Здоровы домашние животные – здоровы дети

Собаки и кошки,



которые также могут быть носителями сальмонелл (см. раздел рептилии). Кампилобактер – наиболее распространенная бактериальная причина гастроэнтерита во всем мире. Как правило, человек заражается не от домашних животных, а при употреблении в пищу зараженного сырого или плохо приготовленного мяса, или при питье не пастеризованного молока.



Возбудитель живет в кишечнике здоровых сельскохозяйственных и диких животных и птиц.



Инфекция часто встречается у молодых животных, особенно щенков и котят. Они могут подхватить ее при потреблении не до конца приготовленного



мяса птицы или зараженных продуктов животного



происхождения, или при питье воды, содержащей фекалии.



Тесный контакт между владельцами и собачьей и кошачьей шерстью. Диарея, часто с кровью, сильные спазмы желудка, а иногда и высокая температура. Обратитесь к врачу.



Люди с этой инфекцией могут иметь тяжелое течение заболевания.



Инфекция кампилобактер является известным возбудителем синдрома Гийена-Барре. Тщательно мойте руки после контакта с животными и их фекалиями.



Щенков или котят при диарее необходимо показать ветеринару



для назначения надлежащего лечения.



Практикуйте тщательную гигиену рук и обработку пищевых продуктов, особенно сырой птицы. Готовьте любое мясо очень тщательно.



Пейте пастеризованное молоко и воду только из надежных источников.

«Болезнь кошачьих царапин» – бактерии (бартонеллез), вызывающие инфекции кожи. Кошки, в первую очередь котята, носят инфекцию под когтями и в слюне. (Они заражаются инфекцией от блох.)



Так как когти у кошки тонкие и острые, через их царапины бактерии могут попасть под кожу человека.



Инфекция также может передаваться через слюну при укусе с повреждением кожи.



Собаки также могут носить и передавать «болезнь кошачьих царапин». Распространенная инфекция кожи, в основном у детей и молодых людей, иногда сопровождается отеком гланд и/или жаром.



Серьезные осложнения встречаются редко. Следите за тем, чтобы у вашей кошки не было блох.



Отучайте кошку царапаться и запрещайте детям грубо играть с питомцем. Никогда не оставляйте маленького ребенка наедине с домашним животным.



Тщательно промывайте царапины мыльной водой.



Обратитесь к врачу, если на месте царапины кожа краснеет и воспаляется или если у вас увеличиваются гланды.

Криптоспоридия – паразит, который вызывает очень заразное заболевание кишечника. Многие млекопитающие (включая человека), птицы и рептилии выделяют вместе с фекалиями микробы (так называемые ооцисты), которые инфицируют людей.



Эти ооцисты устойчивы к обработке (например, к хлору в питьевой воде). Зараженные источники воды и плавательные бассейны могут вызвать обширные передающиеся через воду вспышки заболеваний, и так называемую «диарею путешественников».



Крупный рогатый скот, собаки и кошки, морские свинки, мыши и животные, которых можно трогать в зоопарках (например, олени, ламы, альпаки) могут передать инфекцию человеку.



Она также может передаваться от человека к человеку и через пищу (например, в детских садах или учреждениях). Частая, не кровавая, водянистая диарея. Рвота и повышение температуры более распространены среди детей.



Может иметь серьезный и даже смертельный характер для людей с сильно ослабленной иммунной системой Мойте руки сами и следите, чтобы дети мыли руки после контакта с животными.



Убедитесь в безопасности вашего источника питьевой воды. Кипятите воду, по крайней мере одну минуту, если у вас есть сомнения.



Люди, страдающие диареей, не должны использовать для оздоровления бассейны и озера

Гиардия – паразит, который приводит к заражению пищеварительного тракта. Живет в желудочно-кишечном тракте многих диких и домашних животных (например, бобров, ондатр, морских котиков, крупного рогатого скота, коз, лам и свиней), не проявляя себя.



Люди обычно заражаются при питье неочищенной воды, или путем передачи инфекции от человека к человеку (например, учреждениях по уходу за детьми), но фекалии зараженных собак и кошек также могут загрязнять источники воды.



Даже здоровые собаки и кошки могут быть носителями этого паразита, хотя диарея особенно часто встречается у щенков. Распространенные синдромы это водянистая диарея и сильные спазмы желудка.



Может иметь очень серьезный характер для людей с ослабленной иммунной системой и привести к эпидемии. Мойте руки сами и заставляйте детей мыть руки после контакта с с/х и домашними животными.



Домашних животных с диареей следует показывать ветеринару для надлежащего лечения.



Убедитесь в безопасности вашего источника питьевой воды.



Люди, страдающие диареей, не должны использовать для оздоровления бассейны и озера.

Бешенство – вирус, который атакует мозг. Бешенство чаще всего встречается у лисиц, скунсов, летучих мышей и енотов. Домашние животные могут заражаться бешенством через слюну при укусах диких животных.



Люди заражаются бешенством от укусов зараженных животных (обычно собак). Иммунизацию можно делать после укуса, и врач решает, нужно ли вводить вакцину от бешенства.



Бешенство это не очень распространенный вирус, однако, для животных он всегда заканчивается смертельным исходом. Вакцинируйте домашних животных против бешенства. Не прикасайтесь к диким животным.



При укусе животного, которое ведет себя странно, бездомного или дикого животного, или любом контакте с летучей мышью необходимо консультироваться с доктором и докладывать об инциденте местные органы здравоохранения.

Стригущий лишай (дерматофития) – различные виды грибков, которые могут вызывать сыпь, высыпание. Сельскохозяйственные, домашние и дикие животные могут переносить споры грибов на коже или волосах.



