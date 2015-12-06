Как экология влияет на здоровье человека

Вера Шибаева

Человек меняет своей деятельностью природу, а та в ответ,и тоже не лучшим образом, влияет на самочувствие человека. И каким таким образом?

Со школьной скамьи нам известны данные Всемирной организации здравоохранения о том, что здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, на 25% от состояния окружающей среды, на 15% – от наследственности (генетическая предрасположенность к тем или иным болезням) и на 10% от качества медицинского обслуживания. Многие, наверное, на уроке валеологии, биологии или ОБЖ рисовали яблоко – символ отличного самочувствия – и делили его на дольки. Тревожно то, что, по мнению ученых, долька экологии в этом «яблоке» ежегодно растет: спустя 30–40 лет, по прогнозам, она может составить 50–70%. А все потому, что человек пагубно меняет своей деятельностью природу, а та в ответ, и тоже не лучшим образом, влияет на самочувствие человека. Рамблер.Семья предлагает вам больше узнать о взаимосвязи экологической обстановки и здоровья взрослых и детей.

Фактор риска: воздух

В сутки человек вдыхает более 9 л (12–15 куб. м) воздуха. Меньше всего повезло горожанам: в их аэрококтейле выхлопы автотранспорта, сажа, ионы тяжелых металлов и токсичные соединения из выбросов теплоэлектроцентралей, котельных, промышленных предприятий. В воздухе мегаполисов и крупных трасс представлена вся таблица Менделеева: ионы и соли меди, кадмия, свинца, марганца, никеля, цинка,ванадия, селена, хрома, оксиды серы,азота и углерода, аммиак, ксилол, а также хлорбензол, толуол и другие углеводороды.А еще пыль, пыль, пыль, которая «богата» не только вредными веществами, вызывающими аллергию и другие недомогания, но и спорами плесени, болезнетворными микроорганизмами – воздушно-капельным путем передается не только ОРВИ.

Загрязненный воздух – одна из причин развития аллергии, астмы, бронхита, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета, синдрома хронической усталости, авитаминоза. Мало кто знает, что и обычная газовая плита – источник загрязнения воздуха в доме: окислы азота и углерода, фенол, сернистые вещества и другие продукты сгорания газа беспрепятственно попадают в наши легкие.

Сухие цифры. В России ежегодно выбрасывается в атмосферу 30 млн тонн токсичных веществ, из них до 600 тыс. тонн приходится на долю Москвы.

Как уменьшить вред? Различная бытовая техника для очищения воздуха в квартире, автомобиле и офисе (мойки воздуха, кондиционеры, ионизаторы), по прогнозам специалистов, скоро станет столь же привычной в нашем обиходе, как пылесос или утюг. А самым доступным способом улучшить погоду в доме остается регулярное проветривание при условии, что окна не выходят на проезжую часть, и использование вытяжки на кухне.

Фактор риска: почва

Загрязненная почва опасна для нашего здоровья тем, что щедро наделяет своим вредным содержимым продукты, которые мы едим (мясо, молоко, овощи, фрукты, зелень), и воду, которую мы пьем. Как воздух или вода, почва может быть загрязнена химическими соединениями, радиоактивными элементами, бытовыми отходами, патогенными микроорганизмами. Через почву передаются сибирская язва, газовая гангрена, ботулизми столбняк, тиф, а также вирусы полиомиелита, микобактерии туберкулеза, гельминты, простейшие и другие возбудители кишечных инфекций.

Земля, выполняя роль естественного фильтра, впитывает из своего верхнего слоя, из осадков и наземных водоемов нитраты, пестициды, тяжелые металлы, радиоактивные и другие опасные вещества. Но ее возможности небезграничны, поэтому избыток таких веществ вовлекается в пищевую цепочку: почва (вода) – животное (растение) – человек. Как следствие, они накапливаются в нашем организме и медленно отравляют его, ухудшая иммунитет и ускоряя старение, запуская онкологические заболевания, болезни мочеполовой, пищеварительной, дыхательной систем.

_Сухие цифры._В России, по разным оценкам, 730 тыс. га земель имеют предельно опасный уровень загрязнения почв.Аэрокосмическая съемка показывает: наибольшей зоной негативного воздействия на окружающую среду (в том числе и на состояние почвы) характеризуются нефтеперерабатывающие заводы, предприятия черной и цветной металлургии, химические комбинаты – она составляет около 60 км в радиусе от источника загрязнения.

Как уменьшить вред? Тщательно мыть и очищать фрукты, овощи, ягоды, зелень. Купить домашний нитрат-тестер (нитратомер). Выращивать необходимое в собственном приусадебном хозяйстве или покупать фермерские продукты.

Фактор риска: питьевая вода

Вода – источник не только жизни, но и различного рода заболеваний, если она ненадлежащего качества. Вода подвержена механическому, химическому, биологическому и радиационному загрязнению: иными словами, различные примеси (пыль, песок, ил, мусор), химические соединения и элементы, болезнетворные микроорганизмы и радиоактивные вещества превращают живительную влагу в угрожающий здоровью коктейль.

Так, вода, в которую попадают бытовые и канализационные стоки, может стать источником массового распространения гепатита, менингита, а также кишечных инфекций, вызываемых сальмонеллой, брюшнотифозной палочкой, лептоспирой и другими патогенными микроорганизмами. Вода с высоким содержанием тяжелых металлов: свинца, цинка, ртути, никеля, хрома, – способствует развитию атеросклероза и заболеваний костного мозга, снижению остроты зрения. А регулярное потребление воды, избыточно богатой хлором, фтором, бромом, приводит к таким тяжелым для здоровья последствиям, как стойкое снижение иммунитета, заболевания печени и почек, онкологические заболевания, генетические мутации (в том числе врожденные аномалии плода), ухудшение, вплоть до бесплодия, репродуктивной функции женщин и мужчин.

Сухие цифры.По данным Всемирной программы ООН по оценке водных ресурсов (WWAP), почти 10% болезней в мире можно избежать благодаря улучшению водоснабжения, повышению качества очистки воды, соблюдению гигиены и эффективному управлению водными ресурсами.

Как уменьшить вред? Использовать для питья и приготовления пищи только очищенную воду: либо при помощи бытового домашнего фильтра (если вы пьете водопроводную, колодезную, родниковую воду), либо в промышленных условиях (покупная бутилированная вода пригодна к употреблению без дополнительных мер очистки).Избавить воду от большинства вредных бактерий и вирусов может кипячение.

Для справки

Очень советуем, если вы еще не видели, посмотреть документальный фильм «Дом». Он снят в 2009 году французским режиссером Яном Артусом Бертрандом и запрещен к показу в 36 странах мира. Лента открывает зрителям величественную красоту разных уголков нашей планеты… и их беззащитность перед варварским отношением человека к ним. Что способны сделать с природой добывающая и химическая промышленность, военные действия, хищническая вырубка лесов, мегаполисы с их сверхплотной застройкой, огромным количеством машин и тоннами ежедневных отходов, показано в фильме без прикрас. Посмотрите и рекомендуйте другим: чистота и сохранность окружающего мира зависит и от нас с вами. Каждая батарейка, сданная на утилизацию, каждый пакет мусора после пикника, не оставленный в лесу, – это вклад в сохранение здоровья планеты, а значит, и здоровья человечества.

Автор: Вера Шибаева