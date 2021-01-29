Смертельный дистант. Честное расследование о разрушении образования и бедах наших детей

Дистанционное образование, введённое на фоне пандемии коронавируса, оказалось слишком серьёзным испытанием для наших детей. Новая реальность, в которой нет ни одноклассников, ни учителей, ни книг, ни тетрадей, показала свои первые результаты. Дистанционка начала убивать, и это не преувеличение. Кто ответит за искалеченное поколение?

"Мы спасаем детей от коронавируса, но убиваем их другим способом", – говорят родители. И это действительно так. "Подростковый суицид во время карантина", "Школьница пыталась уйти из жизни", "Дистанционное обучение стало убивать детей" – такие заголовки новостей не для слабонервных. Корреспондент Царьграда Анна Вавилова нашла жертв удалёнки и поговорила с каждым и каждой, чтобы показать, какие риски кроются при внедрении эксперимента повально.

Так, в Москве школьница попыталась покончить с собой из-за дистанционного обучения. Её сломила паника: из-за ЕГЭ, пандемии, давления родителей и учителей, а также из-за "удалёнки".

Я перестала посещать этот дистант, на меня начали давить учителя. […]. Тяжело вспомнить вообще хоть что-то, потому что все дни сплелись в один. Ты живёшь, и это как будто одни сутки. Ты просто спишь, просыпаешься, ничего не происходит, – поделилась девочка.

Спасая детей

У Лены своя рок-группа. Стихи для песен пишет сама. До сих пор они полны боли и слёз, несмотря на то, что девушка всё-таки справилась с личным кризисом. Умная, талантливая, ироничная, иногда даже слишком. Невозможно осознать, что этой девушке не хотелось жить. Но она действительно планировала самоубийство и даже выбирала футболку, в которой она это сделает.

По словам Лены, из-за того, что она долго просидела в четырёх стенах, дни просто сплелись в один бесконечный. "Ты живёшь, и это как будто одни сутки. Ты спишь, просыпаешься и ничего не происходит".

По словам главы движения "Родители Москвы" Илоны Меньковой, сложившаяся ситуация, ставшая общей бедой, заставила родителей объединиться. А началось всё с небольшого чата в WhatsApp, который вскоре перерос в несколько больших групп в соцсетях, в которых к Илоне уже присоединились тысячи родителей.

Происходит странное. Нашим детям подсовывают суррогат вместо обучения. Фактически дети уже полгода – давайте будем честными – не учатся. Одни делают вид, что учат, другие – что учатся.

Полгода хватило, чтобы сломать всю систему образования и превратить школу в очередной цифровой сервис. Родителям говорили, что это дистант – это лишь на пару недель. Когда обман вскрылся, люди начали выходить на митинги. На одном из них Илона Менькова озвучила очень настораживающие данные:

"Нам говорят, что дистанционка – это временно, но стало известно, что в бюджете Москвы на 2021 год заложено около 50 млрд рублей по разным статьям на цифровизацию образования".

https://vk.com/video-75679763_456259881

Дистанционки не будет, но...

Детей усаживают за компьютеры. И этот проект в одночасье и добровольно никто сворачивать не собирается – слишком долго планировали и готовили эту цифровизацию всех образовательных процессов. Вот что об этом рассказала в беседе с Царьградом юрист, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр:

Проект "Форсайт-2030" появился в России в 2010 году. Там же говорилось о том, что в период с 2022 по 2030 год запланирован слом традиционных образовательных систем. Обозначены две точки: 2025 год – университет для миллиарда, концентрация рынка трансляции знаний и образовательный империализм. Затем – развитие цифрового тьютерства и нейроинтерфейсов. К 2035 году запланировано сделать искусственный интеллект наставником. Отомрут общеобразовательная школа, исследовательский университет и текст как доминирующая форма знаний и коммуникаций.

То есть реформаторами-глобалистами предусмотрено исчезновение учителя, класса, учебника, текста как такового. Зачем и кому это может быть нужно?

