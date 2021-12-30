Как справиться с переживаниями: советы ребенку

Детские переживания не берутся просто так, не нужно путать их с повышенной тревожностью или избалованностью, требованием к себе внимания. Переживания ребенка для него важны и нужны – именно так формируется характер, ребенок учится воздействовать с окружающей средой. В первую очередь на детей влияют определённые ситуации и переживания могут быть связаны с:

низкой или вовсе негативной самооценкой;

страхом;

реакцией на запрет;

ощущением невозможности совладать с собой;

усталостью;

переадресацией агрессии.

Для того, чтобы понять, какие переживания в данный момент у ребенка и как с ними справиться, родителям необходимо определить причину этих волнений.



Низкая самооценка

При негативной самооценке старайтесь хвалить ребёнка чаще, но не делайте это по пустякам. Похвалы должны быть удостоены действительно важные действия и значимые поступки. Если вы будете хвалить по мелочам, такую ложь ребёнок быстро подметит и изменит отношение к похвале – любой комплимент будет восприниматься, как лесть, ненастоящие чувства, лживость. Очень часто мы просто не подмечаем тех, мелочей, за которые действительно можно похвалить.

Подумайте, часто ли вы хвалите за то, что в комнате у ребенка убраны игрушки. По несколько десятков раз снуя из комнаты в комнату, маме кажется, что все так и должно быть – игрушки на своих местах, конструктор в коробке, лего собрано.



Страх

Заметите ли вы, что это все – результаты стараний ребенка? Вряд ли, мы окинем взглядом комнату и пойдем дальше. Зато если будет бардак, мама сразу сделает замечание, чтобы малыш убрался. Стоит ли говорить о том, как себя чувствует ребенок? Родители видят только плохие стороны, а хорошее совсем не замечают. Согласитесь, это обидно. Поэтому старайтесь замечать те поступки, который в обычной жизни нам кажутся рутинными, и вы поможете ребенку поднять самооценку.

Если переживания связаны со страхом, обязательно научите малыша защищать себя. Даже словесная агрессия может привести к тяжелому эмоциональному состоянию. При этом вы не узнаете, обижают ли малыша в детском саду или школе: не синяков – нет проблем, думают многие родители, особенно мальчиков. Но слова ранят еще больше, поэтому разговаривайте с ребенком, пусть он делится тем, что с ним происходит и, если вы ощущаете, что малыша обижают, он грустный, не дружит с некоторыми детьми в группе или в классе – обратите внимание на общение детей. Приучите вашего ребенка к тому, что словесная агрессия так же неприемлема, как и физическая. Обо всем можно договориться и решить проблему без унижений. Конечно, сперва будет сложно, но ребенок научится ограничивать себя от токсический приятелей и сам не будет так себя вести.

Запрет

Реакция на запрет в большинстве случаев является следствием неправильного воспитания. Попробуйте аргументированно отказывать малышу и объясните, почему родитель не желает выполнять то или иное действие. Принятие ребенком определенных правил поведения поможет воспитать в нем независимость, а также избавит от переживаний за собственные поступки. Если компания детей пойдет гулять по тонкому льду, а ваш ребенок останется на берегу потому, что это опасно, он не станет бояться порицаний со стороны остальных, ведь это действие им принято и мотивировано. Следуйте вашим заранее разработанным правилам поведения и тогда вы легко научите малыша тому, что можно или нельзя делать.

В некоторых случаях психологи предлагают компромисс. Он не должен выглядеть со стороны родителей, как уступка. Компромисс – это в первую очередь взаимовыгодное соглашение: сегодня вы едете на дачу, а завтра идете на каток. Старайтесь, чтобы заменители были равноценные. Не нужно говорить, что за поездку на дачу ребенок получит килограмм конфет – это чистая манипуляция и в дальнейшем малыш будет таким способом пользоваться против самих же родителей. Умение достигать компромиссов – целое искусство.

Неуверенность

Неуверенность в себе, невозможность справиться с вызовами на все встречающиеся ситуации приводит к тому, что ребенок чувствует в себе внутренний тормоз, который говорит в нем «не могу». Не могу научиться кататься на коньках – скажет вам малыш, даже не пытаясь встать на коньки. Он просто не ощущает себя достаточно ловким, чтобы справиться с этой задачей. На самом деле, у многих детей есть подобные комплексы и не нужно напирать на малыша. Остановите его, посмотрите на других, объясните то, что все начинают с малого. Покажите, что его неумение может перерасти в отлично развитый навык, талант, если он не отступится и переборет в себе неуверенность.

С чем в первую очередь связана неуверенность? Со страхом общественного порицания. Скорее всего, ребенок из интереса бы сделал первый шаг, но он боится быть осмеянным. Если родители будут поддерживать его, то все не могу и не хочу уйдут в прошлое. Ведь те переживания, которые испытывает малыш, будут нивелированы – попробуйте заняться вместе с ним чем-то интересным, покажите, что вы тоже не профи и много чего не умеете, но не боитесь этого, а хотите учиться, развиваться. На примере родителей и при их поддержке ребенок перестанет быть зажатым и закомплексованным, все его страхи исчезнут.



Усталость

Откуда берутся переживания? От усталости. И этот фактор тоже не нужно сбрасывать со счетов. дети устают также, как и взрослые, поскольку их деятельность более ритмичная, они получают много информации за день, обрабатывают ее и, конечно же, устают. Если не давать ребенку разгрузочных дней, то это может закончиться нервным срывом. Переживания по поводу мелочей – один из признаков того, что усталость нарастает.

Не оставляйте такие переживания без внимания. Поговорите с ребенком, спросите, что его беспокоит, поддержите в чем-то. Такие контакты очень важны, ведь малыш крайне нуждается в том, чтобы на него обратили внимание. Лучше всего такие разговоры проводить до сна – это не только успокоит ребенка, но и настроит на доверительный лад, поможет ему спокойно заснуть, избавиться от внутренней тяжести.



Внутренняя агрессия

Почему ребенок агрессивный и как этого избежать? Психологи утверждают, что дети сами не хотят быть такими и не становятся маленькими злючками. Зачастую такая реакция является ответом на внешнюю агрессию. Ребенок не умеет по-другому выражать свои переживания, как копировать модель поведения обидчика. Если обижают его, то обидит и он. Тупиковое поведение не приведет ни к чему, кроме нарастания конфликта как среди друзей, так и в школе, в семье.

Если ребенок чересчур агрессивен, обратите внимание на его окружение. Выделите круг лиц, с которыми у него плохие отношения, есть ли агрессия между детьми. Ограничьте систему запретов дома – очень часто агрессия ребенка является ответом на родительскую императивность.



Общие советы родителям

Родители, часто сталкивающиеся с тревожностью у детей, должны помнить несколько правил, которые помогут найти общий язык с детьми и избавить их от подобных негативных проявлений. Психологи рекомендуют:

интерпретировать поведение взрослых;

объяснять реакцию родителей;

принимать собственные решения;

не давать простых ответов на сложные вопросы;

чаще разговаривать с детьми;

научить детей доверять близким;

не бояться неудач в общении с детьми;

различать мысли и действия;

сформировать у ребенка понятие, когда он может доверять взрослому.

Тревожность и переживания у детей – это норма. Самое главное для родителей – уметь переводить эти эмоции в правильное русло и не давать на них зацикливаться.