Чем опасны «ватрушки»?

Ответ эксперта
Катание на надувных «ватрушках» (тюбинг) — популярное и самое травмоопасное зимнее развлечение. По данным Роспотребнадзора, до трети всех детских травм на зимних горках связано именно с их использованием. Это прямое следствие конструктивных особенностей и поведения тюбинга на склоне.
Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт Евгений Космынин.
Почему «ватрушка» становится неуправляемой?
1. У «ватрушки» нет руля, тормозов или возможности задать траекторию. Её путь и скорость полностью зависят от рельефа склона. Остановиться можно, только упав или затормозив ногами, что на скорости крайне сложно и опасно.
2. Высокая скорость и непредсказуемое движение. Гладкое дно и небольшая площадь соприкосновения со снегом позволяют «ватрушке» разгоняться до очень высоких скоростей. При этом она может:
- пружинить и подбрасывать на неровностях («стиральная доска»), что часто приводит к падению;
- бесконтрольно вращаться, дезориентируя человека;
- опрокидываться даже при незначительном задевании склона.
Опасность многократно возрастает при:
- катании на необорудованных, «диких» склонах, где есть деревья, камни, столбы или другие катающиеся;
- при катании вдвоём (особенно взрослого с ребёнком), что резко увеличивает массу, возрастают скорость и риск переворота;
- использовании повреждённой или деформированной ватрушки, которая может в любой момент лопнуть.
Какие травмы можно получить?
Столкновение на большой скорости с препятствием или падение с тюбинга могут закончиться:
- Черепно-мозговыми травмами — это самое частое и опасное последствие тюбинга.
- Травмами позвоночника — падение на спину или копчик на высокой скорости чревато компрессионными переломами позвонков. Эти травмы потребуют длительного и сложного лечения.
- Переломами — руки и ноги при падении или в попытке затормозить часто попадают под ватрушку, что нередко заканчивается переломами, вывихами и разрывами связок.
- Травмами внутренних органов — сильный удар животом или грудной клеткой может стать причиной разрыва селезёнки, ушиба печени или почек, внутреннего кровотечения.
Как минимизировать риски?
1. Катайтесь только на подготовленных склонах — без крутых обрывов, деревьев, кустов, камней и искусственных препятствий на пути.
2. Придерживайтесь главного правила: одна «ватрушка» — один человек. Не катайтесь цепочкой и не связывайте тюбинги вместе.
3. Перед спуском проверяйте камеру и чехол — на них не должно быть проколов и разрывов.
4. Катайтесь только в шлеме и плотной одежде, которая защищает от ссадин.
5. Дети должны кататься только под присмотром взрослых.
Свежие комментарии