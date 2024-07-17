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ПП пирожки с картошкой

ПП пирожки с картофелем ничем не уступают классическим пирожкам по вкусу, а пользы в них гораздо больше. Белая мука содержит большое количество крахмала и скудный состав полезных компонентов, тогда как цельнозерновая мука - кладезь витаминов и минералов. Готовятся пирожки просто, пекутся в духовке быстро.

Ингредиенты

Для теста:

Мука пшеничная цельнозерновая - 250 г

Соль - 1/2 ч.л.

Тёплая вода - 125 г

Кокосовое масло - 50 г

Для начинки:

Картошка - 6 шт.

Масло сливочное - по вкусу

Соль - по вкусу

Яйцо - 1 шт. (для смазывания пирожков)

Получается 9 пирожков
  • 176 кКал
  • 1 ч. 10 мин.
  • Б: 4.29
  • Ж: 7.94
  • У: 21.22

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления ПП пирожков с картошкой в духовке соберём все необходимые ингредиенты по списку.

Фото 1

Смешиваем муку и соль, добавляем воду и масло. Замешиваем тесто. Убираем его в сторонку на 30 минут. В это время готовим начинку.

Фото 2

Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде 30-40 минут. Затем прессом для картофеля делаем пюре и добавляем сливочное масло по вкусу.

Фото 3

Тесто раскатываем толщиной примерно в 2-3 мм. Вырезаем кружочки и кладем начинку. Защепляем края. По желанию можно смазать пирожки яйцом для румяности.

Фото 4

Застилаем противень пергаментом и перекладываем на него пирожки. Выпекать ПП пирожки с картошкой в заранее разогретой духовке 30 минут при 180°С.

Фото 5

Приятного аппетита!

Фото 6
Фото 7
ПП пирожки с картошкой, рецепт с фото
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