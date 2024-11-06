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Запеченная овсянка с яблоком и корицей

Запеченная овсянка с яблоком и корицей

Что съесть утром вкусного и полезного? На завтрак можно попробовать приготовить вкусную и ароматную запеканку-пирог – запеченную овсянку с яблоками и корицей. Украсьте десерт ягодами, полейте йогуртом или положите рядом шарик мороженого - и такие прежде нелюбимые овсяные хлопья будут обожать все!

  • Общ. \актив. время готовки:50 минут\20 минут

Как приготовить запеченную овсянку с яблоком и корицей

Ингредиенты:
  • Яблоко – 3 шт. (+1 для украшения)
  • Хлопья овсяные – 175 г
  • Сахар – 80 г
  • Разрыхлитель теста – 1.5 ч.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Молоко – 300 мл
  • Масло растительное – 40 мл
  • Орехи – 30 г
  • Клюква вяленая – 30 г

Приготовление: Шаг 1

  •  

     

    Включить духовку разогреваться до 180 градусов.

    Для вкусного завтрака из овсянки с яблоком нужно взять крупные овсяные хлопья не быстрого приготовления (на упаковке указано время приготовления от 10 минут). Такие крупные хлопья в готовом блюде не разварятся в кашу, будет чувствоваться текстура хлопьев и просматриваться красивый разрез.

  • Шаг 2

    Три средних яблока очистить от кожицы и нарезать кубиками.

    Одно дополнительное маленькое яблочко оставить, чтобы украсить готовый десерт тонкими ломтиками.

  • Шаг 3

    Подготовить орешки и сухофрукты. Подойдут любые, в данном рецепте - грецкие орехи и вяленая клюква. Предварительно замачивать сухофрукты не нужно.

  • Шаг 4

    В отдельной миске смешать яблочные кубики, крупные овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель, корицу и орехи с сухофруктами.

  • Шаг 5

    Отдельно вилкой или ручным венчиком взболтать крупное яйцо, молоко и растительное масло (масло нужно взять без запаха).

  • Шаг 6

    К сухим ингредиентам нашей овсянки на завтрак влить жидкую часть и перемешать лопаткой.

  • Шаг 7

    Выстелить небольшую форму для выпечки пергаментной бумагой или смазать ее растительным маслом и перелить достаточно густое комковатое тесто. Дополнительно сверху украсить кусочками (ломтиками) яблок.

  • Шаг 8

    Выпекать овсянку с яблоком 30 минут, до готовности: запеканка должна хорошо пропечься и зарумяниться, запах должен быть приятным, с яблочным ароматом выпечки и поджаренных орешков.

  • Шаг 9

    Готовой запеченной овсянке с яблоком и корицей дать время немного остыть в форме, нарезать на квадраты и подавать, украсив ягодами.

    Очень вкусный завтрак будет, если есть такую овсянку с шариком пломбира. Можно просто полить ее йогуртом. Десерт получается невероятно вкусным и ароматным. К тому же это здоровое и полезное лакомство!

  • Шаг 10

    Пригодится с запасом на несколько завтраков! Такая овсянка с яблоком хранится в холодильнике до 4-5 дней.

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