Как обезопасить ребенка в интернете?

Современные дети осваивают новые технологии гораздо быстрее нас. Для них включить и установить игру на планшете порой проще, чем научиться есть ложкой и вилкой. Помимо прочего, у школьников и подростков сейчас немалая часть жизни проходит онлайн: социальные сети, форумы, мессенджеры. Но далеко не всегда подобные навыки безопасны для ребенка.

Помимо того, что с помощью интернета мы всегда можем найти нужную информацию, учебные материалы, иллюстрации, интересные и полезные лекции, не стоит забывать и о том, что часть контента непригодна для юных компьютерных гениев. Какие же опасности подстерегают наших детей онлайн?

1. Самая распространенная и несущая, по сути, наименьший вред конкретно ребенку – это вирусы и вредоносные программы, которые тот может по неосторожности скачать и загрузить на компьютер. Это грозит тем, что все данные компьютера будут удалены или повреждены, а на восстановление потребуется много времени и денег.

​2. Еще одна опасность, подстерегающая в интернете, это заражение через пиринговые сети. Такой ход используют мошенники для того, чтобы получить доступ к компьютеру: посторонние лица могут изучить и скачать данные, не имея к нему физического доступа, причем вычислить такое «проникновение» будет не так-то и просто.

3. К сожалению, интернет-среда позволяет злоумышленникам оставаться инкогнито и примерять на себя разные «добрые» маски. При общении в Сети далеко не всегда можно быть уверенным в том, что собеседник на другом конце провода действительно ровесник, одноклассник или совершенно безобидный друг по переписке. Часто бывает так, что именно благодаря интернету педофилы и маньяки ищут своих жертв и после «выманивают» их в реальную жизнь или же «делятся» знаниями и информацией, не пригодной для детей.

4. И к слову об информации. Получить доступ к сайтам с не подходящим для детей контентом, с опасной и разрушающей психику информацией очень просто. Всплывающее окно «Подтвердите, что вам есть 18 лет» – часто единственное препятствие, и проверять введенную информацию никто не будет. Поэтому любой ребенок с помощью поисковых систем может легко находить то, к чему он не готов ни морально, ни психологически.

5. Также соблазном для ребенка может служить и приобретение тех или иных товаров в интернет-магазинах, особенно если ваша кредитная карта привязана к аккаунту (например, как в случае с AppStore). Покупка может быть совершена необдуманно, потому что не всегда дети понимают, что виртуальные деньги – очень даже реальны, и будут списаны с вашего счета в ту же минуту, а получить «покупку» можно далеко не сразу или вообще не получить, попавшись на удочку мошенников.