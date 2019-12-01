5 качеств, которые надо развивать в ребёнке, чтобы он вырос хорошим человеком

Хотите вырастить из своего ребенка действительно хорошего человека? Тогда вам стоит уделить внимание формированию следующих пяти качеств.

1. Доброта

Быть действительно добрым сложно. Ведь не каждый ребенок в состоянии отличить настоящую доброту от лицемерия. Это прекрасное качество можно воспитать в малыше только личным примером собственных родителей.

  • Постоянно демонстрируйте доброе отношение к окружающим, не ленитесь говорить ребенку, что в мире множество людей, которые ждут нашей помощи и поддержки.
 
Настаивайте, что проходить мимо беды другого человека – это настоящее преступление.
  • Домашний питомец – отличный способ развить в ребенке умение заботиться о других, проявлять любовь и привязанность.

2. Честность

Без честности нельзя говорить о порядочности. Это очень важная черта характера, которую важно развить в будущем взрослом члене общества.

Почему дети врут? Начинается все с малого: «ложь во благо» в исполнении родителей, слишком авторитарная система воспитания – вот главные причины того, что в семье растет маленький «Барон Мюнхгаузен».

ВНИМАНИЕ! Если ребенок никогда не будет сталкиваться с тем, что вы обманываете, если ему не придется изворачиваться, чтобы избежать сурового наказания за малейшую провинность, то ему и в голову не придет врать окружающим.

3. Ответственность

Частая ситуация в семьях, когда мама живет ради своего отпрыска и шагу не дают ему ступить без постоянного контроля. А как по-другому, ведь он слишком мал, чтобы самостоятельно что-то сделать. Детка растет, а философия родителей не меняется.

Поэтому к подростковому возрасту в семье сформировался безответственный инфантил, который не в состоянии управлять собственной жизнью без чужой помощи.

Позвольте отпрыску совершить ошибки, брать на себя ответственность за отметки, поступки и слова. Только так можно сформировать у ребенка обязательность.

4. Трудолюбие

Реалии таковы, что сегодня мало кто хочет работать. Если вы спросите у нынешней молодежи, кем они хотят стать, то с удивлением услышите ответ: «Видеоблогером». Знаете почему? Потому, что можно не ходить на работу и при этом получать огромные деньги, практически не прикладывая усилий.

  • Прошли те времена, когда трудиться было почетно. Особенно это сложно, если авторитетные для малыша взрослые делятся подобными мыслями.
 
Приучайте свое чадо к элементарным трудовым навыкам: мытью посуды, влажной уборке помещения, выгулу собаки. Именно так, маленькими шагами и развивается трудолюбие.

5. Уважение

Развивайте в карапузе уважительное отношение к другим людям и самому себе.

  • Начните с того, что перестаньте обсуждать в присутствии отпрыска придирчивого педагога или докучливую соседку.
  • Формируйте в нем вежливость, учите правильно обращаться к пожилым людям, одногодкам. Ведь именно эти дети через несколько лет будут принимать решение, уступать ли вам место в троллейбусе.

А какие черты характера нужно развивать у детей по вашему мнению?

