Ингредиенты
Мука пшеничная цельнозерновая - 250 г
Соль - 1/2 ч.л.
Тёплая вода - 125 г
Кокосовое масло - 50 гДля начинки:
Картошка - 6 шт.
Масло сливочное - по вкусу
Соль - по вкусу
Яйцо - 1 шт. (для смазывания пирожков)
- 176 кКал
- 1 ч. 10 мин.
- Б: 4.29
- Ж: 7.94
- У: 21.22
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления ПП пирожков с картошкой в духовке соберём все необходимые ингредиенты по списку.
Смешиваем муку и соль, добавляем воду и масло. Замешиваем тесто. Убираем его в сторонку на 30 минут. В это время готовим начинку.
Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде 30-40 минут. Затем прессом для картофеля делаем пюре и добавляем сливочное масло по вкусу.
Тесто раскатываем толщиной примерно в 2-3 мм. Вырезаем кружочки и кладем начинку. Защепляем края. По желанию можно смазать пирожки яйцом для румяности.
Застилаем противень пергаментом и перекладываем на него пирожки. Выпекать ПП пирожки с картошкой в заранее разогретой духовке 30 минут при 180°С.
Приятного аппетита!
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