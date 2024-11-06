Запеченная овсянка с яблоком и корицей

Готовой запеченной овсянке с яблоком и корицей дать время немного остыть в форме, нарезать на квадраты и подавать, украсив ягодами.

Очень вкусный завтрак будет, если есть такую овсянку с шариком пломбира. Можно просто полить ее йогуртом. Десерт получается невероятно вкусным и ароматным. К тому же это здоровое и полезное лакомство!