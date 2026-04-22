Почему у планет разный цвет: простое объяснение для детей

Почему у планет разный цвет — вопрос, который часто возникает, когда ребенок смотрит картинки Солнечной системы. Одна планета кажется красноватой, другая — голубой, третья — желтой или серой. Может показаться, будто их просто раскрасили в разные цвета для красоты. Но на самом деле цвет планеты зависит от того, из чего она состоит, есть ли у нее атмосфера, какие газы и пыль ее окружают и как на нее падает солнечный свет.