Запеченная овсянка с яблоком и корицей

Что съесть утром вкусного и полезного? На завтрак можно попробовать приготовить вкусную и ароматную запеканку-пирог – запеченную овсянку с яблоками и корицей. Украсьте десерт ягодами, полейте йогуртом или положите рядом шарик мороженого - и такие прежде нелюбимые овсяные хлопья будут обожать все!
- Общ.50 минут\20 минут
Как приготовить запеченную овсянку с яблоком и корицей
Ингредиенты:
- Яблоко – 3 шт. (+1 для украшения)
- Хлопья овсяные – 175 г
- Сахар – 80 г
- Разрыхлитель теста – 1.5 ч.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Молоко – 300 мл
- Масло растительное – 40 мл
- Орехи – 30 г
- Клюква вяленая – 30 г
Приготовление: Шаг 1
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Включить духовку разогреваться до 180 градусов.
Для вкусного завтрака из овсянки с яблоком нужно взять крупные овсяные хлопья не быстрого приготовления (на упаковке указано время приготовления от 10 минут). Такие крупные хлопья в готовом блюде не разварятся в кашу, будет чувствоваться текстура хлопьев и просматриваться красивый разрез.
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Шаг 2
Три средних яблока очистить от кожицы и нарезать кубиками.
Одно дополнительное маленькое яблочко оставить, чтобы украсить готовый десерт тонкими ломтиками.
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Шаг 3
Подготовить орешки и сухофрукты. Подойдут любые, в данном рецепте - грецкие орехи и вяленая клюква. Предварительно замачивать сухофрукты не нужно.
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Шаг 4
В отдельной миске смешать яблочные кубики, крупные овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель, корицу и орехи с сухофруктами.
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Шаг 5
Отдельно вилкой или ручным венчиком взболтать крупное яйцо, молоко и растительное масло (масло нужно взять без запаха).
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Шаг 6
К сухим ингредиентам нашей овсянки на завтрак влить жидкую часть и перемешать лопаткой.
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Шаг 7
Выстелить небольшую форму для выпечки пергаментной бумагой или смазать ее растительным маслом и перелить достаточно густое комковатое тесто. Дополнительно сверху украсить кусочками (ломтиками) яблок.
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Шаг 8
Выпекать овсянку с яблоком 30 минут, до готовности: запеканка должна хорошо пропечься и зарумяниться, запах должен быть приятным, с яблочным ароматом выпечки и поджаренных орешков.
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Шаг 9
Готовой запеченной овсянке с яблоком и корицей дать время немного остыть в форме, нарезать на квадраты и подавать, украсив ягодами.
Очень вкусный завтрак будет, если есть такую овсянку с шариком пломбира. Можно просто полить ее йогуртом. Десерт получается невероятно вкусным и ароматным. К тому же это здоровое и полезное лакомство!
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Шаг 10
Пригодится с запасом на несколько завтраков! Такая овсянка с яблоком хранится в холодильнике до 4-5 дней.
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