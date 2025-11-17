РЕБЁНОК.РУ
Опасные заблуждения о раннем развитии

Все родители хотят для своих детей самого лучшего. Взрослые боятся вырастить неуспешного ребенка, все вокруг твердят, «что после трех уже поздно». Детский психолог Кристина Кисленко рассказывает, чем может навредить слишком раннее развитие.
Не развитие, а способ потешить самолюбие родителей

Ведущей деятельностью дошкольника является игра – свободная, эмоциональная, творческая.

Именно в играх он учится фантазировать, делать выбор и управлять своим поведением. «Жертвовать» временем для игр ради развивающих занятий ни в коем случае нельзя, однако и отказываться от обучения совсем не стоит.

Важно правильно подойти к выбору развивающей методики. Например, многие из них сводятся к досрочному обучению школьным навыкам (чтение, письмо, счет), а также накоплению энциклопедических знаний.

Специалисты в области детской нейропсихологии, психофизиологии и педагогики говорят о том, что такие методы не являются развивающими в истинном значении этого слова. Речь идет скорее о натаскивании ребенка на выполнение определенных действий и демонстрации достижений окружающим.

В лучшем случае ребенок просто «проглотит» неактуальную для своего возраста информацию. Например, дошкольник вполне может запомнить несколько десятков государственных флагов. Другое дело, насколько эти знания на самом деле развивают его интеллект? Скорее это довольно безобидный способ потешить самолюбие родителей.

«Работа над ошибками» будет стоить очень дорого

Существуют и опасные последствия обучения, не соответствующего возрастным возможностям ребенка. Опережающие интеллектуальные нагрузки приводят к энергетическому и информационному обкрадыванию нервной системы ребенка.

Яркий пример – попытки научить чтению двухлетку. В таком возрасте мозговые центры, отвечающие за механизм распознавания буквенных знаков, еще не созрели. Задача оказывается слишком сложной для ребенка. Чтобы справиться с ней, мозг использует те ресурсы, которые обычно направлены на развитие других функций.

Например, для 1-3 лет, это координация движений (крупная моторика), восприятие пространства, развитие активной устной речи. Получается, родители заранее обучают ребенка чтению, которое он и так освоит чуть позже, и при этом лишают его энергии для развития тех навыков, которые должны сформироваться именно сейчас. Восполнить этот пробел в будущем будет довольно сложно.

Ребенку не нужны просто знания

Как родителям избежать подобных ошибок? Во-первых, вместо прямого обучения конкретным навыкам лучше сделать акцент на развитии психических функций, на основе которых эти навыки формируются.

Вместо раннего чтения, математики, письма – игры и упражнения, направленные на развитие восприятия, внимания, памяти, воображения и мышления.

Вместо большого объема информации к запоминанию – способы эффективного восприятия и обработки важной информации в дальнейшем.

Важно дать ребенку не знания сами по себе, а орудия, с помощью которых он сможет самостоятельно добывать информацию, хранить и использовать ее.

Найти универсальную методику развития, которая отвечала бы всем этим целям, невозможно. Однако есть огромное количество игр и пособий, которые направлены именно на развитие познавательных процессов. Среди них – как популярные, которые есть в каждом доме (лото, мемори, головоломки, виммельбухи), так и малоизвестные, которые в своей работе используют логопеды, психологи и педагоги. Подробнее об этих играх мы расскажем в следующей статье.

