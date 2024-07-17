Для приготовления ПП пирожков с картошкой в духовке соберём все необходимые ингредиенты по списку.

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Смешиваем муку и соль, добавляем воду и масло. Замешиваем тесто. Убираем его в сторонку на 30 минут. В это время готовим начинку.

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Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде 30-40 минут. Затем прессом для картофеля делаем пюре и добавляем сливочное масло по вкусу.

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Тесто раскатываем толщиной примерно в 2-3 мм. Вырезаем кружочки и кладем начинку. Защепляем края. По желанию можно смазать пирожки яйцом для румяности.

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Застилаем противень пергаментом и перекладываем на него пирожки. Выпекать ПП пирожки с картошкой в заранее разогретой духовке 30 минут при 180°С.

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Приятного аппетита!

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