашних заданий в школах, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект, к помощи которого всё чаще прибегают учащиеся.

По мнению чиновника, ИИ стал настоящим вызовом для среднего и высшего образования.

Нелепой, непродуманной и антипедагогической называет отмену домашних заданий у первоклашек заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

— Эту затею можно назвать разрушительной. Основа педагогики образования — это повторение, тренаж, пусть рутинный, достаточно механичный, но необходимый. Это составляющая педагогики.

Конечно, все должно быть умеренно, нужно сочетать разные виды подачи и освоения учебного материала.

Но радикальная отмена домашних заданий, без всякого тестирования, которая вводится уже через полтора месяца, является элементом очередной атаки на образование.

«СП»: Какие объяснения такого решения дают чиновники? Просьбами родителей, перегруженностью детей, отсутствием времени у педагогов?

— Объясняют, что называется, своими казёнными формулировками, поскольку официальными лицами, Госдумой задан соответствующий тренд. Говорят, что требуется освободить утомлённого ребёнка от домашних заданий. Что, мол, он устает, перегружен.

А в последнее время часто стали говорить, что искусственный интеллект все сделает за детей. И зачем тогда, мол, домашние задания?

При этом многие педагоги говорят, что при нормальной проверке домашнего задания вполне можно определить: выполнил его искусственный интеллект или ребёнок.

«СП»: Учителя не проведешь.

— Здесь ведь вопрос о кадрах. И в желании педагога разобраться. Скажем, если задание выучить стихотворение наизусть, ученик выходит к доске и с выражением рассказывает. Здесь никакой искусственный интеллект за него не выучит.

«СП»: А переутомление детей?

— Действительно, ученики стали переутомляться. Но по другим причинам, которые официоз просто игнорирует. Программа излишне усложнена. Дети измучены различными факторами — домашней обстановкой, безденежьем родителей, порой отсутствием у семьи нормального жилья, когда у школьника своего угла дома нет, где бы он мог нормально делать уроки.

Все эти обстоятельства нередко становятся причинами семейных скандалов. Но чиновники говорят, что все дело в перегрузке знаниями и наступлении эры искусственного интеллекта, поэтому следует отказаться в первом классе от домашних заданий.

«СП»: Может, это всего лишь популистский ход перед выборами в Госдуму? А потом столь сомнительное новшество быстро отменят?

— Знаете, уже на протяжении ряда лет мы наблюдаем вал инициатив, таких нелепых, не апробированных, мутных. Это первый момент, не связанный с какой-то предвыборной кампанией.

Второй состоит в активизации некоторых политиков в связи с предстоящими выборами. Скажем, одна партия предложила уравнять оплату сотрудников пункта приемов экзаменов по всей России.

Почему только их, а не оплату труда педагогов по всей стране вообще, причем поднять до московского уровня? Как видим, просто выдираются куски из общей системы и на их основе выдвигаются какие-то инициативы. Ясно, что здесь работают механизмы предвыборной агитации.

И мы видим соединение двух линий. Одна — общий тренд на разрушение образования, вторая — сомнительные новшества, предлагаемые подчас с политическими целями. Кто эти тренды поддерживает? Чиновники, коммерсанты, может, кто-то еще…

«СП»: С целями, не имеющими отношения к действительности.

— Никак. Что касается возможной последующей отмены, трудно сказать. Иногда деструктивные идеи продвигают, но потом, к счастью, забывают ввести. Но порой бывает так, что непонятные рыхлые новации забывают отменить.

И они словно повисают в пространстве, всплывают в документах. Если их можно игнорировать — педагоги, конечно, так и делают. Но так бывает не всегда. Иногда нелепица остаётся грузом на плечах школы, администрации, педагогов, учеников и родителей. И они вынуждены тащить эту ношу.

«СП»: Есть ли надежда, что до начала учебного года чиновники не подкинут педагогам неприятных сюрпризов? Не испортят праздник 1 сентября?

— Надеяться на это, конечно, можно. Но я сомневаюсь, что до 1 сентября ничего подобного не появится. Лето в разгаре, но я почти уверен, что нам еще подкинут нечто малоприятное.

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образование