Кошки и собаки (особенно котята и щенки) чаще всего являются носителями и могут не демонстрировать никаких симптомов заражения, особенно в семьях с несколькими домашними животными или приютах.



При прикосновении или поглаживании животного инфекция может передаться человеку. Стригущий лишай вызывает зудящую сыпь на коже тела или головы.



Ему, как правило, больше подвержены дети.



При любых подозрениях о наличии лишая у ребенка обращайтесь к врачу. Мойте руки сами и заставляйте детей мыть руки после контакта с домашними животными.



Не прикасайтесь к животным с проплешинами.



При появлении кожной сыпи домашних животных следует показать к ветеринару для назначения надлежащего лечения.

Круглый глист (токсокароз или личинки нематоды, мигрирующие в тканях организма хозяина) – паразиты, которые могут инфицировать кишечник или глаза. Круглые глисты распространены у собак и кошек (особенно у щенков и котят), а их яйца присутствуют в почве там, где собаки и кошки испражняются.



Круглые глисты заражают людей, если их яйца попадают внутрь организма (например, маленький ребенок съел землю или песок, или сырой, немытый овощ). У большинства людей отсутствуют какие-либо симптомы.



В серьезных случаях круглые глисты могут путешествовать по всему организму и приводить к повреждению внутренних органов, в том числе глаз. Своевременно избавляйтесь от отходов жизнедеятельности домашних животных.



Не позволяйте ребенку есть землю или песок.



Мойте руки после того, как вы брали в руки почву и перед едой.



Накрывайте детскую песочницу, когда ею не пользуются.



Попросите ветеринара проводить регулярную профилактику от глистов у ваших домашних питомцев (особенно молодых).

Токсоплазмоз – вызывается паразитарным простейшим. Большинство людей заражается при употреблении в пищу сырого или плохо приготовленного мяса и очень редко при случайном потреблении песка или почвы, загрязненной кошачьими фекалиями.



Большинство теплокровных животных являются носителями этого паразита, но только кошки выделяют микробы (так называемые ооцисты) в фекалиях, которые вызывают инфекцию у человека.



Кошки обычно получают эту инфекцию при употреблении в пищу инфицированных грызунов или плохо приготовленного в домашних условиях мяса. Жар, чувство общего нездорового опухания гланд.



Первая инфекция во время беременности может вызывать врожденные дефекты у новорожденного, проблемы развития или выкидыш.



У людей с серьезно ослабленной иммунной системой, инфекция может привести к потенциально опасным для жизни заражениям мозга. Кормите кошку специальным кормом для кошек, а не обрезками сырого мяса.



Ежедневно выносите кошачий туалет – недавние фекалии не содержат живых паразитов.



Если вы беременны, избегайте действий, которые могут привести к случайному прикосновению к кошачьим фекалиям (например, замена кошачьего туалета). Надевайте перчатки и тщательно мойте руки, если вы все же должны этим заниматься.



Мойте руки и заставляйте мыть руки детей после работы в саду, игры в песочнице или чистки кошачьего туалета.



Накрывайте детскую песочницу, когда ею не пользуются.



Тщательно мойте фрукты и овощи, не ешьте сырого или не до конца приготовленного мяса и мойте руки после обработки сырого мяса.

Птицы также могут носить и передавать, кампилобактер, гиардии, стригущий лишай (см. кошек и собак выше), салмонеллу (см. рептилий, ниже). Орнитоз (хламидофилы или попугайная лихорадка) – бактерии, которые могут вызвать пневмонию. Заражение происходит при вдыхании фекальной пыли или при контакте с пометом, глазными, клювными выделениями птиц: диких (например, голубей), ручных (например, длиннохвостых попугаев, волнистых попугаев, попугаев ара и других) и домашних (например, индюков). Респираторные симптомы, жар, головная боль. Серьезные осложнения встречаются редко.



Инфекции у детей встречаются редко. Не подвергайте домашнюю птицу контактам с другими птицами.



Держите клетку птицы в чистоте, избегайте разбрасывания птицей мусора.



Тщательно мойте руки водой с мылом после контактов с птицей, птичьими гнездами или клеткой.



Не целуйте домашних птиц.



Приобретайте птиц в надежных магазинах

Хорьки могут носить и передавать бешенство, кампилобактер, стригущий лишай и сальмонеллу.

Кролики могут носить и передавать, бешенство, стригущий лишай и сальмонеллу.

Грызуны также могут носить и передавать кампилобактер, гиардию, бешенство, стригущий лишай, сальмонеллу. Хантавирус – вирус, распространенный у грызунов (например, у белоногих хомячков), который может атаковать легкие Заражение происходит при контакте с инфицированными грызунами, их пометом или гнездами, или при вдыхании вирусных частиц из испарений мочи, экскрементов или слюны грызунов. (Собака или кошка не передают Хантавирус от грызуна к человеку.) Гриппоподобные симптомы, включая головную боль, боли в мышцах, повышение температуры, а также одышку и другие серьезные симптомы.



Может быть фатальным.



Инфекции могут носить более мягкий характер у детей Предотвращайте появление грызунов в вашем доме. Дезинфицируйте ловушки между использованиями.



Не используйте веник или пылесос для очистки зараженных областей. Проветривайте (обеспечивайте приток свежего воздуха) перед чисткой, затем смачивайте помет дезинфицирующим средством и надевайте резиновые перчатки и защитную маску для лица.



Не разбивайте лагерь и не спите в местах, зараженных грызунами.



Не ловите живыми диких мышей и не держите их в качестве домашних животных