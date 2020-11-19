Нормальные школы для элиты: Остальным дистанционка

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Когда хорошим делом занимаются корыстные политиканы, они могут отпугнуть честных людей. Нельзя позволить новоявленным вождям протеста дискредитировать саму идею беспощадной борьбы с дистанционным обучением.

Ходят слухи тут и там Между государством и обществом в России практически отсутствует взаимное доверие. А на почве подозрительности лучше всего произрастают вражда и слухи. По интернету стремительно распространяется информация о том, что "многие школы дополнительного образования (музыкальные и художественные) получили негласное распоряжение готовится к дистанту на 2 года" (орфография оригинала). Это не выглядит логичным (именно в этих школах с социальной дистанцией почти никаких проблем), и я точно знаю, что никакого подобного распоряжения школа моего сына не получала. При первом столкновении с подобными анонимными вбросами у меня даже создалось впечатление, что они созданы как раз сторонниками дистанционного образования, дабы дискредитировать те здравые вопросы, которые задают критически относящиеся к ситуации люди. Технология старая, в чём-то родственная инсценировке нападения поляков на германскую радиостанцию. Но нет, конспирология, как всегда, оказалась неуместна. Всё гораздо проще – справедливый и благородный протест против укоренения дистанционного образования оседлали люди, действующие с сугубо коммерческими и политическими целями. Их подноготную хорошо вскрыл коллега Александр Николаев, а мы поговорим о тех, кто это дистанционное образование продвигает. "Образование – 2030": Мнимая угроза Тот факт, что хорошее дело пытаются возглавить, по всей видимости, не самые хорошие люди, сильно подрывает авторитет всей идеи. Захлёбывающиеся посты в социальных сетях, где реальная информация смешана с откровенным враньём, петиции всем на свете, которые ни один чиновник не будет читать всерьёз, – всё это выдаёт презрение депутата Валерия Рашкина и мечтающей стать депутатом активистки Инны Гориславцевой к тем, на ком они, собственно, пиарятся. Считается, что чем больше бреда уйдёт в народ, тем охотнее "пипл" его "схавает". В числе мнимых опасностей назову вытащенный из небытия форсайт-проект "Образование – 2030". Он действительно существует – впервые, кажется, его презентовало Агентство стратегических инициатив (АСИ – совершенно фантасмагорическая организация, которая ещё ждёт своего летописца) в 2012 году. Как к нему относиться – как к обычному "распилочному" бреду или как к реальной угрозе нашим детям?

Отдельно ещё дам ссылку на огромную картинку "дорожной карты" проекта – этот шедевр можно разглядывать часами, лучше на большом экране, для которого он и предназначен. Так, на 2025 год в проекте назначено внедрение "алмазных букварей" – персональных образовательных систем с искусственным интеллектом.

Должен признаться, что, хорошо представляя стиль работы АСИ, я склонен с иронией относиться ко всем продуктам жизнедеятельности агентства. Авторы документа, впрочем, были достаточно осторожны, чтобы оговориться: "Форсайт не является ни прогнозом развития событий, ни планом действий. Это карта достаточно вероятных событий, которые могут произойти в обозримом будущем".

Никакого отношения к реальному управлению страной АСИ не имеет – просто для оправдания своего существования эта ненужная организация на-гора выдаёт различные проекты и организует мероприятия. Поверьте, если план борьбы с русским образованием и существует, он не лежит на общедоступных серверах государственных организаций.

Оправдание дистанционки

При этом работа над переходом на дистанционку как основной вид школьного образования действительно ведётся. Его формальные предпосылки таковы:

Уровень педагогов в России если и растёт, то очень медленно. Сейчас "молодые учителя" – это те, кто поступал в начале десятых, когда средний балл ЕГЭ для успешных абитуриентов педвузов составлял, простите, 62. Школьная программа ввиду инертности чиновничества сильно отстаёт от требований быстро меняющейся жизни. Чиновники не в состоянии адаптировать её к реальности, этим должны заниматься "специалисты". Другой вопрос – какие и кем уполномоченные. Очень соблазнительная идея индивидуализации образования, развития в каждом ребёнке его лучших черт, его сильных сторон никак не может быть реализована в классе – за 40 минут индивидуально подойти к 30 детям может разве что вирус COVID-19... ...который стал отличным поводом для апробации системы. Впрочем, "апробация" – громко сказано. Крайне низкое качество работы удалённого образования даже во втором полугодии эпидемии доказывает, что никаких особенных разработок в этом направлении пока не существует: пресловутая МЭШ (Московская электронная школа) погрязла в некомпетентности и освоении средств. Конечно, анонсированные программы от Сбера будут качественнее.

