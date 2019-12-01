5 качеств, которые надо развивать в ребёнке, чтобы он вырос хорошим человеком

1. Доброта

Быть действительно добрым сложно. Ведь не каждый ребенок в состоянии отличить настоящую доброту от лицемерия. Это прекрасное качество можно воспитать в малыше только личным примером собственных родителей.

Постоянно демонстрируйте доброе отношение к окружающим , не ленитесь говорить ребенку, что в мире множество людей, которые ждут нашей помощи и поддержки.

Настаивайте, что проходить мимо беды другого человека – это настоящее преступление.

Домашний питомец – отличный способ развить в ребенке умение заботиться о других, проявлять любовь и привязанность.

2. Честность

Без честности нельзя говорить о порядочности. Это очень важная черта характера, которую важно развить в будущем взрослом члене общества.

Почему дети врут? Начинается все с малого: «ложь во благо» в исполнении родителей, слишком авторитарная система воспитания – вот главные причины того, что в семье растет маленький «Барон Мюнхгаузен».

ВНИМАНИЕ! Если ребенок никогда не будет сталкиваться с тем, что вы обманываете, если ему не придется изворачиваться, чтобы избежать сурового наказания за малейшую провинность, то ему и в голову не придет врать окружающим.

3. Ответственность

Частая ситуация в семьях, когда мама живет ради своего отпрыска и шагу не дают ему ступить без постоянного контроля. А как по-другому, ведь он слишком мал, чтобы самостоятельно что-то сделать. Детка растет, а философия родителей не меняется.

Поэтому к подростковому возрасту в семье сформировался безответственный инфантил, который не в состоянии управлять собственной жизнью без чужой помощи.

Позвольте отпрыску совершить ошибки, брать на себя ответственность за отметки, поступки и слова. Только так можно сформировать у ребенка обязательность.

4. Трудолюбие

Реалии таковы, что сегодня мало кто хочет работать. Если вы спросите у нынешней молодежи, кем они хотят стать, то с удивлением услышите ответ: «Видеоблогером». Знаете почему? Потому, что можно не ходить на работу и при этом получать огромные деньги, практически не прикладывая усилий.

Прошли те времена, когда трудиться было почетно. Особенно это сложно, если авторитетные для малыша взрослые делятся подобными мыслями.

Приучайте свое чадо к элементарным трудовым навыкам: мытью посуды, влажной уборке помещения, выгулу собаки. Именно так, маленькими шагами и развивается трудолюбие.

5. Уважение

Развивайте в карапузе уважительное отношение к другим людям и самому себе.

Начните с того, что перестаньте обсуждать в присутствии отпрыска придирчивого педагога или докучливую соседку.

Формируйте в нем вежливость, учите правильно обращаться к пожилым людям, одногодкам. Ведь именно эти дети через несколько лет будут принимать решение, уступать ли вам место в троллейбусе.

А какие черты характера нужно развивать у детей по вашему мнению?