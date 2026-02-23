Чем опасны «ватрушки»?

Ответ эксперта

Катание на надувных «ватрушках» (тюбинг) — популярное и самое травмоопасное зимнее развлечение. По данным Роспотребнадзора, до трети всех детских травм на зимних горках связано именно с их использованием. Это прямое следствие конструктивных особенностей и поведения тюбинга на склоне.



Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт Евгений Космынин.

Почему «ватрушка» становится неуправляемой?

1. У «ватрушки» нет руля, тормозов или возможности задать траекторию. Её путь и скорость полностью зависят от рельефа склона. Остановиться можно, только упав или затормозив ногами, что на скорости крайне сложно и опасно.

2. Высокая скорость и непредсказуемое движение. Гладкое дно и небольшая площадь соприкосновения со снегом позволяют «ватрушке» разгоняться до очень высоких скоростей. При этом она может:

пружинить и подбрасывать на неровностях («стиральная доска»), что часто приводит к падению;

бесконтрольно вращаться, дезориентируя человека;

опрокидываться даже при незначительном задевании склона.

Опасность многократно возрастает при:

катании на необорудованных, «диких» склонах, где есть деревья, камни, столбы или другие катающиеся;

при катании вдвоём (особенно взрослого с ребёнком), что резко увеличивает массу, возрастают скорость и риск переворота;

использовании повреждённой или деформированной ватрушки, которая может в любой момент лопнуть.

Какие травмы можно получить?

Столкновение на большой скорости с препятствием или падение с тюбинга могут закончиться:

Черепно-мозговыми травмами — это самое частое и опасное последствие тюбинга.

Травмами позвоночника — падение на спину или копчик на высокой скорости чревато компрессионными переломами позвонков. Эти травмы потребуют длительного и сложного лечения.

Переломами — руки и ноги при падении или в попытке затормозить часто попадают под ватрушку, что нередко заканчивается переломами, вывихами и разрывами связок.

Травмами внутренних органов — сильный удар животом или грудной клеткой может стать причиной разрыва селезёнки, ушиба печени или почек, внутреннего кровотечения.

Как минимизировать риски?

1. Катайтесь только на подготовленных склонах — без крутых обрывов, деревьев, кустов, камней и искусственных препятствий на пути.

2. Придерживайтесь главного правила: одна «ватрушка» — один человек. Не катайтесь цепочкой и не связывайте тюбинги вместе.

3. Перед спуском проверяйте камеру и чехол — на них не должно быть проколов и разрывов.

4. Катайтесь только в шлеме и плотной одежде, которая защищает от ссадин.

5. Дети должны кататься только под присмотром взрослых.