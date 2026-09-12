Вы кормите ребенка неправильно. Врач разобрал завтрак школьника: что убрать

Ольга Земскова

Сентябрь перестраивает жизнь всей семьи — и кухню в первую очередь. От того, что ребенок съест утром, зависит, как пройдёт его учебный день. Вместе с главным внештатным детским специалистом по гастроэнтерологии Минздрава Владимирской области Евгенией Дороховой разбираемся, из чего собрать правильный завтрак школьника.

Что нельзя класть в тарелку натощак

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Парадокс: почти все, что мы привыкли считать «классикой» утреннего стола, организму ребенка пользы не приносит. В черный список врач включает выпечку, хлопья и мюсли, каши быстрого приготовления, блинчики и другие полуфабрикаты, сосиски, а также бутерброды из белого хлеба с магазинной колбасой, паштетом или сыром. Не заслуживают доверия и йогурты с творожками с наполнителями — за яркой упаковкой часто прячется лишний сахар.

Фото: jayflow.ai

А что же тогда есть? Основа завтрака — медленные углеводы и белки. Именно они дают длительное насыщение и покрывают энергозатраты, которые предстоят школьнику на уроках.

Чем грозит несбалансированное питание

Рацион «на быстрых углеводах и жирах» рано или поздно напомнит о себе. Среди последствий, которые перечисляет врач, — ожирение и диабет, а также преддиабетные состояния. Нарушения питания бьют и по гормональному фону, особенно по репродуктивной системе.

Многое о рационе ребенка «рассказывает» кожа. Сухость, заусенцы на пальцах, ломкость волос, заеды и трещинки в уголках губ — так называемый хейлит — верные признаки дефицита витаминов, микроэлементов и белка. Если ребенок питается в основном макаронами, картошкой и полуфабрикатами, это заметно почти сразу.

Режим дня — тоже на тарелке

Школьнику требуется пять приемов пищи в сутки, через каждые четыре-пять часов, в зависимости от нагрузки. Ориентировочный график от врача выглядит так:

завтрак дома в 7:30–8:00,

горячий завтрак в школе в 11:00–11:30,

обед в 12:30–13:00 (или дома в 14:00–14:30),

полдник в 16:30–17:00

ужин в 19:00–19:30.

Нужны ли витамины и БАДы

Если питание сбалансированное — с овощами, фруктами, мясом, рыбой, молочными продуктами и цельнозерновыми крупами, — дополнительные препараты не нужны. Но есть нюанс: большой проблемой остается нехватка витамина D, поэтому дозировку стоит уточнить у педиатра после анализа крови. А школьникам, которые активно занимаются спортом или испытывают интенсивные интеллектуальные нагрузки, может потребоваться больше витаминов группы B, магния и омега-3 — тут без консультации врача тоже не обойтись.

Вывод простой: правильный завтрак — это не про запреты, а про заботу. Медленные углеводы и белок по утрам, пять приемов пищи в течение дня и внимание к витамину D помогут ребенку входить в учебный ритм легко и без усталости.