Вот интересный документ, с которым стоило бы познакомиться поближе. Называется он "Будущее образования: Глобальная повестка". А в разделе "Основные вопросы, обсуждаемые в рамках доклада" читаем:

Какие секторы нового рынка образования будут наиболее перспективными и какие типы новых бизнес-проектов могут оказаться наиболее востребованными? Образование – это "нераспакованная" отрасль на многие миллиарды долларов, и первые, кто в неё пойдёт, получают шанс захватить этот огромный рынок.

Что скрывается здесь, какие финансовые интересы? Вот что рассказал об этом в студии "Первого русского" руководитель общественной организации "Родительский отпор" Николай Мишустин:

Стоимость электронных учебников – 50 рублей. В бумажном варианте учебники для первого класса стоят 2,5 тысячи. И как это всё насаждается? Все регионы в долгах, приходит банкир, не будем говорить какой, вот эту дельту от 2,5 до 50 рублей в общественных фондах, они к этому присасываются. Вот сейчас в Москве около 2 тысяч школ. В каждом классе поставили интерактивную доску. Каждая из них стоит миллион, и в 2 тысячи школ её купили.

А вот ещё цитата из документа, который упоминался выше: "Массовые навыки будут передаваться за счёт автоматизированных решений, живое обучение будет носить премиальный характер, оценки выходят за рамки системы образования".

И всё это очень что-то напоминает. Что? Выступления главы Сбера, господина Германа Грефа:

Одна из моих целей, личных – убить экзамены… Онлайн будет использоваться, но образование будет совершенно другим. И методы будут другими. Нам нужно успеть поменять модель образования. Причём это нужно было делать ещё вчера, ну хотя бы сегодня надо начинать это делать… напихивание детей огромным количеством знаний.

Такие игры

Документ под названием "Будущее образования: Глобальная повестка" словно писан с выступлений главы Сбербанка. В главе "Тотальность игры" говорится:

"На наших глазах наступает эпоха тотальной игры. По мере того, как процесс геймификации охватывает всё больше сторон человеческой жизни, можно сказать, что любая геймифицированная практика начинает превращаться в образование".

А вот что говорит господин Греф: "Расширенная реальность, виртуальная реальность, геймификация, связь навыков с реальностью – это то, что необходимо внедрять в школе".

По словам учителя математики Александра Шевкина, всё это – "околонаучный бред":

Подлое разрушение образования невозможно обосновать научно. А документ подаётся именно как научная разработка. И, кстати говоря, за счёт средств государственного бюджета.

В отношении образования и наших детей в подобных прогрессивных документах появляются такие термины, как "новая нефть" или "человеческий капитал 2.0", дети превращаются в нечто неодушевлённое. В конце 2019 года благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" разработал школьную цифровую платформу. Уже началось её масштабное тестирование в школах пяти российских регионов. Касается это не только средней школы. Вместо того чтобы участвовать в практических занятиях, в дискуссиях, в жизни студенческих союзов, общаться с преподавателями, ученики вузов сидят, уставившись в экран, и при этом зачастую продолжают платить колоссальные деньги. Касается это не только средней школы.

Всё это – испытание для детей, для родителей, для педагогов. Сколько тех, кто понимает разрушительные, необратимые последствия этой цифровой диверсии против наших детей? Миллионы. Сколько тех, кто решился бороться? К сожалению, пока единицы. Но деятели от Сбербанка не привыкли слышать людей. Миллиарды выделены, процесс запущен. А кто защитит детей от этой беспощадной машины, превращающей их в средство извлечения прибыли, которой плевать на их сердца и души, образ мысли, психику, здоровье, в конце концов?

Сегодня мы видим, что коронавирус стал предлогом для внедрения планов, которые должны были реализовать в любом случае. И тут сразу вспоминается известное высказывание Германа Грефа, который всерьёз заявлял: ломать систему образования надо было ещё вчера... Что остаётся обеспокоенным родителям и педагогам? Торопиться, чтобы выиграть в этой войне и спасти детей.