Понятно, что всё это несложно "продать" чиновничеству, как было сказано выше, особым умом у нас не отличающемуся: глава того же Сбера Греф знает всех членов кабмина как облупленных и может впарить им даже невидимые скорлупки по паре процентов бюджета за штуку.

https://vk.com/video-75679763_456257057

Так, например, вице-премьер Татьяна Голикова, которую со времён её работы в Минздраве мало кто подозревает в искреннем служении родине (тогда началась "оптимизация здравоохранения"), оказалась экспертом и по вопросам образования:

Какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода.

Но интерес чиновничества не бескорыстен. Ведь современная очная школа – это огромные расходы на зарплаты педагогов, на содержание зданий, на закупку пособий: по всем признакам электронное обучение будет куда как выгоднее, даже если обеспечить всех школьников связью и ноутбуками за государственный счёт. Плюс школьные здания занимают отличные места, которые можно отдать карманным застройщикам за долю малую. Я совсем не удивлюсь, если главным проводником идеи постоянного удалённого обучения является Министерство финансов, борющееся с рекордным бюджетным дефицитом.

Навигатор для подростка

Тенденция выглядит так, что в весьма близком будущем нас ожидает разделение школ на два типа. Очными, с живыми преподавателями, останутся только частные заведения и несколько элитных государственных типа московской 57-й. Постепенно они, в свою очередь, поделятся на "камеры хранения" для отпрысков-бездельников и места, где действительно воспитывается элита. Точнее, полуэлита – дети тех, кто реально определяет судьбы страны, продолжат учиться и воспитываться на "враждебном Западе".

Остальных же ждёт цифровое обучение – не обязательно удалённое, но за дневное пребывание в специальных учреждениях придётся доплачивать. Эти учреждения не стоит называть школами – дети, скорее всего, будут сидеть в огромных залах под присмотром пары взрослых и учиться на ноутбуках и планшетах каждый по своей программе.

Искусственный интеллект действительно способен на многое – он будет в состоянии адаптироваться к характеру и потребности каждой своей жертвы. Но что это будет за адаптация? Её можно сравнить с современными автомобильными навигаторами. Есть заблуждение, что они направляют водителя по самому быстрому пути, но это не так. На самом деле навигаторы – по крайней мере самый популярный в России – формируют самый быстрый трафик не для конкретного водителя, а для всех, то есть способны намеренно отправить вас в длинный пробочный объезд, чтобы немного разгрузить основную трассу.

Точно так же и с электронным обучением – алгоритмы смогут распознавать склонности детей и в соответствии с заложенными в них требованиями готовить нужное стране число столяров, инженеров, ландшафтных дизайнеров и лаборантов. Ребёнка даже спросят о его личных предпочтениях, но если он не впишется в квоту – извини, дорогая, лимит аллергологов исчерпан, будешь крановщицей.

Страшно? Я, конечно же, шучу – на строительных кранах, как и сейчас, будут работать среднеазиаты. Вероятно, уже с русским гражданством, которое многие мечтают раздавать как можно активнее, дабы отчитаться о демографических успехах.

Кстати, где-то мы эту схему видели... Ах да, именно так выглядели педагогические фантазии большевиков, наследники которых теперь имитируют борьбу с подобным планированием общества.

Альтернативы очному образованию нет

На самом же деле даже пресловутую "индивидуальную траекторию обучения", работающую в интересах конкретного ребёнка, а не рассчитанного Всемирным банком абстрактного общества может выстроить только живой педагог.

Главный школьный урок вообще отсутствует в формальной программе – это урок общения с себе подобными. Не бывает и не может быть социализации по "Зуму".

Нам нужны школы с бо́льшим количеством классов и, соответственно, меньшим количеством детей в классе. Нужны высококлассные педагоги с соответствующими зарплатами. Нужно преодолеть сопротивление Минобра и не на словах, а на деле привлекать в школы хороших специалистов в своих областях без педагогического образования, которое чаще всего является профанацией. Эти люди помогут вернуть профессии школьного учителя былой авторитет, напрочь растерянный как остающимися в советском прошлом ветеранами, так и не принятыми никуда больше выпускницами педвузов.

Вообще, можно ли чему-то хорошо научиться заочно, вообще без живых контактов с людьми? Конечно, да, и каждый читатель приведёт какой-нибудь случай. Но почти все эти примеры будут касаться уже взрослых людей, студентов или в крайнем случае старшеклассников, которые: а) умеют учиться, понимают суть процесса, и б) мотивированы. У типичного первоклассника, равно как и пятиклассника, и, увы, большинства десятиклассников нет ни того, ни другого.

Рискну прослыть ретроградом, но скажу, что вообще смысла использования электроники в школьном образовании практически нет. Разве что чтение учебников с электронных книг (не планшетов!) поможет сократить расход бумаги и, как следствие, древесины. Во всём остальном компьютерные программы никак не помогут накопить знания и развить мышление качественнее, чем традиционные уроки с умным, профессиональным, отзывчивым учителем.