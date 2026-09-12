Вы кормите ребенка неправильно. Врач разобрал завтрак школьника: что убрать

Сентябрь перестраивает жизнь всей семьи — и кухню в первую очередь. От того, что ребенок съест утром, зависит, как пройдёт его учебный день. Вместе с главным внештатным детским специалистом по гастроэнтерологии Минздрава Владимирской области Евгенией Дороховой разбираемся, из чего собрать правильный завтрак школьника.
Что нельзя класть в тарелку натощак
Парадокс: почти все, что мы привыкли считать «классикой» утреннего стола, организму ребенка пользы не приносит. В черный список врач включает выпечку, хлопья и мюсли, каши быстрого приготовления, блинчики и другие полуфабрикаты, сосиски, а также бутерброды из белого хлеба с магазинной колбасой, паштетом или сыром. Не заслуживают доверия и йогурты с творожками с наполнителями — за яркой упаковкой часто прячется лишний сахар.
Фото: jayflow.ai
А что же тогда есть? Основа завтрака — медленные углеводы и белки. Именно они дают длительное насыщение и покрывают энергозатраты, которые предстоят школьнику на уроках.
Чем грозит несбалансированное питание
Рацион «на быстрых углеводах и жирах» рано или поздно напомнит о себе. Среди последствий, которые перечисляет врач, — ожирение и диабет, а также преддиабетные состояния. Нарушения питания бьют и по гормональному фону, особенно по репродуктивной системе.
Многое о рационе ребенка «рассказывает» кожа. Сухость, заусенцы на пальцах, ломкость волос, заеды и трещинки в уголках губ — так называемый хейлит — верные признаки дефицита витаминов, микроэлементов и белка. Если ребенок питается в основном макаронами, картошкой и полуфабрикатами, это заметно почти сразу.
Режим дня — тоже на тарелке
Школьнику требуется пять приемов пищи в сутки, через каждые четыре-пять часов, в зависимости от нагрузки. Ориентировочный график от врача выглядит так:
- завтрак дома в 7:30–8:00,
- горячий завтрак в школе в 11:00–11:30,
- обед в 12:30–13:00 (или дома в 14:00–14:30),
- полдник в 16:30–17:00
- ужин в 19:00–19:30.
Нужны ли витамины и БАДы
Если питание сбалансированное — с овощами, фруктами, мясом, рыбой, молочными продуктами и цельнозерновыми крупами, — дополнительные препараты не нужны. Но есть нюанс: большой проблемой остается нехватка витамина D, поэтому дозировку стоит уточнить у педиатра после анализа крови. А школьникам, которые активно занимаются спортом или испытывают интенсивные интеллектуальные нагрузки, может потребоваться больше витаминов группы B, магния и омега-3 — тут без консультации врача тоже не обойтись.
Вывод простой: правильный завтрак — это не про запреты, а про заботу. Медленные углеводы и белок по утрам, пять приемов пищи в течение дня и внимание к витамину D помогут ребенку входить в учебный ритм легко и без усталости.
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