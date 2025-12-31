Газ, два и готово. К чему приводит опасное увлечение подростков сниффингом

По России растет число смертей среди подростков из-за опасного увлечения - сниффинга. Это разновидность токсикомании, когда люди вдыхают газ из баллончиков и зажигалок ради кратковременного опьянения. Почему это стало популярным, и по каким признакам можно понять, как ребенок увлекается сниффингом - в нашем материале.

Опасные развлечения

С начала года из-за этого опасного увлечения по стране погибли уже 20 несовершеннолетних. Как сообщает Telegram-канал Shot, за последнее время зафиксировано еще две смерти в разных регионах. Так, в 21 ноября произошла трагедия в городе Усть-Качке Пермского края. Там 15-летний школьник вдыхал пары газа из баллона вместе с другом на лавочке в парке. В какой-то за этим занятием их застукали взрослые. Парни испугались, что родители будут ругаться, поэтому резко встали и побежали. Однако одному из подростков резко стало плохо, он почти сразу упал и потерял сознание. Спасти его так и не удалось.

Другой случай произошел 25 ноября в Новочеркасске Ростовской области. Там компания 14-летних подростков уединилась для сниффинга в заброшке. Одной из девочек стало плохо, и она погибла.

Случаи смертей от сниффинга в этом году зафиксированы во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской, Липецкой областях, на Алтае, в Ненецком автономном округе. Также есть десятки отравившихся.

Не обошло стороной опасное занятие, приводящее порой к летальному исходу, и Краснодарский край. Подробностей о новых случаях в регионе пока неизвестно. Но в апреле этого года в Сочи на улице умер 13-летний подросток, рядом с ним нашли газовый баллончик для портативных газовых приборов.

В декабре прошлого года на Кубани возбудили уголовное дело о гибели ребенка, надышавшегося газом. В Каневском районе школьники 13 и 11 лет специально купили газовый баллончик для портативных печей.

Знаки будут

Мальчикам, надышавшимся газом, оказывали медицинскую помощь. Однако старший из подростков умер из-за асфиксии.

Кстати, с 1 сентября 2025 года зажигалки и газовые баллончики можно купить только по паспорту. Продавать такие товары несовершеннолетним запрещено. В случае нарушений продавцу грозит штраф до 300 тысяч рублей (для граждан), до 700 тысяч (для должностных лиц) и до 2 млн рублей - для компаний. Ограничения по продаже этих товаров подросткам ввели как раз из-за сниффинга. Но все-таки дети находят обходные пути, чтобы купить зажигалки.

О том, как определить, что ваш ребенок увлекается так называемым сниффингом, ранее chel.aif.ru рассказала заведующая диспансерным отделением для несовершеннолетних областной клинической наркологической больницы Наталья Юркина. Она пояснила, что токсикомпания - это такое же заболевание, как алкоголизм и наркомания. Чем раньше начинается злоупотребление, тем тяжелее последствия для психики и здоровья.

Если подросток нашел себе такое «развлечение», как вдыхание газа из баллончика, это можно заметить по нескольким признакам. Так, вокруг губ и носа образуются шелушения, покраснения и расчесы. Ребенок начинает чесать это все и появляются следы раздражения. Губы становятся сухими, а в уголках рта образуются язвочки. Еще один характерный признак - охриплый голос и появление частого сухого кашля.

Важно также обратить внимание на специфический запах, исходящий от одежды или волос подростка, напоминающий запах газа, ацетона или краски. В детской комнате могут обнаружиться пустые баллончики, зажигалки или тряпки, пропитанные химическими веществами — все это веский повод для того, чтобы поговорить с ребенком и разобраться в ситуации.

Что делать?

К сожалению, зависимость от сниффинга формируется очень быстро, и последствия для организма могут быть необратимыми. В первую очередь от вдыхания газа страдает головной мозг. Смертельную дозу установить невозможно. Летальный исход может наступить после одного даже первого вдыхания паров. Также смерть может наступить за счет удушья от собственных рвотных масс. Кроме того, газовая смесь при вдыхании способна вызывать аритмию и остановку сердца.

Помимо поражения головного мозга, страдают печень, почки, сердце, легкие и другие жизненно важные органы. У подростков снижается интеллект, ухудшается память, появляются проблемы с координацией движений. В конечном итоге, хроническое употребление токсичных веществ приводит к инвалидности и преждевременной смерти.

Специалисты настоятельно рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям, интересоваться их жизнью, кругом общения и увлечениями. Важно установить доверительные отношения, чтобы подросток мог открыто говорить о своих проблемах и переживаниях. В случае обнаружения признаков сниффинга необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу-наркологу или психологу.

Предотвратить трагедию можно только совместными усилиями семьи, школы и общества. Необходимо проводить профилактические беседы с подростками, рассказывать о вреде токсикомании, формировать здоровые интересы и ценности. Важно предлагать подросткам альтернативные способы проведения досуга, спортивные секции, творческие кружки и другие занятия, которые помогут подросткам реализовать свой потенциал и избежать пагубных зависимостей. Нужно помнить, что внимание, любовь и поддержка близких – лучшая защита от самых опасных соблазнов.